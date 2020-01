Élő hagyományok a Mikesben!

Országosan is egyedülálló lehetőségeket kínálnak

Battonya A Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakképző Iskola, Általános Iskola és Óvoda igazgatója, Molnár Mihályné vallja, a magyar kultúra őrzése magától értetődő természetes kötelessége a köznevelési intézményüknek Békés megye, Magyarország, Európa e távoli szegletében, szinte a végeken.

– Névadónk öröksége a mi örökségünk, jelenünk és jövőnk is. Ahogy gróf Zágoni Mikes Kelemen az 50 éves önként vállalt száműzetésben őrizte, ápolta és 207 levelével, fordításaival, saját műveivel a távoli utódoknak – a bizonytalan jövő tudatában – továbbadta, ránk örökítette a magyar nyelv szépségét, a tudásra való szomjúságot, a műveltség és a kultúra birtoklásának erényét. valamint a hithez való ragaszkodást, úgy kell pedagógusainknak, és általuk közvetítve kis és nagy diákjainknak őrizni, ápolni és továbbadni mindezt – fogalmazott az igazgatónő.

Molnár Mihályné arra is emlékeztetett, a soknemzetiségű városban a katolikus óvoda és a 12 évfolyamos iskola vállalja fel a felnövekvő nemzedékek magyar kultúrához, történelemhez, nyelvhez és identitáshoz tartozásnak megalapozását, megszilárdítását. Mindehhez az óvodai és iskolai események, programok adnak segítséget: magyar népi játékok, szokások bemutatása az óvodákban és családi táncház; néptánctanítás a testnevelési órák keretében; a népviselet-napi felvonulás a városban; diáknap a magyar értékek jegyében; a magyar kultúra, nyelv és népmese napjának megtartása; magyar feltalálók, találmányok bemutatása; és – természetesen – a magyar nemzeti ünnepeink és emléknapjaink méltó módon való megünneplése.

– Mindemellett a Szeged-Csanádi Egyházmegye fenntartásában is folytatjuk a Határtalanul című programot a hetedik osztályosok részvételével. Békés megyében immár tizenöt éve szervezzük egyedüliként a Honvéd Kadét Programon belüli honvédelmi alapismeretek oktatását, huszonkét éve a belügyi rendészeti ismeretek oktatását, valamint a lövészet oktatását airsoft-fegyverekkel és szimulációs rendszerrel, ami országosan is egyedülálló iskolai lehetőség – árulta el Molnár Mihályné. – Új hagyományokat alakítottunk ki: ilyen a diákgála a tehetségeink felfedezésére; az alsó tagozatosoknak szóló helyi katolikus tábor; az országos Erzsébet-táborban való részvétel; a Tesz-Vesz Tavasz környezetvédelmi program helyben; a Kapcsolódj be te is! szociális projekt középiskolásoknak; a családi életre nevelés a felső tagozaton; a kerékpározás a battonyai út menti keresztekhez; az adventre készülődő kézműveskedés, mézeskalácssütés, teadélután; a betlehemezés; a kertészkedés az óvodában; a középiskolásokkal kirándulások, táborok, túrák Erdélyben és Zágon környékén; a testvériskolai kapcsolat a sepsiszentgyörgyi Mikes Líceummal; a nemzetközi gyertyagyújtás helyi elindítása; a katolikus temető hadisírjainak gondozása.



Az igazgató hozzátette, az intézményi életük mindennapjait is a magyar nyelv, kultúra, hagyományok jegyében élik, legyen szó az óvodában és az iskolákban a mindennapos mozgás keretében a magyar néptáncok tanulásáról, a szép magyar beszéd műveléséről, vagy a csoportszobák, tantermek, folyosók aktuális díszítéséről.

– E szellemiségben hívjuk és várjuk a Mikesbe a helybeli kisgyermekeket és kisiskolásokat, a gimnáziumba a helybeli és környékbeli nyolcadikosokat a következő tanévben is! – zárta gondolatait Molnár Mihályné.

Kapcsolat:

Cím: Battonya, Fő u. 68, 5830.

Telefon: 68/456-040.

Mobil: 70/382-4643.

E-mail: [email protected]