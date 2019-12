A ponty mellé feljött a harcsa- és a lazacfilé

Az idei év végén is elegendő mennyiségű, kiváló minőségű halat kínálnak megyénkben a vásárlóknak. Miként az előző években, úgy most is decemberre, az ünnepi időszakra tehető az éves halfogyasztásunk negyede.

A karácsonyi asztalról a legtöbb megyénkbeli családban sem hiányozhat a halászlé és a sült hal. Békésben továbbra is a ponty viszi a prímet, a halvásárlás és -fogyasztás 80 százalékát teszi ki. A szürkeharcsának és süllőnek ugyanakkor behatároltak a készletei. Kádi Sándor, a békéscsabai Szamos Vendéglő és Halbolt executive séfje és dr. Csoma Antal gyomaendrődi tógazda megerősítette, a vásárlásnál fő a bizalom, vagyis biztos helyről érdemes halat venni. – Hiába tartozik a hal a legegészségesebb élelmiszerek közé, jóval kevesebbet eszünk, mint az uniós átlag – ecsetelte Kádi Sándor. – Magyarországon az egy főre eső éves halfogyasztás 6,5 kg, míg az Európai Unió átlaga 24 kg. Manapság egy felnőtt magyar ember általában kéthetente egyszer eszik halat, ugyanakkor a heti kétszeri alkalom lenne ideális. Táplálkozási szakemberek szerint, ha sikerülne feltornáznunk legalább évi 10–11 kilóra a halfogyasztásunkat, számottevő eredményeket érhetnénk el a szív- és érrendszeri betegségek megelőzésében. A hal kiváló fehérjeforrás, többféle vitamint, valamint kalciumot, magnéziumot, vasat, foszfort, rezet és jódot tartalmaz. A karácsonyi halvásárlásnak megvannak az aranyszabályai. Kádi Sándor elmondta, a tisztított halnak a szemét kell nézni, ha csillog, akkor friss, ha viszont régebbi, akkor homályos, opálos. A friss halnak fényes a bőre, rugalmas a húsának a tapintása. Az élőhalnál a kopoltyút kell figyelni, hogy vérvörös legyen. Prohászka Béla olimpiai aranyérmes mesterszakács, a Magyar Nemzeti Értékek és Hungarikumok Szövetségének alelnöke azt ajánlotta, kérjük ki szakember javaslatát, hogy az általunk elgondolt ételhez milyen hal illik leginkább. Ha filét vásárolunk, annak az állagáról könnyen megállapítható a frissessége. Dr. Csoma Antal kiemelte, azért is fontos, hogy friss legyen a hal, mert a magas víz- és fehérjetartalma miatt könnyen romlik. Ugyanakkor, ha lefagyasztjuk, és pár hét múlva vesszük elő, készítjük el, semmilyen károsodás, minőségromlás nem történik. – A fagyasztott árut felhasználás előtt egy nappal helyezzük át a hűtőszekrénybe, hogy fokozatosan olvadjon ki – magyarázta a halászati szakember. – Soha ne olvasszuk ki a halat mikrohullámú sütőben, és ne siettessük a folyamatot vízbe áztatással sem, mert értékes fehérjék, ásványi anyagok veszhetnek el. Ami lényeges, ha lefagyasztjuk a portékát, úgy csomagoljuk be fóliába, hogy levegő ne érje, másként könnyen kiszáradhat. Kádi Sándor elmondta, november második felétől már megélénkült a halpiac, biztosra akarnak menni az emberek, nehogy éppen az fogyjon el, amit ők szeretnének elkészíteni a karácsonyi asztalra. Az executive séf kiemelte, a szálkamentes termékek egyre népszerűbbek, miként a tengeri halak is. A lazac-, kardhal- vagy vöröstonhalfilé – ha időben megrendelik –, egyaránt beszerezhető, és ezek újdonságot, új ízeket jelenthetnek. Érdemes megpucoltatni Sokan vásárolnak élőhalat, kiválasztják a nekik tetszőt, és az adott helyen megpucoltatják, igény esetén ki is filézik nekik. Mivel profik végzik a műveleteket, gazdaságosabban jön ki a vevő, mintha ő bajlódna otthon, másrészt nem is keni össze a lakást. Vannak, akik karácsonyra csak a hallét veszik meg, megvásárolják hozzá a halszeleteket vagy a halfilét, és otthon, tíz perc alatt belefőzik. Halat a csabai Szamosból! A békéscsabai Rózsakert Piacon (Szabó Dezső u. 4.) lévő Szamos Vendéglő és Halbolt karácsonyi kínálatában a 40 éve megszokott tradicionális halászlével várják a vendégeket, és ez a finom halászlé egyéb halételekhez hasonlóan már meg is rendelhető az ünnepekre a (66) 440-430, (30) 99-60-900-as telefonszámokon. Élő, tisztított, szeletelt és filézett halakat is kínálnak. A vendéglőben már most sokan lazacsteak-et kérnek szürkeharcsa kíséretében, friss kerti salátával