Felnőttek számára is tartogat meglepetéseket idén a bábszínház repertoárja

Alternatív színházak „befogadására” nyert pályázatot a Békéscsabai Napsugár Bábszínház. A társulat az Emberi Erőforrások Minisztériuma által meghirdetett pályázat segítségével hat különleges előadást tudnak finanszírozni.

Csortán Zsóka színész-rendező, művészeti vezető és Varga Anna művészeti menedzser elmondta, a minisztériumi forrás jóvoltából az idei évadban alternatív, progresszív színházakat fogadnak be és változatos kulturális ínyencségekkel kínálják a nézőket. A bábszínház célkitűzése, hogy a legkisebb korosztály után a középiskolások és a felnőttek felé is nyissanak, ezért olyan műsorpolitikát követnek, amiben újító, kísérletező társulatok is meg tudják mutatni magukat. Csortán Zsóka kiemelte, Kultúrszösz címet viselő programsorozatuk október 24-étől indul, a tervek szerint minden hónap ugyanazon szombatján, összesen hat előadással várják az érdeklődőket.

A legelső darab, a „Senki madara” Szabó T. Anna regénye alapján mesél a felnőtteknek egy érzékeny magyar fiú és egy rejtélyes japán festőlány szerelméről. A jelenkori japán kultúrával finoman átitatott történetben két külön miliőből kiszakadt lény, két világ egymásra találása, ég és föld ellentéte feszül. A történet Rofusz Kinga illusztrátor tervei alapján készült bábokkal elevenedik meg Csortán Zsóka rendezésében.

A szegedi Barboncás Társulat előadásában decemberben láthatják a nézők az UN – DEAD című alkotást, amely a szuggesztív színész, Lugosi Béla életét villantja fel 9 képben. Kiss Ágnes rendező arra hívja fel a figyelmet, hogy a színészóriás itthoni ismertsége és elismertsége meg sem közelíti érdemeit, a darab ezen a méltatlan helyzeten szeretne változtatni. A művészek Lugosi vonásait felidéző bábbal keltenek életre egy olyan hőst, aki halhatatlan szereppel azonosult, élet-halál mezsgyéjén rekedve. A művészek feszegetik a kérdést: vajon mi mindannyian bábok vagyunk a nagy bábjátékos, a Halál kezében?

A teátrum a jövő év elejére tervezi „A jegesmedvék etetése tilos!” című alkotás bemutatását, amely a „fizikai” bábszínház műfaját hozza közelebb az emberekhez. Az előadás kiindulási pontja a National Geographic fotósának, Paul Nicklennek a megrázó felvétele, amelyen egy éhhalállal küzdő jegesmedve utolsó percei peregnek le. Az előadás során korunk társadalmi problémái motívumok szintjén sejlenek fel, legyen szó zenéről, jelmezekről. Csortán Zsóka kiemelte, Kovács Domokos rendező-koreográfus kíváncsian várja a Békés megyeiek reakcióját.

A Napsugár Bábszínháznál elmondták, 2021 tavaszán egy családi bábszínház is érkezik Békéscsabára. A „Grand Hotel-t” a pécsi MárkusZínház viszi színpadra, a közönség sokoldalú, szórakoztató és elgondolkodtató darabot láthat majd az irodalom, a képzőművészet és a színház sajátos találkozási pontján.

A jó idő elhozza megyénkbe a Barboncás Társulat „wonder full avagy NÓRA Csodaországban” című darabját is, amely Ibsen Nóra című színművének és Lewis Carroll Alice Csodaországban meseregényének párhuzamos felhasználásával készült.

Nyárra várható az It depends, ami egy figuraszínházi előadás. Lázár Helga koncepciója nyomán egy szóló készült a magányos szerelemről és az önáltatásról. A közönség egy embernagyságú, függesztett marionettbábot láthat majd a német képi gondolkodás jegyében.

Varga Anna művészeti menedzser kiemelte, a programsorozat révén fiatal alkotókat látnak vendégül, akik a kortárs bábszínházi elemeket felhasználva alternatív, formabontó előadásokat mutatnak be. Úgy tapasztalták, hogy térségünkben hiány van az effajta kulturális eseményekből, ezért a műsorterv minden eleme igazi csemege lehet a színházi palettán.

A felnőtt előadásokra jegyeket már most lehet foglalni a Békéscsabai Napsugár Bábszínház 06(66) 333-261-es telefonszámán.

Bővebb információk olvashatók a teátrum honlapján (www.napsugarbab.hu) és a Facebook oldalon.