Hétmilliárd forint értékben indultak beruházások Vésztőn

Több mint hétmilliárd forint értékben valósítottak meg vagy indítottak el beruházásokat Vésztőn az elmúlt években – ismertette Molnár Sándor polgármester. Hamarosan megkezdődhet a sportcsarnok építése, ami minden vésztőit szolgál majd. Hogy helyben tartsák a fiatalokat, lakásokat alakítanak ki számukra, ösztöndíjjal és programokkal támogatják a diákokat. A városban szinte minden hétre jut valamilyen program, megszólítják az ifjúságot és az időseket egyaránt.

– Rengeteg fejlesztés valósult meg Vésztőn, illetve most is több van folyamatban az önkormányzat sikeres pályázatainak köszönhetően – mondta Molnár Sándor.

Hogy a Bagolyvár visszakaphassa eredeti fényét, a korszerűsítését 2002 óta tervezték, és vagy 40 pályázatot adtak be. A legutóbbit siker koronázta, így a Bagolyvár 100 millió forintból újulhat meg. A munkálatok a végükhöz közelednek, az épület Kós Károly látogatói és turisztikai központ lesz.

A volt ÁFÉSZ-iroda épülete is megújul. Metykó Gyula vésztői festőművész a városra hagyta alkotásainak jelentős részét, illetve a tervek szerint a család személyes tárgyakat is adományoz az önkormányzatnak. Ezek a megújuló épületben találnak otthonra, a volt ÁFÉSZ-iroda így múzeummá, kiállítóhellyé válik.

A piac korszerűsítése is elindult. Hogy ne a parkolóban kínálják portékáikat az árusok, új eladóterületet alakítanak ki a KRESZ-pálya helyén. Így a parkoló visszakapja eredeti funkcióját, a megállás tehát biztosított lesz. A KRESZ-pálya nyomvonalát visszafestik az új burkolatra, így piaci napok kivételével ismét gyakorolhatnak rajta a fiatalok. Emellett mozgáskorlátozott-vécét alakítanak ki, valamint a területet körbekerítik a korábban a városháza elől elbontott elemekkel.

Elkezdődött a Békési úton és a Wesselényi utcában a bicikliutak korszerűsítése, azokat két kilométeren teszik rendbe, a Kossuth utcai szakaszok hibáit is kijavítják. A Vásártér utcában is hamarosan rajtol a kerékpárút építése, az a szeszfőzdéig megy majd. A munkálatok előtt kicserélték az ivóvízvezetékeket, valamint zárt csatornát alakítottak ki a nyitott árkok helyett.

Az utak korszerűsítésére, építésére is hangsúlyt fektet az önkormányzat – mondta Molnár Sándor. A Perecesi úti mezőgazdasági út építése a befejezésénél tart. Aszfaltmarót, ágaprítót is vásároltak, amik az egyéb utak karbantartásához szükségesek. A vasúti átjáró előtti kereszteződés teljesen új burkolatot kap. A megépült orvosi centrumnál leaszfaltozzák a parkolót, ahol 16 kocsi állhat meg. A Nádasdy utcát a lakókkal összefogva teszik rendbe: a lakók ingatlanonként 60 ezer forinttal, a város pedig 5 millió forinttal járult hozzá a beruházáshoz, előtte kicserélték az ivóvízvezetékeket.

Közel 2 milliárd forintból valósulhat meg Vésztő legjelentősebb sport- és oktatási célú beruházása a következő időszakban – folytatta. A sportcsarnok építésére és a Szabó Pál Általános Iskola fejlesztésére vonatkozó közbeszerzési eljárás lezajlott. A rendelkezésre álló forrásnál magasabb ajánlatok érkeztek. Bár a beruházó és a pályázat nyertese a tankerületi központ, az önkormányzat saját pénzéből 240 millió forintot ajánlott fel annak érdekében, hogy megvalósulhasson a fejlesztés, a munkálatok hamarosan indulhatnak. Az uszodára és wellnessközpontra vonatkozó közbeszerzési eljárás folyamatban van, de a tervek szerint azt a beruházást is elindítják idén.

Ugyancsak zajlik a közbeszerzési eljárás azon beruházás esetében, aminek révén a Kinizsi utcában egy mezőgazdasági feldolgozást támogató csarnokot építenének. Ez egy 1000 négyzetméteres előkészítő csarnokot jelentene, két hűtőkamrával, hídmérleggel és rakodógépekkel.

