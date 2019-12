Budapestről a Dél-alföldi régió szolgálatába – interjú Balogh Tamással

Az elmúlt négy évben az OTP Agrár főosztályvezetőjeként dolgozott, majd nemrég csatlakozott a hitelintézet dél-alföldi régiós csapatához, így Balogh Tamás régóta ismeri a magyar vidék, és az országrész ügyfeleinek kihívásait is. A régió lakossági ügyvezető igazgató-helyettest céljai mellett arról is kérdeztük, hogy milyen fejlesztésekre számíthatnak a jövőben az OTP Bank ügyfelei.

Július 1-jével kezdte meg a munkát jelenlegi pozíciójában. Mekkora váltást jelent az agrár-finanszírozáshoz képest a régió ügyfélkörének kezelése?

Bár más szerepkör a teljes lakossági és kisvállalkozói kör kiszolgálása, mint az agrár vállalkozások szolgáltatásainak fejlesztése, de a cél azonos: sikeres ügyfélkapcsolatok, eredményes együttműködések, valamint stabil, megbízható és innovatív szolgáltatások kialakítása. Ebben az országrészben 4 megyében – Bács-Kiskun, Jász-Nagykun-Szolnok, Békés és Csongrád megyében –, összesen 70 fiók működtetésével szolgáljuk ki a lakossági és a vállalkozói ügyfeleinket.

Ön miért tartja különlegesnek ezt az országrészt?

Az említett 4 megye óriási területet fed le, így földrajzilag és gazdasági szerkezetét tekintve is sokszínű, a kultúráról nem is beszélve. Elég csak a Kodály-módszert, a rengeteg történeti- és műemléket említeni, de itt található Magyarország egyik legjobb egyeteme, a Szegedi Tudományegyetem, és az egyik legmegosztóbb kérdés, hogy a bajai vagy a szegedi a jobb halászlé.

Melyek jelenleg a legnépszerűbb termékek a régióban?

Az idei évet – ahogy országosan, úgy – a régióban is a CSOK, falusi CSOK, lakáshitelezés, és a babaváró támogatások igénylése jellemezte a lakossági ügyfelek esetében, megtakarítási oldalon pedig az állampapír piac, illetve állampapír befektetések. Míg a vállalati finanszírozásban a régióban is érződik, hogy a kedvező gazdasági körülmények, illetve az előnyös állami és banki konstrukciók miatt nőtt a társaságok hitelfelvételi kedve. Fiókjainkban komoly tapasztalattal és szakértő pénzügyi megoldásokkal várjuk mind a lakossági, mind a vállalati ügyfeleket, ám egyre több érdeklődőt vonz, a teljesen ingyenes mobilbankári szolgáltatás, amelynek köszönhetően a bank meglévő vagy leendő ügyfelei úgy tudnak például lakáshitelt igényelni, hogy ha szükséges, házhoz is megy kollégánk, ezzel is megkönnyítve az ügyintézéssel járó papírmunkát. Ennek persze nem csak kényelmi szempontjai vannak, mert a kollégák így ott helyben meg tudják válaszolni az ügyfelek kérdéseit és akár pénzügyi tanácsot is adhatnak számukra.

Mik a legfontosabb céljai az OTP dél-alföldi régiós ügyvezető igazgató-helyetteseként?

Legfőbb célom továbbra is ügyfeleink elégedettsége. Ennek megfelelően tervezzük szolgáltatásaink fejlesztését, támaszkodva a már említett fiókhálózatunkra és kollégáink szakértelmére. Kapcsolatunk ügyfeleinkkel a bizalmon alapul. Erre építve támogatjuk az itt élőket a céljaikhoz szükséges pénzügyi háttér megvalósításában.

Mire számíthatnak az OTP Bank ügyfelei a következő időszakban?

Ahogy az elmúlt években, úgy továbbra is fontos számunkra a digitalizáció, tehát folytatjuk fejlesztéseinket, hogy az ügyfelek minél kényelmesebben és gyorsabban vehessék igénybe a pénzügyi szolgáltatásokat. Az utóbbi évekre visszatekintve elég csak a hazai piacon úttörőnek számító újításokra gondolni, mint a digitális aláírópad, az immáron országszerte elérhető készpénz ki- és befizetésre alkalmas okos ATM-ek, vagy a készpénzmentes fizetést tovább egyszerűsítő, más hitelintézet ügyfelei számára is elérhető mobilfizetés, amely legutóbb – Magyarországon elsőként – az Apple Pay-el bővült.

Sokan még mindig kicsit óvatosan kezelik pénzügyeiket, – adott esetben – bizonytalanul választanak a piacon elérhető pénzügyi termékek és szolgáltatások közül, számukra hogyan tud segíteni az OTP Bank?

Az OTP Bank termékei és szolgáltatásai szinte az összes élethelyzetre megfelelő pénzügyi megoldást kínálnak, a különböző lehetőségek közötti eligazodásban pedig hozzáértő kollégáink tudnak segítséget nyújtani az érdeklődőknek. Ügyfeleink mára számos csatornán kérhetnek segítséget és tanácsot ügyintézőinktől, mivel számos digitális csatornán – vagy alkalmazáson – keresztül van erre lehetőségük. Ám aki a személyes egyeztetéseket részesíti előnyben, fiókjainkban fordulhat szakértő tanácsért ügyintézőinkhez, vagy igénybe veheti a már említett mobilbankári szolgáltatást.