Mit tegyünk a nehéz időkben személyi kölcsön felvétele helyett?

Természetesen a legtöbb esetben a személyi kölcsön felvétele kedvező szokott lenni, viszont ha olyan helyzetben vagyunk, hogy nem tudnánk visszafizetni ezt, akkor érdemes megnézni azokat a lehetőségeket is, amelyek nem hitel vagy kölcsön formájában segítenek átvészelni egy-egy nehezebb időszakot. Nézzük meg, milyen lehetőségek állnak rendelkezésre akkor, amikor a személyi kölcsön nem segíthet.

Nem kell mindent egyből megoldani

Kényelmes egyből megjavíttatni az elromlott légkondit, ahogy az autóban az önindítót is ki lehet cseréltetni a szalonban jó pénzért, és persze a kedvenc táskánk is most ment tönkre, így azt sem ártana egyből lecserélni egy újabbra.

Ilyenkor kell megállni, és azt mondani, hogy nem most.

Elkényelmesedtünk az biztos, viszont ez nem jelenti azt, hogy nem tudunk élni légkondi nélkül nyáron, vagy nem tudjuk használni a biciklit vagy rollert a kocsi helyett, és biztos, hogy lapul a szekrényben még néhány táska, amit használni tudunk a kedvencünk helyett.

Keressünk jövedelemkiegészítő lehetőségeket

Nem mindenkinek fér bele a főállása mellé egy aktív mellékállás, hiszen a nap csak 24 órából áll, és ha nem alszunk eleget, az hosszútávon visszafordíthatatlan egészségügyi károsodáshoz vezet.

Szerencsére 2020-ban már rengeteg lehetőségünk van arra, hogy egy kis plusz pénzhez jussunk anélkül, hogy az egész napunk egy rohanás lenne.

Tippek plusz jövedelemhez:

Adjuk ki a lakást vagy egy szobát a házban.Használjuk ki a Telekocsiban rejlő lehetőségeket.

Vállaljunk a hobbinknak vagy szakmánknak megfelelő online munkát (szövegírás, fordítás, programozás, tananyagok készítése, magánórák adása, stb.)

Kutyasétáltatás, macskaetetés, kisállat gondozás.

Bébiszitterkedés.

Takarítás, bejárónői feladatok vállalása.

Rendezzük a prioritásainkat

Lehet, hogy most nem megyünk el nyaralni, a gyerekeket sem tudjuk külföldre küldeni tanulni, és még az is megeshet, hogy nem most fogjuk felújítani a fürdőszobát, de legalább nem adósodunk el, és megtanuljuk beosztani a havi jövedelmünket.

Fontos, hogy a nehéz időszakokban tisztában legyünk azzal, hogy mi az, amire mindenképpen ki kell adnunk pénzt (lakhatás, számlák, hiteltörlesztők, élelmiszer, gyógyszerek, stb.) és mi az, ami várhat, mert valamilyen szinten a luxus kategóriába soroljuk most (utazás, élvezeti cikkek, felújítások, új eszközök beszerzése).

Használjuk ki a kedvezményeket

Sok vásárlás során adnak a felhasználóknak kuponokat, törzsvásárlói kártyákat, jövőbeni vásárlásra kedvezményeket vagy akár ajándékutalványokat is. Ezeket mindenképpen tartsuk meg, s használjuk fel őket a szükséges holmik vásárlása során.

Rengeteg online felületen lehet találni kuponkódokat és kedvezményre jogosító utalványokat, így szánjunk egy kis időt ezek felkutatására, hiszen így hosszútávon tudunk spórolni az élelmiszereken, ruházkodáson vagy akár az elektronikai cikkeken.

Tegyünk félre

A nehéz időszakokban nem feltétlenül gondolunk a megtakarításokra, de ha minden nap kiteszünk az asztalra 200 Ft-ot, akkor egy hónapban már 6.000, egy évben pedig 72.000 Ft-ot tudunk így összegyűjteni.