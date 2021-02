A kereskedelmi és iparkamara a középiskolások pályaorientációjáért

A Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara „Határokon átnyúló hálózat a szakmai karrierfejlesztés támogatására a határmenti térségben” elnevezésű ROHU331 projektje elsősorban a középiskolások pályaorientációjára koncentrál. E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végzünk, kisfilmeket forgatunk.

A projekt (főszerződés száma: 68461/17.05.2019) az Interreg V-A Románia-Magyarország Program keretében valósul meg (www.interreg-rohu.eu), az Európai Unió támogatásával, az Európai Regionális Fejlesztési Alap, valamint a programban résztvevő két tagállam társfinanszírozásával.

Főpályázó: “Don Orione” Alapítvány, Nagyvárad

Résztvevő partnerek: Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara, Bihor Megyei Munkaügyi Központ, Békés Megyei Kormányhivatal (Társadalombiztosítási és Foglalkoztatási Főosztály), Békés Megyéért Vállalkozásfejlesztési Alapítvány

E tevékenység keretében a megye középiskoláiban pályaorientációs roadshowkat, konferenciákat tartunk, csoportos és egyéni tanácsadást nyújtunk, pályakövetést végzünk, kisfilmeket forgatunk.

2020 december végére a pályázat keretében elkészült 15 db pályaorientációs kisfilmünk, melyek hamarosan láthatóak lesznek a Youtube csatornán. Ezek közül 4 db a gyerekek által ritkán választott szakmát mutat be (ács, kárpitos, bádogos, női szabó), a többi a pályaválasztás rossz beidegződései és a szakmatanulással szembeni előítéletek ellen veszi fel a kesztyűt. Sokszor találkozunk olyan tanulókkal, akik továbbtanulási döntéseiket nem tudatosan hozzák meg, hanem egyéb szubjektív, vagy sztereotip motívumok mentén. Például azért mennek egy adott főiskolára továbbtanulni, mert oda megy a barátjuk, vagy oda elég a pontszámuk, vagy mert az egy hőn áhított városban van. A rossz döntésnek aztán megrekedés, kilátástalanság érzése az eredménye. Ugyanezt tapasztaljuk azoknál a fiataloknál, akiket nem vesznek fel azonnal egyetemre, főiskolára, ők is világvége hangulatról számolnak be, pedig az az egy-két év, amit kaptak, ajándéknak is tekinthető. Rengeteg előítélet is él a kék-, illetve fehérgalléros szakmákról, pl. hogy szakmát tanulni csak a rossz tanulók mennek, vagy sok pénzt keresni csak diplomával lehetséges. Kisfilmjeinkben a humor segítségével rávilágítunk ezekre a problémákra, ellentmondásokra, hogy minél jobban szembesíthessük a tanulókat azzal, hogy hogyan kell jól megalapozni a továbbtanulási döntésüket akár diplomás képzésre, akár szakmatanulásra adják a fejüket. A kisfilmek a projekt keretein belül megrendezésre kerülő pályaorientációs konferenciáinkon is láthatóak lesznek.

A ROHU Interreg program keretében megjelent pályázaton a projekt megvalósításához a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 242 825,00 € támogatási összeget nyert. A projekthez a Békés Megyei Kereskedelmi és Iparkamara 12 143,67 € önerővel járult hozzá.

Jelen hirdetés tartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió álláspontját.