Március 2-től élesedik a banki átutalásoknál az Azonnali Fizetési Rendszer

Az új szabályozásnak köszönhetően egyszerűbbé és gyorsabbá vállnak a bankközi átutalások, így a mi életünket is megkönnyítheti ez az újítás. Mindezek ellenére legyünk figyelmesek és körültekintőek, mivel az új rendszer újfajta visszaélésekre is lehetőséget ad.

Felmerülhet a kérdés, hogy akkor mi is fog változni, mit hoz számunkra az Azonnali Fizetési Rendszer (AFR)? A változás a banki átutalásokat érinti. Tudniillik, jelenleg a bankközi átutalások csak munkanapokon, 7 és 17 óra között, átlagosan 1-2 óra alatt teljesülnek arra a számlaszámra, amit kedvezményezettként megjelöltünk. Az AFR legfontosabb újítása az lesz, hogy a 10 millió forint alatti elektronikus úton indított egyedi belföldi forintátutalások az év minden napján, 0-24 óráig, 5 másodperc alatt teljesülnek.

Mindezek mellett elfelejthetjük a bonyolult számlaszámokat is, hiszen ezentúl számlaszám helyett akár egy előre regisztrált e-mail címet vagy telefonszámot is megadhatunk azonosítóként. Ezeket az úgynevezett másodlagos azonosítókat a számlavezető banknál lehet regisztrálni. Az Azonnali Fizetésért felárat nem számolhatnak fel a pénzintézetek, egyszerűen az eddigi utalások helyébe az új, gyorsabb fizetési rendszer lép. A sikeres tranzakciókról az átutalást kezdeményező a számlatörténetből vagy a számlavezető banktól kapott értesítésből tájékozódhat, a sikertelen fizetésekről pedig minden esetben érkezik negatív visszajelzés.

Azonban vannak kivételek is az AFR alól. Például a külföldi átutalások, a hitelszámlára történő utalások, a nagyobb munkáltatók és nyugdíjfolyósító által kezdeményezett kötegelt és a csoportos fizetési megbízások esetében nem alkalmazható az Azonnali Fizetés, így ezen átutalások továbbra is a korábban ismert rendszerben működnek.

A fogyasztók szempontjából a legnagyobb kockázat az, hogy a csalók is új lehetőséget kapnak arra, hogy a gyanútlan, laikus embert átverjék. Ezért továbbra is körültekintően és figyelmesen szükséges eljárni az átutalások előtt, hiszen a téves átutalásra vonatkozó szabályok az azonnali rendszer tekintetében is ugyanazok. Azaz a bank – bár a mi tévedésünkért nem felel – ilyen esetben is köteles az azonnali fizetés összegének visszaszerzése érdekében (a bank- és üzleti titokra és az adatvédelmi előírásokra is figyelve) az adott helyzetben elvárhatóan mindent megtenni. Fontos tudni, hogy a tévesen utalt összeg jogalap nélkül került más bankszámlájára, annak tulajdonosa köteles azt visszaszolgáltatni a polgári jog szabályai szerint.

A Pénzügyi Navigátor Tanácsadó Irodahálózat békéscsabai irodájában a pénzügyi szolgáltatások teljes spektrumát érintő kérdés vagy panasz esetén ingyenes segítséget kérhet.

Elérhetőségek:

Cím: 5600 Békéscsaba, Árpád sor 2/6., földszint (a Munkaügyi Központ ügyfélterében)

Telefon: +36 70 243 2840 (ügyfélfogadási időben!)

E-mail: [email protected]

Web: www.penzugyifogyaszto.hu

Ügyfélfogadás:

HÉTFŐ: 8:00-14:00

KEDD: 10:00-16:00

CSÜTÖRTÖK: 10:30-16:30

Pénzügyi Navigátor. Utat mutat a pénzügyekben.