Koncertek a kastélyparkban

A legmagasabb minőségű klasszikus zenei és képzőművészeti élmények egyetlen hétvégén, Gyulán. Bár az év többi napja sem csak a fürdőzésről kell, hogy szóljon a történelmi fürdővárosban, augusztus utolsó előtti hétvégéje egészen különleges programokat ígér.

A vár, az Európa 40 legjobb kiállítóhelye közé került Almásy-kastély, Erkel Ferenc szülőháza és a vidéki polgári életet hazánkban egyedülálló módon nem gyűjteményként, hanem hagyatékként bemutató Ladics-ház is azt bizonyítja, hogy ma már nem csupán az idén hatvan éves Gyulai Várfürdő miatt érdemes a városba látogatni. Az augusztus 23-25-i hétvégén ez a kínálat még tovább erősödik. A teljes évben az egyik legkomplexebb kínálattal rendelkező turisztikai célpontnak számító Gyula a minőségi klasszikus zene és képzőművészet jelenlétének köszönhetően újabb élményeket is kínál az arra fogékonyaknak.

Azokban a napokban rendezik az Almásy-kastély parkjában a Kastély Zenei Napokat. Az idén harmadik alkalommal megrendezésre kerülő klasszikus zenei program a hódmezővásárhelyi katonazenekar péntek délelőtti matinékoncertje mellett esténként két olyan hangversenyt ígér, amik a világ bármely koncerttermében megállnák helyüket. Pénteken a Corpus Harsonakvartett és Szokolay Dongó Balázs vegyíti a magyar népzenét a klasszikus muzsikával. Szombaton a Kolozsvári Magyar Opera művészei adnak élményteli estet Erkel és Kodály műveiből, de Kálmán Imre, Lehár Ferenc és Huszka Jenő „könnyedebb” dallamai is elhangoznak majd.

Napközben érdemes útba ejteni a Kohán Képtárt, ami augusztus 25-ig a Németországban élő dr. Böhm József páratlan képzőművészeti kollekciójának ad otthont. A többek között Ziffer Sándor, Perlrott Csaba Vilmos, Ferenczy Noémi, Tibor Ernő és Mattis Teutsch János neve fémjelezte gyűjtemény egyes darabjai a nemzetközi mezőnyből is kiemelkednek. A tárlatot megnyitó dr. Szücs György művészettörténész, a Magyar Nemzeti Galéria tudományos főigazgató-helyettese a képekről úgy nyilatkozott, hogy a teljes gyűjtemény, de még a Gyulára érkezett válogatás is olyan műveket tartalmaz, amelyek akár a Magyar Nemzeti Galéria állandó kiállításában is helyet kaphatnának.

A Kastély Zenei Napok programjáról a Gyulai Almásy-kastély Látogatóközpont oldalán talál további részleteket. A Nagybányától Brassóig – erdélyi festők a Böhm-gyűjteményből című tárlatról itt olvashat bővebben.