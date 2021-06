Kisgyermekkorban a leginkább fejlesztő hatással a játék van, azon belül is a mozgásos játék. A szabadban töltött idő. valamint a mozgás jelentősége megkérdőjelezhetetlen már egészen pici kortól kezdve, hiszen jól tudjuk, hogy az idegrendszeri fejlettség alapja is a mozgásfejlődés. Éppen ezért javasolják a szakemberek, hogy a gyerekek minél több időt töltsenek szabad játékkal, és lehetőleg ne a négy fal között.

A játszóterek tökéletesen megfelelnek ezeknek a „kritériumoknak”, ezért a megfelelő fejlődésük szempontjából elengedhetetlen, hogy a gyerek sok időt töltsenek ott. A játszótéri felszereléseken kiélhetik a mozgás iránti vágyukat, miközben szárnyalhat a fantáziájuk is. A korszerű játszótér ezért nagy és tágas, biztonságos, és jól felszerelt.

Így változtak a játszóterek az elmúlt 30 évben

A játszótereket az urbanizáció hívta életre, ugyanis a városok terjedésével, az autók számának növekedésével egyre inkább szűkült az a tér, ahova a gyerekeket biztonsággal ki lehetett engedni játszani. Ennek pótlására alakultak ki a játszóterek először az iskolák és óvodák közelében, majd később tőlük függetlenül is. Magyarországon az első játszóterek az 1900-as évek elején jelentek meg, és azóta igen komoly változáson mentek keresztül.

Talán még mind emlékszünk arra, hogy milyenek is voltak gyermekkoraink játszóterei: mindenütt vas és beton. A játszótéri felszerelések alapjaiban ugyanazok voltak, mint ma is, így például 30 évvel ezelőtt is volt a játszótéren csúszda, hinta, homokozó és mászóka is. A különbség csupán annyi, hogy azok az eszközök össze sem hasonlíthatók a mai modern és korszerű, EU szabványoknak is megfelelő játszóterekkel.

Ma egy játszótérnek elsősorban az a feladata, hogy biztosítsa a gyerekek számára a felhőtlen és balesetmentes játék örömét. Éppen ezért az EU-s előírásoknak megfelelően a korszerű játszótereken a csúszdák végére lassító, a játékokra gumibevonatú ülések, a balesetveszélyes helyekre pedig gumiszőnyeg került, a betont felváltották az esésbiztos anyagok, mint például a homokágy. A játszótéri felszereléseket kötelező karbantartani és felülvizsgálni bizonyos időközönként, valamint környezetbarát alapanyagokból kell készíteni.

Melyik eszköz miért jó?

A játszótéri játékok mindegyike fejleszti valahogyan a kicsiket. Így például a homokozó az egyik legkreatívabb és leginkább fejlesztő hatású játszótéri felszerelés. A homokban lehet építeni, alkotni, rombolni, sarazni, amelynek köszönhetően szárnyalhat a fantázia, a gyerek különböző textúrákkal találkozik, a dagonyászás, tapasztás pedig a finommotorikus készségeknek is jót tesz.

A hinta az egyensúlyérzéket fejleszti, amely nem csupán a mozgásfejlődés, de később a tanulás szempontjából igen hasznos. A mérleghinta ugyancsak az egyensúlyt, a ritmusérzéket és a koncentrációt fejleszti, emellett kiváló alkalom a barátkozásra is. A libikóka ugyanis csak játszótárssal játszható.

A régi mászókákat ma már szinte mindenütt úgynevezett játszóvárak váltották fel, amelyeken nem csupán mászóka, de kötélhágcsó, mászófal, létra és csúszda is található. Ezek mind remekül fejlesztik a szem és a kéz, láb koordinációját, az egyensúlyt, az észlelést, valamint a figyelmet is. Ezen kívül a csúszda remek izom – és mozgásfejlesztő.

Végül pedig érdemes szót ejteni a rugós játékokról is, amelyek egyértelműen a ma modern játszóterek vívmányai. A felhőtlen szórakozás mellett természetesen ezeknek a játékoknak is van fejlesztő hatása. Jótékony hatással van a térlátásra, az egyensúlyérzékre és a mozgáskoordinációra is.

Miért jó, ha korszerű játszótereink vannak?

A fentieken túl a játszótereknek egyéb lényeges szerepe is van. A korszerű játszóterek ugyanis a közösségi élet részei, egyúttal közösségi térként is funkcionálnak. A játszóterek és az ott található játszótéri felszerelések remek lehetőséget biztosítanak a barátkozásra, és nem csupán a gyerekeknek, de a szülőknek is. Mivel a gyerekek korban elég közel vannak egymáshoz, az anyukák, apukák megbeszélhetik a tapasztalataikat, problémáikat, aminek köszönhetően hasznos társaságra lelnek.

A játszóterek régen is fontos szerepet töltöttek be, és nincs ez másként ma sem. A játszóterek, játszótéri felszerelések azonban komoly változáson mentek keresztül az elmúlt 20-30 évben, amelynek köszönhetően egy korszerű és modern játszótér biztonságos, és felhőtlen szórakozást nyújt gyereknek és felnőttnek egyaránt.