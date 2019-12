Ne csak a karácsonyi ajándékra, de a hitelszerződés részleteire is figyeljünk!

Az ünnepek közeledtével egyre nagyobb az ajándékvásárlási láz. Sokan hagyják az ajándékvásárlást az utolsó pillanatokra, ami kapkodásba is fulladhat. Ebben az időszakban a fogyasztási kölcsönszerződések száma is megnő, hiszen egyre többen vásárolnak áruhitellel, személyi kölcsönből vagy hitelkártyával. A nagy rohanásnak azonban később komoly ára lehet, hiszen az ember hajlamos ilyenkor figyelmen kívül hagyni a szerződés részleteit.

A fogyasztási kölcsönöket viszonylag könnyen és kényelmesen igénybe lehet venni, ha nem vagyunk a KHR negatív listáján és van egy rendszeres jövedelmünk. A pénzügyi szolgáltatók különböző kölcsönöket ajánlanak, de talán a legismertebb a 0%-os áruhitel. Ennél a terméknél gondolhatnánk nincs semmi kockázat, hiszen egy egyszerű áruvásárlási hitel, ami ráadásul 0%-os kamatozású. De tényleg mindig 0%? Jobban meg kell vizsgálni a feltételeket, ahhoz hogy felelős döntést hozhassunk.

A 0%-os kamatozású konstrukcióknál a teljes hiteldíj mutató (THM) 0%, ami tartalmazza azokat a díjakat, költségeket, amelyeket az adósnak a tőkén felül kell megfizetnie szerződésszerű teljesítés esetén. Ilyen költségek például: kamat, kezelési költség, hitelbírálati díj, értékbecslés díja, hitelközvetítőnek fizetendő díj stb. A THM azonban nem tartalmaz minden felmerülő díjat, költséget, így például ha késedelembe esünk a részletfizetéssel, akár egy nappal is, akkor ugorhat a 0%-os THM. A szerződési feltételek tartalmazzák, hogy a pénzügyi szolgáltató késedelem esetén mekkora késedelmi díjat és késedelmi kamatot számíthat fel.

A hitelkártya szerződéseknél is különösen fontos figyelni a határidőkre, hiszen az egész konstrukció lényege, hogy a szerződésben meghatározott kamatmentes türelmi időszakban fizessük vissza a hitelkeretből felhasznált összeget, vagy legalább a bank által előírt minimális törlesztőrészletet. És ha már a hitelkártyánál tartunk, több esetben az áruhitelhez az adós kap egy hitelkártyát is, aminek plusz költségei lehetnek, ha aktiválja azt és nem szünteti meg az áruhitel futamidejének lejártával.

A 0%-os áruhitel helyett nézzük meg, hogy egy 40%-os THM-mel rendelkező hitelt mennyiért kapunk a banktól. Végezzünk egy gyors számolást, mennyibe is kerülne – havonta és összesen –, ha álmaink 170 ezer forintos lapostévéjét áruhitelből szeretnénk megvenni, a hitelt pedig egy év alatt visszafizetni. Ezt szerencsére minden bonyolultabb számítás nélkül, a legtöbb szolgáltató weboldalán található kalkulátorral is megtehetjük. Ha a hitel THM például 40%, a 170 ezer forintos hitel havi törlesztő részlete 17 420 forint lenne és a 12 hónap alatt összesen 209 042 forintot fizetnénk vissza. A fő kérdés ilyenkor az, megér-e nekünk közel 40 ezer forint többletkiadást, hogy most azonnal miénk legyen a televízió.

Az idei karácsonyi jó tanács tudatos hitelfelvevőknek tehát röviden a következő: számoljunk, számoljunk és kérdezzünk! Ha meggyőződtünk róla, hogy az álomajándék egy hitel minden költségével együtt is életünk – de legalábbis az idei karácsony – nagy lehetősége és a törlesztő részleteket biztosan vállalni tudjuk a jövőben is, már csak a legkedvezőbb ajánlat kiválasztása marad hátra. Szánjuk rá az időt, hogy a forintra váltható különbség a mi zsebünkben maradjon!

Tippek az ünnepekre:

1. Számolj!

A legtöbb ember nem is látja, hogy a könnyen felvehető áruhitel milyen drága. Egy átlagosnak mondható, 40% körüli THM esetén általános, hogy a 100.000 forintos telefont végül 120.000 forintért vesszük meg, holott lehet, ha kicsit várunk és spórolunk, kijönne 80.000-ből is.

2. Gyanakodj!

Amennyiben áruhitel segítségével veszünk terméket, a termék eladója a banktól jutalékot kap. Ezt a jutalékot ugyan közvetlenül a bank fizeti ki neki, de remélhetően senki nem gondolja, hogy azt ténylegesen a vásárló a hiteldíjjal, vagy a termék árával fizeti meg.

3. Nézd a panaszokat is!

Nézd meg, hogy milyen panaszok találhatóak az interneten az áruhitelekre, a hitelkártyákra, illetve arra a bankra és üzletre, ahol a terméket veszed. A panaszokat olvasva nem kell paranoiássá válni, de arra jók, hogy a mások által elkövetett hibát ne mi ismételjük meg.

4. Gondolkodj!

És legfőképpen gondolkodj! Gondold át, hogy nem csak pillanatnyi vágynak engedve veszel-e fel akár 10-20 hónapos törlesztőrészlettel hitelt, hiszen karácsony jövőre is lesz. De lehet, hogy megéri a kedvezményes hitel az olcsó termékre, ám sose feledd: valahol valakinek meg kell érje, hogy ezeket neked eladja, különben nem tenné.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat békéscsabai irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

