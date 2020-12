Házhoz jönnek a legfinomabb Árpád-pálinkák

Lepje meg szeretteit minőségi itallal kimozdulás nélkül, és várja a hónap párlatát otthonában!

Békéscsaba Az Árpád Pálinka Manufaktúra mindig előrukkol újdonságokkal, az ajándékozást segítő meglepetésekkel. Idén karácsony előtt sincs ez másként, még akkor sem, ha sokaknak szeretteiktől külön kell tölteniük az ünnepeket. Mások távol élnek a barátaiktól, különleges alkalmakkor mégis szeretnék kifejezni azt, hogy fontosak számukra, és gondolnak rájuk.

– Ilyen esetekben az ajándékozás nem könnyű feladat, hiszen a beszerzés után még a postával vagy a futárszolgálattal is bajlódni kell – hangsúlyozta Hegedűs Mónika, a békéscsabai Árpád Pálinka Manufaktúra tulajdonosa. – Ezt a folyamatot egy csapásra egyszerűbbé tettük vásárlóink számára. Új szolgáltatásunkkal webshopunkban már ajándékozási céllal is válogathatnak a prémium minőségű párlatok közül. Nincs más dolguk, mint a kosárba helyezni az általuk választott termékeket, megadniuk a szállítási címet, a megjegyzés rovatba pedig beírniuk, hogy „ajándékba küldöm”. A számlázási adatok megadása és a fizetés után a csomag az MPL futárszolgálatának jóvoltából 48 órán belül megérkezik ahhoz, akit szeretnénk a jeles alkalomra egy (vagy több) üveg különleges pálinkával meglepni.

A kiválasztott termékekhez díszdobozt vagy dísztasakot külön is választhatunk, a pakkot néhány pálinkáspohárral vagy egy igazi pálinkakiöntővel is feldobhatjuk. Sőt, ajándékunk mellé ingyenes üdvözlőlapot és képeslapot is választhatunk! Akkor sem kell aggódnunk, ha nem tudjuk, hogy szerettünk melyik pálinkának örülne igazán. Ajándékkártyát is küldhetünk neki meglepetésként, melyet az értékének megfelelően olyan párlatra válthat be, amit a legjobban szeret.

Az Árpád Pálinka másik meglepetése, a 12 hónapos pálinka-előfizetés. A Prémium Pálinkakóstoló csomagja a legjobb nedűk élményét nyújtja egy éven keresztül. Dőljön hátra a karosszékben, és várja az adott hónap pálinkáját!

– Szállítási díj nélkül visszük házhoz a Hónap pálinkáját, így egy év alatt 12 fajtát kóstolhatnak meg választékunkból – emelte ki Hegedűs Mónika. – Az élményt Nagy Árpád főzőmester online pálinkakóstoló kurzusa garantálja, melynek során elmeséli a termék készítésének fortélyait a duplaágyas körtétől a kökényig, a muskotályos szőlőtől a málnáig. Az Árpád Pálinka legújabb íze, a gyömbérpárlat is helyet kap a csomagban a klasszikusok mellett. Több kedvezményt is nyújtanak, például 10 százalékot azoknak, akik a kiskereskedelmi üzletükben vásárolnak, az Árpád Pálinkatanyán (Békéscsaba, Kisrét 92/2.) Telefon: 66/325-859, 30/998-4032. E-mail: [email protected], honlap: www.arpadpalinka.hu. Web-shop: https://shop.arpadpalinka.hu.

Hírportálunk olvasói pedig a BEOL10 kupon használatával szintén 10 százalékos kedvezményben részesülnek.