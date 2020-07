Dupla koncerthétvége a Csabagyöngye szervezésében

Az utóbbi időszak árnyékot vetett a kultúra és a kikapcsolódás kiteljesedésére. Ezt kívánja enyhíteni a Csabagyöngye Kulturális Központ soron következő nagy dobásával, a LEGYEN TÁNC! 7végével, valamint a VILÁGZENE 7végével.

A díjtalan koncertcsokorra július 24-25., valamint július 31. és augusztus 1. között kerül sor Békéscsabán, a Szent István téren, valamint az intézmény stégjén.

A minden korosztálynak üdítő kikapcsolást biztosító rendezvénysorozat a Szent István téren július 24-én, pénteken indul útjára az Antovszki Band koncertjével. Az este a stégen folytatódik, ahol az Ed Philips and the Memphis Patrol fogadja a rockabilly szerelmeseit. Másnap, július 25-én már a Mediterrán és a Black Frogs húzza a talpalávalót, és egyúttal zárják is a LEGYEN TÁNC! 7végét.

Egy héttel később, július 31-én a Kerekes Band veszi birtokba a Szent István téri színpadot, őket Kitti és Lackás követi majd. Augusztus 1-jén „elutazhatunk” Írországba, a Firkin segítségével élvezhetjük az ír kocsmazenét. Ha pedig kicsit lazítanánk a sok ugrálás és tánc miatt, a stégen aznap a Replay Akusztikkal zárhatjuk az estét páratlan, vízparti környezetben.

Természetesen a hétköznapok sem telnek el program nélkül, a Csabagyöngye stégjén a hét majdnem minden napján találhatunk valamilyen programot, egészen augusztus végéig.

Az eseményekkel kapcsolatban keressék az alábbi plakátot, látogassanak el a Csabagyöngye honlapjára, Facebook-oldalára.