Felszabadult videózást kínál a Vodafone

Vodafone működése óta nagy hangsúlyt fektet a hálózatfejlesztésre, melynek közvetkező állomása az 5G hálózat megjelenése lehet, amely óriási sebessége mellett négyzetkilométerenként akár egymillió eszközt is képes kiszolgálni, a legnagyobb fesztiválokon, focimeccseken is tökéletes szolgáltatást biztosítva.

Az ötödik generációs hálózat megjelenése, azon túl, hogy egy HD minőségű film kevesebb mint egy perc alatt letölthető lesz, elsősorban az ipar, a gépek közötti kommunikáció, a jövő okos városai miatt fontos. A hálózat kiépülésének előfutárjaként a Vodafone a közelmúltban felavatott két bázisállomást is, amelyeken keresztül nemrég például egy távvezérlésű BMW i3 irányításával mutatta be az 5G képességeit a társaság.

– Persze a 4G is nagyon sokat tud már, és hamarosan megérkezik Békéscsabára is a 4G+, amivel tovább javul a szolgáltatás minősége – mondja Kovács Róbert márka-képviselet vezető, aki 2001 óta dolgozik a társaságnál és egy tapasztalt, összetartó, mindenre odafigyelő csapatot irányít. Mottója, hogy kollégái úgy bánjanak az ügyfelekkel, ahogy szeretnék, hogy velük bánjanak, ha betérnek valahova.

Nagy változásként egyben óriási lehetőségként tekintenek arra, hogy az UPC felvásárlásával tovább bővülhet a Vodafone szolgáltatásainak köre. A társaság így a távközlés valamennyi területén erőteljesen lesz jelen, a kábeltévétől a szélessávú internetig, és úgynevezett „egyablakos” rendszerben így a korábbinál több szolgáltatást, kedvezőbb és innovatívabb csomagajánlatokat tudnak kínálni az ügyfeleknek. Hangsúlyozza, az egyesülés az Európai Bizottság jóváhagyására vár – addig a két vállalat külön működik.

Aktuálisan a Red Live és Red Live+ díjcsomagok számítanak népszerűnek, főleg azoknál előfizetőknél, akik szívesen néznek videós tartalmakat a mobiljukon. A Vodafone felmérése szerint a 16-37 éves hazai netezők 52 százaléka ezt hetente megteszi. – Az új tarifákkal tényleg szabadon, Wi-fi kapcsolat nélkül lehet online videókat, filmeket nézni, a Facebook és az Instagram mellett mostantól többek között a YouTube Netflix és az HBO Go sem fogyasztja az 5 vagy 10 GB-os adatkeretet – hangsúlyozza a képviselet vezető.

A mobilpiacra újonnan belépő versenytárs, a DIGI tevékenységét az üzletvezető nem kommentálja, azt azonban kiemeli, hogy a Vodafone országos lefedettségével és a rendkívül gyors adatátvitelt nyújtó 4G+ szolgáltatásával nehéz versenyezni. Jelzésértékű az is, hogy az elmúlt három évben a mobilszolgáltatók közül egyedül e társaság tudta növelni a piaci részesedését.

– Büszkék vagyunk arra, hogy együttműködünk a helyi siketek és nagyot hallók egyesületével, sokat segítünk nekik, és ha jeltolmács nélkül jön be egy hallássérült ügyfél, akkor is boldogulunk vele – mondja Kovács Róbert, és mutatja a köszönőtáblát is, amit tőlük kaptak.

Vodafone márka-képviselet

Békéscsaba, Csaba Center

Nyitva tartás:

Hétfő-péntek: 8.30-17.30

Szombat: 09.00-13.00