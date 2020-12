KÖZÖS PÁLYÁZATOT ZÁR HAMAROSAN ARAD ÉS BÉKÉS MEGYE

Hamarosan lezárul a „Közös problémák, közös megoldások” – Arad és Békés megye közigazgatási együttműködésének javítása (WorkMix) című ROHU204 azonosító számú projekt megvalósítása az INTERREG V-A Románia-Magyarország határon átnyúló programban. A pályázat az Arad Megyei Tanács, mint vezető partner, a Békés Megyei Önkormányzat és az Arad Megyei Könyvtár partnerségében az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint Magyarország és Románia kormányának társfinanszírozásával valósul meg. A projekt célja Arad és Békés megye közigazgatási együttműködésének javítása, a kulturális identitás erősítése, továbbá a megyék lakossága közötti könnyebb ismeretszerzés és egymás megértésének elősegítése. Az intézményeknél felmerülő hasonló problémákra közös megoldások, módszertanok, protokollok kidolgozása, közös képzések nyújtása, jogszabályok összehangolása, intézményfejlesztés, know-how csere, információnyújtás, a nyelvi készségek fejlesztése a kommunikáció elősegítéséért.

A pályázatot a partnerek 2018. december 1-jén kezdték megvalósítani, tervezett befejezése 2021. május 31. A Békés Megyei Önkormányzat a projekt keretében már megvalósított egy work shopot, melyet tanulmányúttal kötöttek egybe. A román partnerek részvételével négy szakmai ülés zajlott Békéscsabán. Elkészült egy háromnyelvű (magyar-román-angol) kiadvány: Megyei Értékeink címmel, valamint a kulturális identitás erősítése érdekében megtervezték és létrehozták a Békés megyei brand-et.

Ebben az évben a Békés Megyei Értéktár gyűjteményéből elkészült egy utazó értéktár kiállítás, amely virtuális módon, a modern technikát felhasználva mutatja be mindazokat az értékeket, melyek Békés megyét fémjelzik. A világjárvány okozta megszorítások enyhülésével Arad és Békés megye lakossága is megismerheti ezt a nem mindennapi kiállítást. Szintén három nyelvű mutációban (magyar-román-angol) elkészült egy turisztikai kiadvány, ami felvonultatja a megye látnivalóit, érdekességeit, gasztronómiai kincseit, ezzel segítve mindazokat, akik szeretnék felkeresni Békés megyét. Mindkét kiadvány népszerűsítése Arad és Békés megye szerte folyamatban van.

A tanulmányútnak és a szakmai üléseknek köszönhetően – Békés megyei ihletésre – múlt év decemberében az Arad megyei önkormányzat is elkezdte összeállítani megyei értéktárát. Az épített és szellemi örökség, a természeti kincsek és fontos történelmi események, továbbá az ipartörténeti jelentőségű megvalósítások gyűjteménye el is készült, és már be is mutatták. A tervek szerint évente bővítik és újból megjelentetik a katalógust, mert az első kiadványban nem tudtak valamennyi értéket felsorakoztatni.

Békés és Arad megye kapcsolata a ’80-as évek elejére vezethető vissza, akkor kötöttek először együttműködési megállapodást a felek, amelyet aztán 2003-ban, majd 2007-ben újítottak meg. Bár a szerződés 2015. március 1-jéig volt hatályos, az együttműködés azt követően is folyamatos volt. Az eltelt időszak változásai, valamint a 2014-2020-as európai uniós ciklusban megnyíló lehetőségek azonban szükségessé tették 2019 májusában a megállapodás határozatlan időre szóló újbóli megkötését, melyet Zalai Mihály, a Békés Megyei Önkormányzat elnöke és Iustin Cionca, az Arad Megyei Tanács elnöke írt alá.

Az Interreg V-A Románia-Magyarország Program célja közös, román-magyar projektek finanszírozása, amelyek közös megközelítést, valamint innovatív megoldásokat követelnek, a határ mindkét oldalán felmerülő igények kiszolgálására, hozzájárulva ezáltal a jogosult terület fenntartható fejlődéséhez. A Program folytatja a régióban megvalósított határmenti együttműködéseket, összköltségvetése hozzávetőleg 232 millió euró, amelyből 189 millió euró az Európai Regionális Fejlesztési Alapból származó vissza nem térintendő támogatás. A támogatható határmenti terület a következő megyéket foglalja magában: Satu Mare, Bihor, Arad és Timiș a román oldalon, illetve Szabolcs-Szatmár-Bereg, Hajdú-Bihar, Békés és Csongrád a magyar oldalon.

