Első lett az AutoMobil Körös csabai szakembere

A békéscsabai AutoMobil Körös értékesítési tanácsadója, Szerencsi László ismét világbajnok lett a Škoda nemzetközi megmérettetésén. Elsőként 2016-ban nyerte meg a hazai döntőt, majd a következő évben világbajnok lett. Idén újra bekerült a magyar csapatba, így az értékesítési tanácsadók közül ő utazott ki a horvátországi Šibenikbe.

Szerencsi László elmondása szerint a Škoda Challenge egy olyan szakmai verseny, ahol mindenki a saját szakmájában tudja megmutatni, mennyire naprakész és mennyire ismeri a márkát. Ezen kizárólag a Škoda márkakereskedésekben dolgozó szakemberek vehetnek részt, azok, akik az adott esztendőben megnyerték az országonként megtartott döntőket. Az egyes országokban legjobban teljesítő szakemberek a nemzetközi megmérettetésen több kategóriában mérik össze tudásukat. Aki a legjobb eredményt éri el a gyakorlati és elméleti ismereteket megkövetelő verseny során, az lesz a Škoda Challenge győztese.

Szerencsi László már gyermekkorában is rajongott a márkáért. Az első autó, amit vezetett, a márka ma már emblematikus típusa, a bátyja S100-asa volt.

– Alig 13 évesen, éppen, hogy kilátva a kormány mögül, ültem be az autóba, de minden egyes pillanatát nagyon élveztem a dolognak. Amint megszereztem a jogosítványt, már pattantam is be az S100-as volánja mögé, és hajtottam, ahogy csak tudtam. Úgy gondolom, a sorsom itt dőlt el. Lassan negyed évszázada foglalkozom autóértékesítéssel, és több mint tíz éve csak Škodákkal – árulta el a szakember. Az idei versenyről szólva elmondta, a szokásos profi szervezéssel találkozott, az egyik részben a versenyzők a saját szakmájukban egyénileg indultak, a másikban pedig csapatban kellett teljesíteni. Ez utóbbinál megjegyezte, hogy idén egy, a mostanában divatos szabadulójátékokhoz hasonlatos kihívás is a verseny része volt. Itt különféle feladatokat oldottak meg, és csak ezután kapták meg a továbblépéshez szükséges információkat.

– Nagyon sok feladat volt, amihez rengeteg képzelőerő és kreativitás kellett, ezek pedig idén jellemzően az elektromos autózáshoz és a környezetvédelemhez kapcsolódtak. Az egyéni megmérettetésnél egy tesztlapot kellett kitöltenünk, több száz kérdéssel, de egy autót is át kellett vizsgálnunk, ahol tíz apró hibát rejtettek el a szervezők. Többek közt az egyik szelepsapka nem gyári volt, vagy minden Škodában van esernyő, na ez mint kiderült, szintén nem a gyár által adott volt. De például szőnyegből is egy másik Škodáét kapta a vizsgaautó. Ezeket kellett felfedezni. Nem volt könnyű, nekem hetet sikerült megtalálnom – avatott be a verseny részleteibe Szerencsi László.

Hozzátette, a versenyhez is úgy állt, mint a munkához: elmondása szerint az ügyfelek akkor elégedettek, ha megfelelő odafigyelést, gondoskodást, támogatást kapnak a döntéseik meghozatalához. – Nekem pedig az a feladatom, hogy ezeket az elvárásokat maximálisan teljesítsem, mind a versenyen, mind pedig a munkám során a kereskedésben – mondta el hitvallását a világbajnok.