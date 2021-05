Szezonértékelés dr. Kovács Mihállyal

A járványhelyzet ellenére a 2020/2021-es idényben is tovább folytatódtak az infrastrukturális fejlesztések a Békéscsaba Labdarúgó Akadémián és szerencsére csapataink sportsikerei sem maradtak el. Van tehát miről beszélni, ezért dr. Kovács Mihályt, a Békéscsaba 1912 Előre Sportegyesület elnökét kérdeztük a mögöttünk álló időszakról, az akadémia helyzetéről, jövőképéről és sok minden másról is.

– Hogyan érintette a pandémiás helyzet a Békéscsaba Labdarúgó Akadémiát?

– A Békéscsaba Labdarúgó Akadémiát is, mint gyakorlatilag mindenkit a világban, érintette a járvány-helyzet. Igyekeztünk folyamatosan olyan intézkedéseket hozni, hogy növendékeink edzési lehetőségeit biztosítani tudjuk – természetesen maximális figyelemmel arra, hogy a mindenkor érvényben lévő járványügyi intézkedéseknek teljes mértékben megfeleljünk -, hiszen első az egészség. Mind a játékosok, mind az edzők és a szülők maximálisan partnerek voltak abban, hogy a nehéz időszakot közösen átvészeljük. Akadémiánk ebben a hektikus periódusban is tovább fejlődött azon az úton, amelyen annak idején elindultunk.

– Folyamatosan fejlesztik az akadémia infrastruktúráját. Milyen beruházások valósultak meg az idényben és milyen bővítések vannak még folyamatban?

– Annak idején az a célt tűztük ki magunk elé, hogy folyamatosan és párhuzamosan fejlesztjük az infrastruktúrát és a szakmai munkát is, hiszen csak ilyen módon tudja a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia betölteni azt a szerepet, amelyet Magyarország futball-térképén szánunk neki. Ebben a szezonban elsőként a Kórház utcában, egy több éve felmerült igény megoldását valósítottuk meg, hiszen egy úgynevezett rehabilitációs szoba felszerelése és üzembe állítása a mai modern labdarúgásban már elengedhetetlenné vált. Erre igen nagy szükség volt már és jelenleg is nagy kihasználtsággal működik. Ez a hiánypótló beruházás kívülről szemlélve nem túl látványos, de ettől függetlenül a mindennapok elengedhetetlen részéhez tartozik. A 4-es Honvéd utcai létesítményünkre áttérve, a gyermekek szállítása és utaztatása céljából sikerült egy másik 18 személyes kisbuszt utánfutóval együtt megvásárolni, így még optimálisabban és hatékonyabban tudjuk ezt a feladatot is megoldani. A rugalmasság és költségcsökkentés szempontjából egyáltalán nem mindegy, hogy az utaztatást saját hatáskörben vagy vállalkozók bevonásával tudjuk megoldani.

A továbbiakban a bejárat környékét igyekszünk rendbe tenni, ahova egy sorompós beléptető rendszert, valamint további kerékpár tárolókat terveztünk és a parkolást is szabályozni fogjuk. A szakmai munka szempontjából kulcsfontosságú, hogy ebben a szezonban avattuk fel az újabb nagyméretű füves pályánkat, így további térrel bővült a létesítmény. Természetesen a szükséges pályakarbantartó gépek is beszerzésre kerültek, valamint további körülbelül 4.000 négyzetméternyi zöld felületet tudtunk létrehozni az edzéslehetőségek további javítása érdekében. A továbbiakban sem állunk meg, mert igyekszünk az akadémián újabb fejlesztéseket is megvalósítani. Jelenleg is folyik a munka egy további nagyméretű füves pálya kialakítása céljából, illetve a nagy álmunk, a fedeles műfüves pálya létrehozásában is jelentős előre lépések történtek. Elkészültek a konkrét tervek, melyek benyújtásra kerültek a Magyar Labdarúgó Szövetség felé, és jóváhagyás esetén megindulhat a szükséges társasági adó begyűjtése. Ez igen kemény feladatnak és hatalmas munkának ígérkezik, de azon vagyunk, hogy minél hamarabb megvalósítsuk ezt az újabb létesítményt is, amely elengedhetetlen a jövőbeni fejlődésünk érdekében.

– Az idei évben is értek el szép eredményeket az akadémia csapatai, hogy értékeli az eltelt időszakot?

