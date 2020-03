DigITér Debrecen Digitális Élményközpont: Tarts lépést a XXI. századdal!

Szívesen életre keltenél egy robotot vagy csevegnél egy humanoiddal? Bejárnád a Földet vagy lemerülnél a tenger legmélyére? Szeretnéd megtudni mitől is lehet „okos” egy otthon? Mindezt megteheted a DigITérben, ahol a legmodernebb technológiák segítségével ismerkedhetsz meg az életünket most már teljesen átszövő digitális világgal. Megnyitotta kapuit a régió digitális élményközpontja a debreceni Agórában.

Az új debreceni digitális élményközpont kiállítóterében többféle robot és robotkar, 3D nyomtató, a virtuális és kiterjesztett valóság sokszínű eszközei várják a látogatókat. Emellett megtudhatják például azt is, hogyan irányítható akár távolról, az interneten keresztül is egy okosotthon hűtő- és fűtőrendszere, a garázsajtó, az ablakredőny, a különböző háztartási gépek vagy a biztonsági rendszer, de láthatnak üzemelés közben okosporszívót, okosvilágítást és okoskávéfőzőt is.

Az új létesítmény célja, hogy az iskoláskorú fiatalok játékos, szórakoztató és kreatív módon ismerjék meg és próbálják ki a legújabb infokommunikációs és digitális eszközöket, valamint felkeltse a diákok érdeklődését a digitális tudáson alapuló, informatikai pályák iránt. A digitális kompetenciák megszerzése gyakorlatilag létfontosságú a most felnövekvő generáció számára, akiknek lépést kell tartaniuk a XXI. század kihívásaival.

A DigITér kiscsoportos foglalkozásain nemcsak a robotok működtetését és irányítását sajátíthatják el a gyerekek, de maguk is építhetnek olyan robotot, amely lát, hall, mozog, sőt harcol. A gyerekek számára kifejlesztett robotikakészletek lehetőséget adnak arra, hogy a diákok szinte játszva ismerkedhessenek meg a mérnöki gondolkodással, valamint a robotépítés és a modern programozás alapjaival.

A változatos tematikájú foglalkozások ezenkívül izgalmas feladatokon keresztül vezetik be a diákokat az elektronika és az áramkörök rejtelmeibe, de készíthetnek saját animációs kisfilmet vagy akár 3D-s műalkotásokat is a gyerekek.

A DigITér a debreceni Agóra Tudományos Élményközpont első szintjén kapott helyet. A digitális központ programjai ingyenesek, de kizárólag előzetes regisztráció – és visszaigazolás – után látogathatók. Keddtől péntekig iskolai csoportok jelentkezését várják, a szombati programokra, valamint a szakköri foglalkozásokra pedig egyénileg lehet regisztrálni.

A DigITér Debrecen Digitális Élményközpont a „Programozd a jövőd!” – GINOP-3.1.1-VEKOP-15-2016-00001 „Oktatási intézmények és IKT vállalkozások közötti együttműködés ösztönzése és támogatása” kiemelt projekt keretében valósult meg.