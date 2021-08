Szarvas szereti a szilvás sütiket

Idén végre újra lesznek Szilvanapok, ahová a hagyományokhoz híven ezúttal is várják Szarvas kedvenc szilvás sütijét. A receptverseny három zsűritagja három kategóriában értékeli a nevezéseket. Közülük Szigeti Anna az egészségmegőrző, dr. Farkasinszki Ildikó a modern, míg Urbán Ildikó a hagyományőrző változatban készült finomságokat pontozza majd.

Szigeti Anna, az Anna a lakáskonyhában gasztronómusa elmondta, mindig is fontos volt a Szarvasi Szilvanapokon az egészségtudatosság, idén a megszokottnál nagyobb hangsúlyt fektetnek rá a receptversenyen. Anna főzőiskoláját is ennek a vonalnak a mentén viszi, ahol ételfilozófiája, hogy gasztroélményeket nyújtson kreatívan és allergénektől mentesen. A gasztronómus nagyon a magáénak érzi a preventív, tudatos étkezést, hiszen ami egészséges, az igen is finom tud lenni, ha azt szívvel-lélekkel készíthjük. Ennek a gondozásával szeretne ő is hozzátenni némi pluszt a receptverseny zsűri triumvirátusához. Elárulta a minősítésnél nála szempont lesz majd a kreatív desszert fantázia, miszerint egészséges alapanyagokból is lehet csodát művelni, de mérvadó lesz természetesen az ízhatás és a küllem is, hiszen nincs jó külső belső nélkül. Anna a lakáskonyhában receptajánlata egy sütés nélküli levendulás szilvatorta, ami az oldalán fellelhető.

Szigeti Annától megtudtuk, hogy szeptember 5-ig lehet sütni és nevezni kedvenc szilvás receptünkkel. Hangsúlyozta, nevezési díj nincs, és a felhívás nem csak Szarvasiaknak szól, hiszen ’Süsd ki és oszd meg!’ szlogenjük is azt takarja, bárkitől szívesen fogadnak szilvás recepteket. A nevezés csakis jó minőségű desszert fotóval érvényes – a beküldött anyagokból a két másik zsűritaggal kiválasztják majd a kategóriák továbbjutóit, melyeket a beküldők lesütnek a Szilvanapok vasárnapjára, azaz szeptember 12-re, ahol az eredményhirdetés kihirdetik Szarvas kedvenc szilvásait. A recepteket e-mailben várják a [email protected] címre, vagy postai úton, akár személyes leadással a Cervinus Teátrumba (5540 Szarvas, Kossuth tér 3.).

Dr. Farkasinszki Ildikó cukrász évek óta zsűrizi Szarvason a sütiket. Ő maga a modern vonalat képviseli, mostanában egyre inkább inspirálja a francia cukrászat, így ebben a műfajban szeret leginkább alkotni. Bízik abban, hogy a korábbi versenyekhez hasonlóan most is sokan előveszik majd a fakanalat és a habverőt, hogy megmérettessék kedvenc vagy épp legkülönlegesebb szilvás sütemény receptjüket. Előnyt élveznek nála a könnyed, mousse jellegű, szép kinézetű, gyümölcsös, fűszerekkel megbolondított sütemények. Az értékeléskor nézi majd az esztétikát, a tálalást – amiben számára lényeges a hagyományoktól való elrugaszkodás -, a dekorációt, aminek mindenképp ehetőnek kell lennie, illetve az ízharmóniát is. Az ő receptajánlója egyébként a szilvás frangipán tarte, ami szintén a francia cukrászat egyik fonala. Sütőiskolájában persze nem csak ilyeneket készít, hiszen ott folyamatosan jelen van a kelt tésztáktól a macaron-ig minden. A cukrásztól megtudtuk, legnagyobb örömére ma már egyre több háziasszony, illetve hobbi sütő kísérletezik a modern receptekkel, amiből sok jó sütemény születik. A Szilvanapok receptversenyét azért is várja, hiszen ő maga is erről a vidékről – Gyomaendrődről – származik, és mindig szívesen látogat a környékre.

Urbán Ildikó cukrászmester, a hagyományörző süti kategória pontozója elárulta, hogy a Szarvasi Szilvanapok receptversenyére azokat az igazi, jó házi recepteket várja a beküldőktől, amik generációkon át családjaik kedvencei voltak, de legalábbis „nagymamáink” süteményeinek ízét idézik. Ezek között lehetnek finom hájasok, lepények, vagy akár kelt kiflik is, a lényeg, hogy a szilva legyen a középpontban. Zsűrizéskor nézi majd az ízt, az állagot és a külalakot, melyek közül talán az első lesz a legfontosabb. Mégpedig azt várja tőle, hogy kellemes legyen és szívmelengető gyermekkori emlékeket idézzen.

Végezetül elárulta, immár szarvasiként nagyon örült a felkérésnek. Hozzátette, ha már Szilvanapok, helyi cukrászdájában örök kedvenc a szilvás hókifli, amit szinte nem győznek sütni, kihagyhatatlan a napi kínálatból. Ilyenkor azonban készülnek egyéb szilvás finomságok – lepények, torták – is náluk, hiszen nő a kereslet rájuk a városi rendezvényhez közelítve.