– Az akadémia fő célja továbbra is az, hogy növendékeink felnőtt csapat felé való áramoltatását biztosítani tudjuk. Ezt állandóan számon tartjuk és figyeljük, hiszen ez az egyik fő mérőszám számunkra. Elmondhatom, hogy a felnőtt csapatban jelen pillanatban 59 százalékban saját nevelésű labdarúgók szerepelnek, ami a magyarországi tendenciát nézve igen jónak mondható. Az érték volt már ennél nagyobb, de sokkal rosszabb is, úgyhogy a továbbiakban is azon dolgozunk, hogy ez az arány mindenképp megmaradjon a jövőben is. Ebben a szezonban kilenc játékosunk kapott profi szerződést, és az előttünk álló átigazolási időszakban – a szakvezetés tájékoztatása alapján -, további 4-5 labdarúgónknak van esélye arra, hogy lehetőséget kapjon a felnőtt csapatnál. Hogy ők majd mekkora szerephez juthatnak és milyen módon állják meg helyüket, szinte csakis rajtuk múlik?! Nyilván kulcsszereplő a felnőtt együttes vezetőedzője is: milyen mértékben meri, illetve tudja őket beépíteni a keretbe? Úgy érzem, hogy továbbra is jó úton járunk, hiszen az utóbbi időben is több olyan játékost adtunk, akik beverekedték magukat a kezdő összeállításokba.

Ez a jövő, csakis ez számít és bízom benne, hogy ez a tendencia az elkövetkező időszakban is hasonlóképpen alakul majd. Szakmai eredményeink vonatkozásában az U19, U17 és U16 a kiemelt bajnokságokban játszott, amelyekben az a jellemző, hogy mindig viszik magukkal a saját eredményeiket, tehát a következő évben-korosztályban abban a bajnokságban fognak szerepelni, amit ebben az idényben elértek. Jelen pillanatban úgy néz ki, hogy az U19 kivételével – hiszen ők kinőttek az utánpótlás korosztályokból – mindkét csapatunk marad a helyén. Ha fiatalabb korcsoportokat szemléljük, nagy örömünkre az U15-ös együttesünk már bajnok lett, ami azt jelenti, hogy jövőre már a kiemelt bajnokságban folytathatja, nyilván egy korosztállyal feljebb. Ezúton is gratulálunk nekik és a kollégáknak is, akik nélkül biztosan nem jöhetett volna össze ez a siker! Az U14-es korosztályú csapatunk pedig hatalmas küzdelemben ezüstérmes lett, ami szintén nagyon szép eredmény. Ők egyébként a régiós bajnokságban játszottak, de jövőre sokkal erősebb csapatokból álló, U15-ös mezőnyben fogják folytatni és ott pallérozódni. Valamennyi csapatunk tud még tovább fejlődni, ezáltal pedig biztosan meg tudjuk valósítani azt a célt, hogy minél több gyermeket tudjunk adni a felnőtt csapatnak.

– Az előbbiekben említett fejlesztéseken kívül, hosszú távon milyen újabb innovációkon gondolkodnak?

– Úgy látszik, hogy a koncepciónk Békéscsabán hosszú távon is fenntarthatónak látszik, ezért a 450-500 akadémista létszám megköveteli, hogy folyamatosan fejlesszünk és igyekezzünk a mai modern labdarúgásnak a lehető legtöbb dologban megfelelni. Ehhez elsődlegesen elengedhetetlen volt a minél több füves felület, amely gyakorlatilag ebben az évben már el fogja érni azt a szintet, amely abszolút elegendő gyakorlati és fenntarthatósági szempontból is. Ne felejtsük el, hogy nem elegendő valamit megvalósítani, azt hosszú távon fenn is kell tartani – tehát minden ilyesminek van további költségvonzata is! Ha mindezzel megvagyunk, akkor hosszabb távú célunk egy fogadóépület kialakítása a 4-es Honvéd utcában. Jelenleg konténerekből álló egységek szolgálnak, amelyek ugyan működőképesek, de a távlati célok szempontjából elengedhetetlennek látszik a kőépület létrehozása. Az a hitvallásom, hogy először legyenek meg a pályák – melyeken lehet tréningezni és játszani -, utána jöhetnek a kiszolgáló létesítmények. Bízom benne, hogy kitartó és áldozatos munkával haladunk előre és minden elképzelésünket sikerül maradéktalanul megvalósítani.

Gyermeknap alkalmából szeretnék minden akadémistánknak sok boldogságot és további kitartást kívánni, a nyári szünetre pedig jó pihenést! Tulajdonosainknak, támogatóinknak, partnereinknek és nem utolsó sorban kollégáimnak pedig ezúton is köszönöm egész éves fáradhatatlan munkájukat és segítségüket!

Hajrá Lilák! Együtt erősebbek vagyunk!