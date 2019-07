Boszorkányos fesztivált rendeznek Szeghalmon

Szeghalmon immár 14. alkalommal rendezik meg a Boszorkányfesztivált a Szabadság téren augusztus 2-án és 3-án. Most is, mint minden évben a szervezők arra törekedtek, hogy a nagyok mellett a gyerekek is jól érezzék magukat a rendezvényen.

Változatos programok várnak az érdeklődőkre az eseményen, ahol a felnőttek mellett a kisebbeket is többféle elfoglaltság és műsor szórakoztatja. Ilyen lesz az ingyenes óriás csúszda, az ugrálóvár vagy az arcfestés, de csillámtetkóval és játszóházzal is készülnek a gyerekek számára. Szombaton kora délutántól egészen este nyolcig pónikra is felülhetnek a kicsik, és kipróbálhatják, milyen érzés lovagolni. Aki pedig vonatozni akar, az is megtalálja a számítását: aznap délelőttől kora estig szállítja az utasokat a Dotto kisvonat a városban, mely a lovagláshoz hasonlóan szintén ingyenes lesz az érdeklődők számára. A vendéglátás jegyében nagy mennyiségű babgulyást is főznek a szervezők. Ennek adagjait szombat déltől kezdik kimérni, aki pedig elfogadja, az adománnyal „fizethet” érte. A bevételt a szervezők jótékonysági célra fordítják: a szeghalmi tejcukor- és tejfehérje-érzékeny gyermekek kapnak ajándékcsomagot, olyan alapanyagokból összeállítva, melyeket ők is biztonsággal fogyaszthatnak.

Különleges program lesz az öregfiúk labdarúgó meccse. Péntek délután fél öttől mérkőzik meg a Szeghalom Öregfiúk csapata a Ferencváros Öregfiúk válogatottal a városi sporttelepen. A belépés díjtalan, a mérkőzés után pedig a csapattagokkal közös fotózásra, beszélgetésre is lehetőség nyílik.

A késő délutáni és az esti programelemek inkább a felnőtteknek szólnak, motoros „streetfighter” bemutatóval, látványos tűzijátékkal és változatos koncertekkel készül a város, ilyen például pénteken a Hooligans, vagy szombaton a Horváth Tamás koncert. Ezen túl többek közt fellép Dj Novák, MC Hawer és a Tekknő, a ShyGys, a Badsystem, Annamary, Corry/Happy-gang, Erős-Spigiboy, Curtis és Dj Bégé is. A szervezők az egészséges életmódra és a testmozgás fontosságára is szeretnék fel- hívni a figyelmet. Ezért a fesztiválon biotermékeket kóstolhatnak az érdeklődők, és „Ételed az életed” elnevezéssel – a laktózintolerancia jegyében – az egészséges táplálkozásról is előadásokat hallgathatnak meg az érdeklődők.