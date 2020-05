A munkavállalók egészsége a legfontosabb

A koronavírus-járvány néhány hét alatt rendkívüli, eddig ismeretlen helyzetet teremtett a világban. A vírus terjedésének lassítására hozott új szabályokat, intézkedéseket még tanuljuk, de az jól látszik, hogy a munkáltatóknak meghatározó szerepe van a járvány kezelésében.

Békés megye egyik legnagyobb munkáltatójának, a Budapest Bank Szolgáltató Központjának sikereiben mindig is a munkatársai játszottak óriási szerepet, hiszen ők végzik a Budapest Bank, valamint a leányvállalatainak háttérműveleti tevékenységeinek 80 százalékát. A közel 800 főt foglalkoztató központ elsődleges célja a járvány hazai megjelenésekor is az ott dolgozók megóvása volt.

„A járvány nyomán kialakult nehézségek nagy részét nem lehetett előre látni, és azokra csak részben adtak választ az előzetes válságtervek. Éppen ezért számtalan új problémát kellett megoldani az elmúlt időszakban, a reakcióidő és a gyorsaság pedig kulcsszerepet játszott mindebben. A Budapest Bank vezetősége hamar felismerte, hogy mivel központunkban sok ember dolgozik, kollégáink védelme elsőrendű fontossággal bír. Ennek megfelelően a járvány jelentkezésekor kiemelt figyelmet és rengeteg erőforrást fordítottunk arra, hogy a központban addig is részben már meglévő távmunka képességünket felfejlesszük. Pár hét alatt eljutottunk odáig, hogy a 800 fős szervezet legnagyobb hányada képes otthonról munkát végezni. Ezzel az elsők között rendeltük el Békés megyében a kiterjedt távmunkát azon kollégáink esetében, akiknek ezt a munkakörük lehetővé teszi” – mondta Klaukó Ákos, a Budapest Bank Szolgáltató Központjának vezetője.

Mivel március közepén bezártak a bölcsődék, óvodák és iskolák, sok munkavállalónak okozott gondot a gyermekek elhelyezése, ezért a 12 éves vagy kisebb gyermekeket nevelők már ekkor otthonról dolgozhattak. Andóné Misur Mónika, a Szolgáltató Központ munkatársa is otthonából végzi munkáját: „Kezdetben többünknek nehézséget okozott az, hogy úgy alakítsuk ki napirendünket, hogy 24 órába ugyanúgy minden, a munka és a magánélet is beleférjen, ugyanakkor kellően fókuszáltak maradjunk. Mivel a közel három éves kislányom is itthon van napközben, fontos volt számomra, hogy a feladataim ellátása mellett érdemben foglalkozhassak vele. A hetek múlásával sikerült megtalálni az egyensúlyt, ehhez persze mind a vezetőm, mind a családom rugalmassága kellett. Nagyon örülök annak, hogy ez megadatott.”

Rengeteg változás történt az elmúlt időszakban, és ez a mostani helyzet számos új feladatot jelent valamennyi vezető és munkatárs számára, amihez nagyfokú megfontoltság és alkalmazkodóképesség kell. Éppen ezért a Budapest Bank olyan intézkedéseket vezetett be, amelyek segítik a munkavállalókat. Lehetőséget teremtett arra, hogy dolgozók hazavigyék monitorjukat és irodai széküket, új online felületeket hozott létre a kommunikációt segítve, sőt az online mentálhigiénés tanácsadás és a mozgásórák mellett egy olyan gyűjtőoldalt tett elérhetővé, ahol a kollégák ötleteket és cikkeket oszthatnak meg egymással. Mindezt annak érdekében tette a vállalat, hogy a dolgozók minél jobban boldoguljanak a jelenlegi helyzetben. „Már hat hete dolgozok itthonról, amiért nagyon hálás vagyok, hiszen így sokkal kisebb eséllyel kaphatom el a fertőzést. A bank vezetősége gyorsan biztosította az otthoni munkavégzés lehetőségét számunkra, így a munkát nyugodt környezetben tudjuk ellátni, a kollégákkal pedig online tudjuk tartani a kapcsolatot. A tartósan otthonról való dolgozásnak egyik jó oldala, hogy megspórolhatjuk az utazási időt. Én például imádok mozogni, így még több időm jut a munka mellett a sportra” – mondta Kovács Ágnes, a Szolgáltató Központ munkatársa.

A Budapest Bank számára kiemelkedő fontossággal bír, hogy minden kiváló munkatársának a munkahelyét meg tudja őrizni ebben a nehéz időszakban is. Így azon kollégáknak, akiknek a fenti feltételek mentén – valamely személyes oknál fogva – nem állt módjukban a munkavégzés, az állásidőre jövedelmet biztosított, amelyet bizonyos mértékben a jövőben is meg kíván tartani. Továbbá a bank a kialakult gazdasági válság hatásainak enyhítése céljából, a Magyarország kormánya által bevezetett állami bértámogatási programba is be kíván lépni, ugyanis fontosnak tartja, hogy az egyes szolgáltatásokban átmenetileg lecsökkent munkateher mellett is meg lehessen tartani a munkahelyeket.

A nehézségek ellenére óriási sikerek

A Budapest Bank békéscsabai központjában dolgozók olyan háttérműveletet végeznek, mint a számlanyitás, a hitelekkel kapcsolatos adminisztráció, a telefonos ügyfélszolgálat és a telefonos értékesítés, tehát az országos fiókhálózat mellett a központ jelenti a legfontosabb közvetlen kapcsolódási pontot a bank ügyfeleivel. A nehéz helyzetben a Budapest Bank ügyfeleinek még nagyobb segítségre van szüksége, amelyet jól mutat, hogy van olyan időszak, amikor a telefonos ügyfélszolgálatra a szokásos hívás mennyiség duplája érkezik be.

„Nagy öröm számomra, hogy a Szolgáltató Központ ebben a helyzetben is helyt áll, és a kollégák egymás munkáját segítve, egy összetartó csapatként dolgoznak. A központ továbbra is stratégiai szerepet tölt be a Budapest Bank működésében, és a jelenlegi helyzetben még fontosabb célunk, hogy olyan munkahely legyünk, ahol a munkavállalók szívesen dolgoznak” – tette hozzá Klaukó Ákos.