Molnár Sándor polgármester a jövőbeli terveket is ismertette. Pályáztak a városi könyvtár épületének korszerűsítésére, átépítésére, ahol a népfőiskola szintén helyet kapna. A bibliotéka a földszintre költözne. Emellett ingyenes közösségi irodákat alakítanának ki – ami akár tárgyalásoknak is helyet adhatna –, olyan tudásbázisközpontot, ahol a legmodernebb technikákat próbálhatnák ki a fiatalok. A tévéstúdió szintén beköltözne, próbatermeket alakítanának ki, valamint korszerű informatikai labort, ahol a 3D-s nyomtatással is megismerkedhetnek az ifjak.

Mivel a központban lévő bölcsőde telt házzal működik, szükség lenne további bölcsődei férőhelyek kialakítására, segítenék ezzel a kisgyermekes családokat. A Békési úti óvoda udvarán egy hét férőhelyes minibölcsőde építésére adtak be pályázatot. A Holt-Sebes-Körös belterületi szakaszának rendbetétele ugyancsak az elképzelések között szerepel, sétányokkal és szigettel. Egy szociális városrehabilitációt célzó projekt révén a Békési úthoz közeli szíki városrészt fejlesztenék, kövesút és járda építésével, szociális bérlakások kialakításával, egy közösségi tér létrehozásával.

Munkahelyeket is teremtenek

Fontosnak tartja Molnár Sándor, hogy helyben teremtsenek munkahelyeket. Elmondta: idén írtak alá egy megállapodást egy vállalkozóval, ipari parkot hoznának létre a pipagyárnál. Összességében több mint 3 milliárd forintos fejlesztés van napirenden, amit uniós támogatásból fedeznének. Az együttműködés folytatásaként hamarosan négy beruházás indulhatna el, amelyek jelentős számban teremtenének munkahelyeket Vésztőn: várhatóan ugyanúgy szükség lesz képzett szakemberekre, mint betanított munkásokra.

Szüreti mulatság a hétvégén

Szinte nincs olyan hét Vésztőn, hogy ne legyen valamilyen program. Molnár Sándor elmondta, hogy ezek a közösség építését célozzák és kulturált kikapcsolódási lehetőséget biztosítanak.

Nagy érdeklődésre tart számot a városnapok és a Mágori Fesztivál, valamint a szüreti mulatság, felvonulás és bál, amit ezen a hétvégén szerveznek.

Az elmúlt héten zajlottak az autómentes naphoz kapcsolódó programok. Aki letette a kocsit, Mágori Sört vagy gyümölcslevet kapott. Minden iskolásnak biciklis láthatósági mellénnyel kedveskedtek, lámpaszettet osztottak, valamint az ügyességi versenyen részt vevők között kerékpárt sorsoltak ki.

A polgármester hangsúlyozta, ahogy a gyerekekre, úgy az idősekre is rendszeresen gondolnak, nekik műsorral és vendéglátással kedveskednek a rendezvényeken.

Helyben tartanák az ifjúságot

A fiatalok letelepedésének, helyben tartásának támogatása az egyik legfontosabb feladat Vésztőn – mondta a polgármester. Tizenkét lakást alakítanak ki számukra, amiket felszerelnek mindennel – az ágyneműtől kezdve a háztartási gépeken át a bútorokig –, így akár egy bőrönddel is be lehetne költözni. A munkák most is zajlanak a Kossuth utcában.

Az önkormányzat régóta támogatja a gyermekvállalást, minden újszülött után 10 ezer forintos támogatást biztosít a családoknak – folytatta. Rengeteg program, képzés, foglalkozás megy Vésztőn, amiken részt vehetnek a kisiskolások ugyanúgy, mint a fiatal felnőttek. ECDL-vizsgát szerezhetnek, felkészítik őket a nyelvvizsgákra ingyenesen, sőt szakköröket, táborokat szerveznek nekik, idén nyáron vagy tíz táborban pihenhettek a gyerekek.

Hogy jobb tanulmányi eredményre és a végzettség megszerzésére ösztönözzék a fiatalokat, ösztöndíjakat biztosítanak, legyen szó akár általános vagy középiskolásról, egyetemistáról vagy főiskolásról, esetleg valamilyen képzésben részt vevő aktív dolgozóról.