Izgalmas zenei kavalkáddal indul a Főtéri Nyár

A július 18-án kezdődő eseménysor a Csabagyöngye Kulturális Központ szervezésében kínál díjtalan programokat a Szent István téren és a CsaKK stégen. Az augusztus végéig tartó programokat a Spontán Víkend nyitja meg.

A kalandozást a zene világába a hazai blues közösség legismertebb előadójával kezdjük, Pribojszki Mátyás a Jumping Matt and His Combo nevű formációval ugrik színpadra, hogy vidám, improvizációs blues és rock and roll elemekkel tarkított műsorával alapozza meg a Főtéri Nyár hangulatát. Ezen a héten belekóstolunk az elektronika és az élőzene izgalmas keverékébe is, hiszen érkezik a Békéscsabán már bizonyított CLOUD9+ is. Őket követi a Csányi István által irányított Sax-O-Funk. A csapattól funk, soul, R&B dalokat várhatunk, amely műfajok tökéletesek egy könnyed nyárestéhez.

A Spontán Víkenden fellép még a Show & Bors is, bemutatva, hogy a szívből jövő közös zenélésnek mindig önfeledt jókedv lesz a vége. A partyzene után pedig Lackás és a Banda zenél egy nagyot a Csabagyöngye stégen, majd vasárnap a Lencsési Közösségi Ház játszóháza várja a családokat.

Részletes program: https://csabagyongye.com/2019/06/19/felejthetetlen-lesz-az-idei-foteri-nyar/