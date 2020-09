Innovatív főzési ötletek

A globalizáció következtében egyre több különleges étellel és hozzávalóval ismerkedhetünk meg, és könnyen otthonunkba hozhatjuk távoli országok ízvilágát. Ehhez viszont szükséges, hogy alaposan utána járjunk, mi is lenne igazán a fogunkra való, és azt hogyan tudjuk a konyhában megfelelően felhasználni és tárolni. Lássunk néhány izgalmas ínyencséget, amivel a következő vacsorameghívást igazán emlékezetessé varázsolhatunk!

CBD olaj

Tanulmányok szerint a kannabidiol (CBD) óriási orvosi potenciállal rendelkezik, különösen a rohamszerű betegségek kezelésében. A javallatok arra is utalnak, hogy a CBD csökkenti a vércukorszintet, ami segítséget nyújt a cukorbetegség ellen. Nyugtató tulajdonságai miatt hasznos a stressz és alvászavarok esetében is. Ami szintén nagy előnye, hogy a CBD nem pszichoaktív és nem alakít ki a szervezetben függőséget. Emiatt különösen ideális krónikus betegségben szenvedőknek, valamint idősek vagy kevésbé pszichoaktív hatásokat kedvelő betegek kezelésére.

Miso

A miso a japán konyha egyik kulcsfontosságú eleme, és az egyik legnépszerűbb leves alapját képezi. A mogyoróvajhoz hasonló állagú paszta általában szójabab, gabona (például rizs vagy árpa), só és koji (olyan tenyésztett nemes penész, mint ami a camembert sajton is található) keveréke. A fajtától függően a miso lehet sima vagy sűrű állagú, és erjedési ideje a pár héttől több éven át tarthat.

Több mint ezer féle miso létezik, állaguk, ízük és színük szerint. Ezeket a tényezőket befolyásolhatják az összetevők, az erjedés hossza és a miso tartási körülményei. Az importált miso tipikusan két fő kategóriába sorolható: világos vagy fehér miso, és sötét vagy piros miso. Néhány misót “awase” címkével látnak el, amelyek egynél többféle miso paszta keveréke.

A fehér vagy a világos miso (néha édes misónak hívják) világos bézs-sárga színű, és a rövidebb erjedési időnek köszönhetően könnyebb és édesebb ízű. Kevesebb szójabab tartalommal és több szemcsével készül, mint a fehér rizses változata. A vörös vagy sötét miso színe a világosbarnától a majdnem feketéig terjed, és hosszabb ideig erjed, hogy erősebb és sósabb ízt kapjon. Ez a miso nagyobb mennyiségű szójababbal és sóval készül az intenzívebb ízélmény érdekében.

A különböző miso típusok gyakran felcserélhetők a receptekben, de eltérő eredményekkel. Általában minél sötétebb a szín, annál erősebb az íze. A világos színű miso jobb a könnyű öntethez és édességhez, míg a sötét miso a legjobb a hosszú dinszteléshez és pörköltekhez. A benne található penész miatt nagyon jó hatással van az emésztésre, könnyíti azt a benne található barátságos probiotikum miatt, emellett a misóban található B, E és K vitamin is.