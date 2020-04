Csendes várakozás a battonyai Mikes-ben

„…miként Krisztus az Atya dicsőségéből feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk” (Róma 6,4). Az idei nagyböjt különösen nagy erőt kívánó kereszthordozást jelentett mindannyiunknak, de a feltámadásba vetett hitünk mégis reménnyel, bizakodással segít a hétköznapokban, hogy mihamarabb „új életre keljünk” a Mikes Kelemen Katolikus Gimnázium és Szakgimnázium, Általános Iskola és Óvoda közösségeiben is. Végezzük feladatainkat, készülünk a folytatásra, mert az „Élet él és élni akar” (Ady) .

A kiadott jogszabályokra épülő tájékoztatók, valamint dr. Maruzsa Zoltán köznevelésért felelős államtitkár úr szülőknek szóló köszönőlevelében kiemelt tankönyvi és munkafüzeti tananyagok felhasználásával együtt, az 1-12. évfolyamos tanulókhoz a legváltozatosabb digitális lehetőségekkel is eljutnak a tanév mind eredményesebb befejezéséhez szükséges tananyagok minden tantárgyból: Google Classroom és Hangout, facebook, skype, messenger, e-mail közvetítésével; és a telefonos tanári támogatás, motiválás is folyamatosan zajlik. Pedagógusaink számtalan internetes oldalt, digitális tananyagot felhasználnak az óriási kínálatból tudatosan kiválasztva, ami a tantárgyhoz, tananyaghoz és az osztályhoz legjobban illik, sőt saját maguk készítenek anyagokat, és az online oktatástól sem zárkóznak el. Minden tanulónk a neki leginkább megfelelő formában kapja meg a tantárgyi követelmények elsajátításához szükséges kötelező tananyagot, de a tehetséggondozás is folyik. A tantermen kívüli tanítási rend eddigi tapasztalatai, visszajelzései azt mutatják, hogy tanulóink rendben, fegyelmezetten és (majdnem mindenki) határidőre visszaküldi a megoldott feladatokat, online teszteket, felmondják a verseket, elvégzik a kísérleteket, eléneklik a dalokat, tornáznak.

Öröm számunkra is, hogy szüleik segítségével óvodásaink is bekapcsolódtak a digitális világba: az óvodai csoportok saját facebook-csoportot hoztak létre, és az óvónők a heti nevelési tervüknek megfelelő beosztásban apróbb-nagyobb feladatokat, ötleteket, videókat küldenek az otthon töltött idő mind változatosabb eltöltéséhez.

Folytatódik a középiskola tornatermének és udvarának felújítása is, a Rózsa utca óvodánk pedig teljesen újjászületett. Most még csendesek épületeink, hiányzik a vidám gyerekzsivaj, kacagás, hallgat a csengő, nem kopognak a tanulók és szülők a tanári ajtaján, nem szól az iskolarádió

Még csak várakozunk. Várunk, „mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység” (Rómaiak 5, 3-4).

Várakozzunk hát mindnyájan az Isteni Gondviselés erejében bízva, mert nem vagyunk egyedül!

Molnár Mihályné

igazgató