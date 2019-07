Éjjeliszekrény nem csak éjjeli baglyoknak

Nem tekintünk rá hálószobánk fontos részeként, azonban ha a funkcióját vizsgáljuk, bizony megérdemli a figyelmet. Az éjjeliszekrény az egyik leghasznosabb bútordarab, mely akár a pihentető alvásunkat is elősegítheti.

Amikor berendezzük hálószobánkat, sokszor nem vesszük figyelembe, hogy szükségünk lehet éjjeliszekrényre is. Amikor aztán az ágy mellett a padlón elkezdenek felhalmozódni az esténként olvasott könyvek, a papírzsebkendő és a poharak, rájövünk, hogy miért is ajánlják ezt a bútort, és milyen hasznos mindenki számára. (https://favi.hu/termekek/kategoria/ejjeliszekrenyek)

A szükség nagy úr

A szükség hívta életre ezt a bútordarabot, szó szerint. Eredetileg ugyanis nem volt jobb hely, ahol az éjjeli edényeket tárolhatták volna, melyre ez a kis szekrény kulturált és diszkrét megoldást kínált.

Az angol wc és a fürdőszobák elterjedésével persze már nem tölti be eredeti funkcióját, azonban továbbra is elősegíti éjszakai kényelmünket.

Az éjjeliszekrényen, vagy kialakításától függően akár fiókjaiban is olyan, az éjszakáinkat megkönnyítő dolgokat tárolhatunk, mint például egy pohár víz, fájdalomcsillapító, aktuális olvasmányunk vagy akár egy csomag zsebkendő. Éjszaka felébredve bármelyikre is volna szükségünk, könnyen megtaláljuk azt, így a szükségesnél nem ébredünk meg jobban az által, hogy a sötét szobában botorkálva vagy épp villanyt kapcsolva kell keresgélnünk.

Ezen felül 2019-ben legtöbbünknél itt kap helyet a mobiltelefonunk is, de amennyiben az ajánlásoknak megfelelően azt kikapcsolva tartjuk éjszakára, az ébresztőórának is itt érdemes helyet biztosítani.

A sokszínűség jegyében

A praktikusságon túl persze esztétikailag sem mindegy, milyen éjjeliszekrényt választunk hálószobánkba. A leginkább elterjedt a klasszikus, kis asztal szerű bútor, illetve az egy vagy akár több fiókkal bővített változat.

A dizájnerek persze az éjjeli bútor trendeket is alakítják időről időre, így jelennek meg a piacon a klasszikus kinézetű éjjeliszekrények mellett egyéb, gyakran a funkciójukat is nehezen betöltő bútorok is. https://otthonmania.cafeblog.hu/2018/02/15/inspiralo-ejjeliszekreny-otletek-a-haloszobadba/

A fantázia szab csupán határt annak, hogy milyen bútort választunk, azonban mindenképpen fontos arra ügyelni, hogy stílusában megfelelően illeszkedjen a szoba egyéb bútoraihoz, kiegészítőihez és akár színeihez is.

Ma már a klasszikus fazonokat is fel lehet dobni egy-egy csavarral, és akár egy régi, tölgyből készül bútor is lehet modern megjelenésű egy kis felújítás után. Ha pedig még egyedibb megoldásra vágysz, érdemes böngészni a Pinterest oldalát, ott ugyanis rengeteg egyedi, otthon is elkészíthető változattal találkozunk. Aztán pedig az online webáruházak kínálatában egészen biztosan megtalálod azt, amit keresel, legyen szó modern vagy klasszikusabb stílusú éjjeliszekrényről.