Sportot és közösséget is nyújt a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia

Rengeteg érdeklődő kereste fel a Békéscsaba Labdarúgó Akadémia standját a CsabaParkban megtartott Békés Megyei Pályaválasztási Vásáron. Külön érdekesség, hogy nem csak fiúk, hanem lányok is nagy számban érdeklődtek a lehetőségek iránt a napokban megtartott programon.

Benkóné Dudás Piroska oktatási vezető lapunknak elmondta, meggyőződése, hogy a megyében számtalan településen vannak tehetséges gyerekek. – Nekik egyrészt segíteni tudunk a pályaválasztásban, másrészt akik idejönnek Békéscsabára, biztosítani tudjuk, hogy a szabadidejüket hasznosan töltsék, folytassák a sportot, a labdarúgást, amit korábban elkezdtek. A legtehetségesebbeknek fejlődési pályát mutatunk, akik az utánpótlás csapatokban is bizonyíthatnak – fogalmazott. Benkóné Dudás Piroska sajnálja, hogy tavaly a járványhelyzet miatt elmaradt a pályaválasztási vásár, ugyanakkor a korábbi és az idei évben is nagyon kedvező tapasztalatokkal gazdagodtak. Az oktatási vezető kitért arra, hogy már a szerdai nyitónapon, reggel 9 órakor lányok “szállták meg” tömegesen a standjukat, hogy az akadémia és a foci iránt érdeklődjenek, természetesen utánuk fiúk is nagy számban érkeztek.

– A sportnak számos területen, a közösség formálásában és az egészséges életmódban is jelentős szerepe van – tette hozzá. Kérdésünkre elmondta, munkájuk során a a diákok tanulmányi eredményét is figyelemmel kísérik. Ennek kapcsán kiemelte, hogy tavaly a gyerekek jelentős része az Andrássy Gimnáziumban, a Közgében, a Belvárosi Gimnáziumban és az Evangélikus Gimnáziumban tanult jó eredménnyel, ahogy a szakképző iskolát választó fiatalok is jól teljesítettek.

Jakab Péter, az akadémia szakmai igazgatója elmondta, a középiskolai továbbtanulást intézményük a sport oldaláról közelíti meg. – Szoros kapcsolatban állunk az iskolákkal, szimbiózisban dolgozunk velük – tette hozzá. A fiatalok bejönnek Békéscsabára tanulni a megye számos pontjáról, és szeretnék megtalálni a lehetőségét, hogy folytathassák a sportot, a focit, amit saját településükön elkezdtek. Ehhez biztosítjuk az edzési lehetőséget, és ha találunk olyan gyöngyszemeket, akiket korábban nem fedeztünk fel, tovább fejlesztjük. Nálunk nincs kötött iskola, bármelyik intézmény választhatják a fiatalok. Hangsúlyozta, szívesen jelentek meg a pályaválasztási vásáron, és mutatták be az akadémiát.