Házias ízekkel várja vendégeit a Gyulai Kisvendéglő

Házias, egyben változatos ízekkel, napi menüvel és a vendégek igényei szerint kialakított ételkínálattal várja a látogatókat a Gyulai Kisvendéglő a fürdővárosban, a Béke sugárút 30. szám alatt.

Sivó Krisztina és férje, Sivó Sándor, a közelmúltban megnyílt önkiszolgáló étterem két vezetője lapunknak elmondta, elsősorban a gyulaiakat célozták meg a kisvendéglő kínálatával.

– Egy olyan helyet alakítottunk ki, ahova bárki, bármikor betérhet a családjával vagy a barátaival – árulta el lapunk kérdésére Sivó Krisztina. Mint elmondta, a menüt tudatosan úgy állították össze, hogy abból bármilyen ízlésvilágú és korosztályú vendég találhasson a kedvére valót. Felnőtt menü, zóna menü, gyermekadagok egyaránt elérhetőek, de támogatott szociális étkeztetésre is lehetőség nyílik a Gyulai Kisvendéglőben. Emellett a város határain belül a megrendelt ételeket díjtalanul házhoz is szállítják.

A házaspár kérdésünkre kiemelte, étlapjukon a házias ízek dominálnak, ugyanakkor próbálnak arra is figyelni, hogy minél változatosabb kínálatból választhassanak a vendégeik.

– Igyekszünk olyan ízvilágot is becsempészni a mindennapokba, ami házias, de kicsit eltér a megszokottól – ecsetelte. – Ennek jegyében a gasztronómia szerelmesei a héten olyan ínyencségeket is fogyaszthattak, mint a bolgár lecsó, a Zalai erdésztokány vagy a Szoljanka leves. A menüs étkeztetés mellett mindennap frissen sültek és salátavariációk is szerepelnek a kínálatban.

Sivó Sándor kitért arra, hogy aki egy kései reggelit szeretne, az is nyugodtan ellátogathat hozzájuk, változatos tojásételeket, hagyományos napindító fogásokat is kínálnak.

A ballagástól a névnapokon át a születésnapokig családi rendezvények esetén is érdemes a kisvendéglőhöz fordulni. Kívánság szerint összeállított sültes vagy hidegtálak is rendelhetők az étteremben, illetve azok természetesen helyben ugyancsak elfogyaszthatók. A belső térben, illetve a teraszon egyaránt 24-24 embernek, tehát összesen 48 vendégnek tudnak helyet biztosítani egyidejűleg. Emellett egész táborok ebédeltetését is vállalják, mint ahogy ez már meg is történt.

Apropó, kívánságok. A Gyulai Kisvendéglőben kiemelt figyelmet fordítanak a vendéggel való kapcsolattartásra, az interaktivitásra. Folyamatosak a nyereményjátékok. Aki ellátogat hozzájuk, leírhatja, megfogalmazhatja, milyen ételt látna szívesen a kínálatban, és egy kívánságládát is kihelyeztek, amelybe bedobva bárki leírhatja, milyen fogást fogyasztana leginkább. Az étterem többéves gyakorlattal rendelkező, kreatív szakácsai elkészítik az ételeket.

Gyulai Kisvendéglő

Gyula, Béke sugárút 30.

Telefonszám:06304317114

Email: [email protected]

[email protected]

Facebook: Gyulai Kisvendéglő