Mester pozícióban 11 éve Szegeden

Hunyadi Levente mester pozícióban dolgozik a Continental szegedi gyárában, ahol a laboratórium mindennapi feladatainak koordinálása mellett részt vesz speciális vizsgálatok tervezésében, kivitelezésében.

2008 novemberében érkeztem a ContiTech szegedi vállalatához. Friss diplomás vegyészként az volt az elsődleges szempont, hogy Szegeden maradjak, így mikor láttam, hogy a laboratóriumba keresnek új munkatársat, azonnal jelentkeztem. Aznap én lettem a befutó, és mint az elmúlt 11 év is mutatja, azóta sem bántam meg, hogy a cégre esett a választásom, sőt!

Milyen feladatokat lát el a munkája során a Continentalnál?

2008-tól 2018-ig az elsődleges feladatom a textilerősítésű hevederek vizsgálata, az ehhez kapcsolódó minősítés (minőségi tanúsítványok, műbizonylatok) elkészítése volt. A tavalyi évben neveztek ki mester pozícióba, ami egy jóval szélesebb merítés a feladatok tekintetében. Ma már főképp a speciális vizsgálatok tartoznak a feladataim közé (méréspontosság ellenőrzés, új mérési módszerek kidolgozása, betanítása, statisztikai elemzések, operátor hibák kiküszöbölése…stb.), valamint a projekt jellegű munkákban való részvétel, szabványok kezelése, karbantartása, illetve humán oldalról a műszakok koordinálása, új munkavállalók betanítása, gyakornokok segítése.

Milyen Continental termékekkel találkozik a munkája során?

Gyakorlatilag a szegedi telephely teljes repertoárját felsorolhatom, hiszen a laborban minden termékkel találkozom munkám során a beépülő alapanyagoktól (korom, kaucsuk, olaj, stb.) kezdve a félkész termékeken át (beépülő keverékek, szilárdsághordozók) egészen a késztermékig (szállító hevederek, tömlők).

Milyen egy nemzetközi nagyvállalatnál dolgozni?

A ContiTech Rubber Industrial Kft. több mint 50 éves múltra tekint vissza és működik a magyarországi Continental csoport tagjaként. Ez számomra stabilitást, jövőt és kiszámíthatóságot jelent. Ezért nyilván tenni kell, mind egyéni (munkavállalói hozzáállás), mind pedig céges (munkáltatói hozzáállás) szintjén. Fontos, hogy ki mennyire elkötelezett, előre- és együtt gondolkodó, hogy megtaláljuk-e az inspirációt a vállalati környezetben. Én személy szerint látom az irányvonalat, a jövőképet, a fejlesztési törekvéseket és a minőségi, környezeti és energiapolitikai elköteleződést, így nem csak a több mint 50 éves múltat, de a jelent és jövőt is elég biztatónak érzem.

Mennyire könnyű megtalálni a közös hangot a kollégákkal egy ilyen nagy vállalatnál?

Fontosnak tartom, hogy kiszakadva a munkakörnyezetből, a munkától függetlenül is megismerjük egymást, hiszen egy közösség, egy csapat vagyunk, így én személy szerint nagyon szeretem a közösségépítő programokat. Egy-egy ilyen esemény fel tudja pezsdíteni a társaságot és nyilván nem mondok újdonságot azzal, hogy ezeknek a rendezvényeknek rendkívüli csapat összekovácsoló hatása van. Szerencsére nem szűkölködünk ilyen eseményekben: évente van családi nap, mikulás ünnepség a gyerekeknek, családi nyílt nap, ahol családtagjaink bejöhetnek megnézni az üzemet, emellett van évindító party és számos sportesemény, mint például bringa túra, futónap, illetve az országos sportversenyeken való részvételt is támogatja a cég.

A hazánkban már közel 30 éve jelen lévő, a mobilitás ökoszisztémáját alakító Continental vállalat már tíz lokációban végez gyártó, fejlesztési és kereskedelmi tevékenységet Magyarországon, ezáltal is hozzájárulva a közlekedés biztonságosabbá és tisztává tételéhez. Tavaly egy Mesterséges Intelligencia Fejlesztő Központot nyitottak Budapesten, legújabb, zöldmezős beruházásuk keretében Debrecenben épül elektronikai okosgyáruk. A munkavállalók hazánk mellett Németországtól az ázsiai országokon keresztül az Egyesült Államokig a világ 60 országában próbálhatják ki tudásukat. A német technológiai cég 245.000 munkatársa a lehető legkorszerűbb technológiákkal és eszközökkel végzi a munkáját, a gyártásból kikerülő termékek, illetve a fejlesztési területen elkészülő szoftverek és szolgáltatások pedig a Continentalnál tetten érhető folyamatos innovációról tanúskodnak. A vállalat a munkafeltételeket illetően is halad a korral, hiszen – a feladatoktól függően – rugalmas az időbeosztás, és lehetőség van az otthonról végzett távmunkára is.