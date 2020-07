Európa új növekedési stratégiája

Az éghajlatváltozás már most hatással van az egész világra és Európában is egyre gyakoribbá válnak a szélsőséges időjárási jelenségek. A gyorsan változó éghajlat következménye a tengerszint emelkedése, az óceánok elsavasodása, és a biológiai sokféleség csökkenése is.

A globális felmelegedés mértékének 1,5 Celsius-fokra való korlátozásához elengedhetetlen, hogy elérjük a karbonsemlegességet vagyis azt, hogy az üvegházhatású gázok kibocsátásának mértéke nullára csökkenjen.

Az európai zöld megállapodás szerint 2050-re mi leszünk az első klímasemleges kontinens. A cél a környezetkímélőbb termelés, közlekedés, fogyasztás és lakhatás elérése úgy. hogy ebből mindenki profitáljon.

Mindehhez Európának új növekedési modellre van szüksége, melyben a gazdaság növekedése független az erőforrás-felhasználástól.

Az EU éghajlat-politikai és környezetvédelmi céljai elérése érdekében a Bizottság egy 2030-ig szóló biodiverzitási stratégiát, egy új iparpolitikai stratégiát, a körforgásos gazdaság területén egy új cselekvési tervet, valamint egy, a fenntartható élelmezést célzó, a termelőtől a fogyasztóig a teljes élelmiszerláncot lefedő stratégiát terjeszt elő.

A Fenntartható Európa beruházási terv szerint az Unió hosszú távú költségvetésének legalább 25%-át az éghajlat-politikára kell fordítani. Az Európai Beruházási Bank Európa klímabankjaként további támogatást fog mindehhez nyújtani.

Az éghajlatváltozás és a környezet károsodása egzisztenciális veszélyt jelent Európa és az egész világ számára. Az európai zöld megállapodás utat mutat számunkra ahhoz, hogyan tehetjük fenntarthatóvá Európa gazdaságát.

