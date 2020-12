Gazdasági fellendülés Medgyesegyházán

A mezőgazdaságáról, legfőképpen dinnyetermesztéséről méltán híres Medgyesegyháza önkormányzata úgy döntött 2016-ban, hogy bővítené a helyi gazdasági lehetőségeket: nyitna az ipari szegmens felé is. Ezért az önkormányzat egy széleskörű összefogással létrehozta a Medgyesegyházi Ipari Park Nonprofit Kft.-t, amely 100%-os Önkormányzati tulajdonban van. Az összefogás célja egy minden igényt kielégítő ipari park létesítése volt a település határában.

A komplex ipari beruházás három, összesen 8 hektárnyi szántóterületen jön létre. A projekt számos rövid és hosszú távú célt tűzött ki maga elé. A rövid távúak közül az egyik legfontosabb az volt, hogy a beruházás minél több mikro-, kis- és középvállalkozást vonzzon be. A működő tőke bevonzásával pedig az, hogy sikerüljön Medgyesegyházán és környékén megnövelni a szolgáltatásban dolgozók számát. A cél az volt, hogy a térség lakóinak munkavállalási lehetőségei növekedjenek, ne csak a mezőgazdaságban tudjanak elhelyezkedni, hanem például a feldolgozóiparban is.

Hosszú távon pedig egy klaszter kialakítása a terv, a betelepülő KKV-k összefogásából. Ennek egyik első lépcsőfoka az új betelepülők Medgyesegyházára vonzása – hiszen az árbevétel növekedésével az ipari terület kisvállalkozásainak is terjed a híre, növelve a térség tőkevonzását. A fejlesztés tehát nem csupán városi, hanem megyei szinten is hozzájárul a helyi vállalkozók megerősítéséhez, a foglalkoztatás bővítéséhez. Így megyei szinten is növeli a gazdasági aktivitását e hátrányos helyzetű körzetnek.

A célok közül több meg is valósult, még a projekt fizikai zárása előtt. A 8 hektáron kiépített ipari területen összesen 6 vállalkozás kezdte meg működését 2020.11.30-ig. Eddig kiépült a terület kapcsolata az országos közúthálózattal, egy szilárd burkolatú úttal, az iparterület teljes közmű ellátása, és sikerült egy rendezett terepszintet is kialakítani. Ezek mellett bevezetésre került a közvilágítás, a területet pedig kerítés veszi körbe.

A beruházás társadalmi hatása sem elhanyagolható. A fejlesztés nemcsak növeli a város gazdasági és társadalmi vonzerejét, hanem egy hátrányos helyzetű térségben új, hosszú távú megélhetést biztosító munkahelyeket is létrehozott. Így az újonnan megjelenő cégek dolgozóinak képzései, illetve átképzései szélesítik a körzet munkaerő kínálatát is. A betelepült KKV-k által generált többletbevételek pedig a későbbiekben további fejlesztéseket tesznek majd lehetővé. Az infrastrukturális beruházások pedig várhatóan a térségben tevékenykedő többi vállalkozásra is ösztönzően hatnak majd az adott ipari szegmensben.

A projekt fő információi:

Kedvezményezett: Medgyesegyházi Ipari Park Beruházó és Fejlesztő Nonprofit Kft.

Projekt címe: Új ipari terület kialakítása Medgyesegyházán

Támogatás összege: 450 000 000 Ft

Támogatás intenzitása: 100%

A projekt fizikai zárása: 2020.11.30.

Projekt azonosító száma: TOP-1.1.1-15-BS1-2016-00005