Érdemes a Minősített Fogyasztóbarát konstrukciót választanunk!

Az elmúlt hónapok korlátozásainak feloldása után ismét erősödni látszik az ingatlanpiac. Akik eddig kivártak, most belevágnak a lakáshitel felvételébe. Aki lakáshitel felvétel előtt áll, annak érdemes tájékozódnia az MNB által 2017-ben útjára indított Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel konstrukciókról. A hitelintézetek termékei önkéntes pályázat útján nyerhetik el az MNB-től ezt a minősítést. A pályázati feltételek betartását az MNB ellenőrzi.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel bevezetésével a Magyar Nemzeti Bank célja, hogy minél szélesebb körben elérhető, közérthető és áttekinthető feltételrendszerű, egyszerű és gyors ügyintézés mellett felvehető lakáscélú jelzálogkölcsönök kerüljenek forgalomba. Ez a kölcsöntípus elősegíti, hogy a törlesztőrészletek hosszabb távon maradjanak állandóak, és a szolgáltatók ajánlatai egyszerűen összehasonlíthatóak legyenek. A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshiteleket a hitelezők otthonteremtési kamattámogatás és a Családok Otthonteremtési Kedvezménye (CSOK) mellett is kínálhatják.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelt forgalmazó hitelintézeteknek kötelező felhívni a fogyasztók figyelmét erre a konstrukcióra, amennyiben a hitelcél ennek segítségével megvalósítható.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitel legfontosabb jellemzői:

– lakásvásárlásra, építésre, fejlesztésre vehető igénybe, de az ügyfelek korábbi magasabb/változó kamatozású lakáshiteleiket is kiválthatják ennek segítségével

– új építésű ingatlanoknál a lakáshoz tartozó garázs és tároló vásárlására, illetve építési telek vásárlására is igényelhető

– a kölcsön futamideje maximum 30 év lehet

– a kamatperiódus hossza – ami alatt a kölcsön törlesztőrészlete nem változik – 5, 10 vagy 15 év lehet, vagy a futamidő végéig fix kamat is alkalmazható

A minősített lakáshitelek árazása is kedvezőbb. De mit is jelent ez pontosan?

Az ügyleti kamat a kamatbázis (referenciakamat) és a kamatfelár összegeként áll elő. Ezeknél a lakáshiteleknél a kamatfelár maximum 3,5 százalékpont lehet. Például, ha a referenciakamat értéke 2,0% és a kamatfelár 3,5 százalékpont, akkor a hitel ügyleti kamata 5,5% lesz.

A folyósításig csak a folyósítási díj és a következő költségek számíthatók fel: tulajdoni lap díja, térképmásolat díja, jelzálogjog bejegyzési díj, értékbecslési díj, közjegyzői díj. A folyósítási díj legfeljebb a hitelösszeg 0,75 %-a, maximum 150.000 Ft lehet. Az előtörlesztési díj pedig nem lehet több, mint az előtörlesztett összeg 1 %-a, lakástakarékpénztári megtakarításból pedig díjmentes.

A Minősített Fogyasztóbarát Lakáshitelek különböző többletszolgáltatásokat is biztosítanak a fogyasztóknak, melyek közül a legfontosabbak:

– a hitel feltételeiről egy egységesített, így összehasonlítható termékismertetőt kap a fogyasztó a hiteligénylést megelőzően

– a tájékoztató beszélgetés során a hitelező egy ellenőrző listát ad a fogyasztónak, amely tartalmazza, hogy milyen dokumentumokat és igazolásokat kell benyújtani a hitelkérelemhez

– a hitelkérelem befogadásához az ellenőrző listában megjelölt dokumentumokon kívül további iratokat nem kérhet a hitelező

– a hitelező maximum az értékbecslés meglététől számított 15 munkanapon belül köteles dönteni a hitelkérelem engedélyezéséről vagy elutasításáról

– a hitel folyósításig a hitelező díjmentesen, teljes körű földhivatali ügyintézést biztosít

A hitelintézetek által kínált minősített hiteltermékek összehasonlítását az MNB által üzemeltetett weboldal biztosítja, ahol egy összehasonlító kalkulátor is segíti a fogyasztót a választásban. A honlap címe: https://minositetthitel.mnb.hu/

2020. márciusától pedig már Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás is köthető. Ennek keretében ugyanakkora díjért magasabb szintű szolgáltatást nyújt a biztosító az ügyfeleknek, fölösleges többletszolgáltatások és kiadások nélkül, egyszerűen összehasonlítható módon, miközben a biztosítási szerződés egésze alatt ügyfélbarát kiszolgálást garantálnak.

A minősített fogyasztóbarát konstrukciók sikerét mutatja, hogy a jegybank előkészíti a Minősített Fogyasztóbarát Személyi Hitel pályázati rendszerét is.

A minősített fogyasztóbarát konstrukciókkal kapcsolatos további részletek tekintetében díjmentes tájékoztatást nyújtanak a Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat szakértői!

Elérhetőségek:

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., földszint (a Munkaügyi Központ ügyfélterében)

Telefon: +36 70 243 2840 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

KEDD: 10:00-16:00

CSÜTÖRTÖK: 10:30-16:30

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.