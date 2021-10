Mi a teendő, ha túlméretes csomagot kell szállítanod?

A túlméretes csomagok szállítása erre specializálódott logisztikai céget és szakembereket igényel. Sem a csomag feladója, sem a futárok nincsenek könnyű helyzetben ilyenkor, ugyanis nemcsak a méret, hanem súly is komoly kihívást jelenthet a szállításkor. Arról nem is beszélve, hogy a dobozban akár törékeny holmi is lehet, amit nem mindegy, hogyan tárolnak az autóban, vagy visznek fel az emeletre, ha arra van szükség.

De mi számít túlméretes csomagnak, milyen szállítási feltételek vonatkoznak rá, és kire érdemes bízni a szállításukat? Cikkünkben többek között ezekre a kérdésekre is választ adunk!

Mik azok a túlméretes csomagok?

A csomag méretét szállítás szempontjából kétféleképpen határozhatjuk meg. Az egyik tényező a fizikai kiterjedése, vagyis a hossza és a szélessége, míg a másik a súlya, de ezek egymáshoz viszonyított mértékét sem szabad figyelmen kívül hagyni.

Kisebb méretű rakomány is lehet rendkívül súlyos

A csomag súlya nemcsak a méretétől függ. Egy standard, kisméretű csomagba is kerülhet olyan tárgy, aminek a súlya elérheti akár a 80 kg-ot is. Ha ilyet szeretnénk szállítani, azt előre kell jelezni a fuvarozó cég felé, ugyanis nemcsak különleges csomagolást, hanem a szokványostól eltérő szállítási módot is igényelhet. A nagy súlyú küldemények mozgatása több emberes feladat, és segédeszközt is igényelhet, például kocsit, rámpát vagy hevedert, ami segíti a súlyeloszlást.

Pillekönnyű csomag is lehet hatalmas

Ha a csomagunk nem is éri el a 80 kg-ot, de egy bizonyos hosszúságon vagy szélességen túl van, szintén túlméretesnek számít. A 120 x 110 x 150 centiméteres dobozok mozgatása egy ember számára már nem biztonságos feladat, még akkor sem, ha a csomag súlya mondjuk a 12 kg-ot sem haladja meg.

A túlméretes szállítmányok különleges szállítást igényelnek

Előfordulhat, hogy csomagunk egyik fenti kategóriába sem tartozik bele, mégis különleges szállítást igényelhet. Ide sorolhatjuk például a törékeny, nem halmozható, szabálytalan alakú (pl. henger, piramis, cső), vagy a három mérettel nem meghatározható formájú árukat. Ebben az esetben érdemes túlméretes csomagok vagy speciális áruk szállítására szakosodott futárszolgálatot keresni, hogy értékes tárgyaink biztosan épségben megérkezzenek a szállítási címre.

A túlméretes csomagok közé tartozhatnak például a nagyobb háztartási gépek, mosógépek, mosogatógépek, hűtők, ágyak és szekrények, de akár a nagyképernyős tévék is. Ezenkívül az olyan törékeny vagy különös odafigyelést igénylő tárgyak, amelyeket körültekintően kell rögzíteni a csomagtérben. Persze az is előfordulhat, hogy a sérülések elkerülése érdekében nem rakható a dobozra semmi más.

A túlméretes csomagok szállításakor elengedhetetlen a fokozott biztonság és odafigyelés

A rakomány típusától függően eltérő feltételek vonatkozhatnak a túlméretes csomagok szállítására. Annak érdekében, hogy a feladott tárgy biztonságban megérkezzen a címzetthez, már a csomagolásra is érdemes kiemelt hangsúlyt fordítani. Erről először is egy megfelelő méretű doboz segítségével gondoskodhatunk, és térkitöltő anyaggal feltöltve tovább növelhetjük az áru biztonságát. Ezenkívül rögzítsük megfelelően, széles ragasztószalag segítségével a doboz nyílásait és sarkait az esetleges kinyílás megelőzése érdekében.

A csomag feladása előtt nem árt felvenni a kapcsolatot a futárszolgálattal. Elmondani nekik, mit készülünk feladni, annak mekkora a súlya és mérete, illetve törékeny vagy halmozható-e? A túlsúlyos és túlméretes csomagok különleges rögzítést igényelhetnek, dőlés vagy leesés esetén ugyanis nemcsak tartalmuk, hanem a szállítást végző személy is sérülhet.

Ezenkívül számítanunk kell rá, hogy a csomag méretétől és súlyától függően előre meghatározott pótdíj fizetésére is szükség lehet. Ennek mértéke szintén futárszolgálatonként változik. Túlméretes csomagküldemények esetén rögtön érdemes lehet ezek szállítására specializálódott céget keresni.

Miért érdemes profi kezekre bízni a szállítást?

Akár magánszemélyként, akár cégként adunk fel túlméretes csomagot, az amatőr szállítás következtében a rakomány esetleges sérülése miatt bevételtől eshetünk el. Nem érdemes tehát a szállítási költségen spórolni, ugyanis ha hozzáértő fuvarozókra bízzuk küldeményünket, végül több marad a zsebünkben.

Személyautóval semmiképp se próbálkozzunk, mivel a csomagok blokkolhatják a látómezőnket, vagy kilógva a csomagtartóból balesetet is okozhatnak. Emiatt rendőri ellenőrzéskor komoly bírságot is kaphatunk. Arról nem is beszélve, hogy sokkal kényelmesebb, ha olyasvalaki szállítja háztól házig ezeket a küldeményeket, akinek megvan a megfelelő járműve, hozzáértése és eszköze ahhoz, hogy biztonságban célba juttassa őket.

Ha túlméretes csomag feladására készülsz, először nézd meg, mekkora dobozra lesz szükséged, illetve mennyit nyom majd a küldeményed. A méretek ismeretében már pontosabb képet kaphatsz a szállítási feltételekről, és akár az is kiderülhet, hogy csomagod még épp belefér a standard kategóriába. Ha pedig nem szeretnél kockáztatni, keress erre szakosodott futárszolgálatot. Ugyanis az is előfordulhat, hogy még spórolsz is rajta!