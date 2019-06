Békéscsabáról a világ legjobbjai közé

Úgy tűnik, nemcsak az élethez, de a ŠKODA Challenge-hez is kell egy kis Szerencsi. A békéscsabai AutoMobil Körös értékesítési tanácsadója, Szerencsi László nem először szerepel a ŠKODA nemzetközi megmérettetésén. 2016-ban kóstolt bele a versenyzésbe, amikor megnyerte a hazai döntőt, majd 2017-ben világbajnok lett. Idén ismét beverekedte magát a magyar csapatba, így az értékesítési tanácsadók közül ő utazik a horvátországi Šibenikbe.

A ŠKODA Challenge egy többfordulós szakmai verseny, ahol mindenki a saját szakmájában tudja megmutatni, mennyire ismeri azt a márkát, amit képvisel, és mennyire naprakész a termékekkel, vevői igényekkel kapcsolatban. „A mezőny nagyon erős, hisz minden országból csak a legjobbak tudnak bejutni, és mindenki komolyan veszi a felkészülést. Ha csak a saját kategóriámra gondolok, akkor is a világ 40 legjobb értékesítési tanácsadójával kell összemérnem a tudásomat. Ez igazán inspiráló.” – meséli lelkesen Szerencsi László. „Én úgy állok ehhez a versenyhez, mint a munkámhoz a kereskedésben. Mindig, minden helyzetben igyekszem a lehető legjobb döntéseket hozni, hogy az ügyfeleim is jól dönthessenek. A ŠKODA Challenge-en is ugyanerre törekszem majd” – tekint előre.

Egy évvel ezelőtt Szerencsi László a magyarországi döntőben „csak” második lett, ami arra ösztönözte, hogy idén még jobban felkészüljön. A kiélezett verseny ugyanakkor sokat elárul a magyar mezőny erősségéről. „A képzés mind a hazai, mind a nemzetközi tréningeken nagyon színvonalas, így a magyar oktatói csapat is komoly szakmai felkészültséggel rendelkezik. Ráadásul ezt a tudást maradéktalanul át is tudják adni a hálózatnak. Szerintem ebben rejlik a titok. A hazai döntőben is nehéz feladatokat kaptunk. Jól mutatja a magyar értékesítő kollégák felkészültségét, hogy csak minimális különbséggel sikerült nyernem” – emlékszik vissza a magyarországi elődöntőre.

Szerencsi László szerint értékesítési tanácsadóként az jelenti a legnagyobb kihívást, hogy minden vásárlói igénynek meg tudjon felelni, és pontosan erre a sokrétűségre van szükség a ŠKODA Challenge sikeres teljesítéséhez is. Habár a verseny látszólag csak a szakmáról szól, az igazi győztesek a vásárlók, akik világbajnok kiszolgálásban részesülnek a ŠKODA kereskedésekben. „Az ügyfelek akkor elégedettek, ha a nekik kijáró odafigyelést, gondoskodást és támogatást kapják tőlünk, amikor betérnek hozzánk. Nekem az a feladatom, hogy ezeket az elvárásokat maximálisan teljesítsem. Bízom benne, hogy ezzel a hozzáállással és a szakmai felkészültségemmel hiba nélkül veszem majd az akadályokat a ŠKODA Challenge döntőjében is” – mondja a rutinos versenyző, aki általában nem szeret jóslatokba bocsátkozni, de természetesen saját magát és a magyar csapatot is a legjobbak közé várja az idei ŠKODA Challenge-en. Június 27. és 30. között, a horvátországi Šibenikben kiderül. Hajrá Laci, hajrá AutoMobil Körös!