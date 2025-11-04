1 órája
Adni jobb, mint kapni: hangolódj az ünnepekre a Plazma Centerrel!
Adni jobb, mint kapni – különösen igaz ez a közelgő ünnepi időszakban és a Plazma Centerben, ahol az “adás” nem merül ki a plazmaadásban. Önkénteseinknek hála a segítség több formában is életre kel: a plazmaadó hősök nemcsak létfontosságú gyógyszerek előállításához járulnak hozzá, hanem helyi közösségek, szervezetek támogatásával is segítik, hogy a jótett továbbgyűrűzzön.
Ennek fényében a békéscsabai Plazma Center legutóbb a Kner Tánc-Sport egyesületet támogatta 100.000 Ft-tal. A támogatás átadásakor Meszlényi Viktória mutatta be az egyesület sokoldalú tevékenységét, és mesélt arról is, milyen fontos szerepet tölt be a tánc a gyermekek és felnőttek életében — hiszen a mozgás nemcsak egészséget, hanem közösséget és örömet is nyújt. Büszkék vagyunk rá, hogy közösen tehetünk a helyi közösségért és a fiatal tehetségek fejlődéséért.
És miközben a center maga is ad — a helyi közösségeknek, a támogatott szervezeteknek —, a plazmaadó hősök sem maradnak ajándék nélkül: novemberben a minden eddiginél magasabb juttatások mellett már most elkezdhetik a készülődést az ünnepekre és a karácsonyi bevásárlásokhoz.
18.000 forintos „órabér”? Létezik!
Öveket becsatolni. Köpenyt a hátakra kanyarítani. És félretenni mindent, amit eddigi akcióinkról tudtál (na jó, majdnem mindent), mert novemberben valami egészen nagy meglepetéssel készült a Plazma Center…
Ebben a hónapban ugyanis minden egyes plazmaadásodért 18.000 Ft alapjuttatás vár, függetlenül korábbi kihívásoktól, vagy attól, hogy előző hónapban hányszor adtál plazmát. Sőt, akkor is, ha egyáltalán nem adtál plazmát. Ha pedig újraalkalmasítóként térsz vissza (több mint féléves kihagyás után), a legelső visszatérő plazmaadásodat 23.000 forinttal háláljuk meg.
Tudjuk, hogy a decemberi ünnepi időszak és bevásárlások nagy terhet rónak még a legnagyobb plazmaadó hősökre is, ezért ezzel az emelt juttatással szeretnénk hozzájárulni a készülődéshez. Ne hagyd ki ezt a rekordhónapot, irány a plazmacenter.hu!
Még nem vagy plazmaadó? Csak alkalmasítás kérdése
A Plazma Centerben most különösen jó alkalom nyílik arra, hogy a segítség és az önzetlenség mellett az év végi költségekre is gondoljunk: novemberben az új plazmaadók akár 130.000 forint juttatásban is részesülhetnek.
A hőssé válás pedig csak alkalmassági vizsgálat kérdése: ez teljesen ingyenes, és vérnyomás-, hemoglobin-, illetve fehérjeszint-mérést, valamint orvosi konzultációt is tartalmaz. Ha a vizsgálat eredménye megfelelő, gratulálunk, vár a hősök tábora!
Életed első öt plazmaadása során a jutalmak fokozatosan növekednek: 20, 25, 30, 35 és végül újabb 20 ezer forint jár minden alkalommal – vagyis a jó cselekedet most tényleg kifizetődő. Azok pedig, akik vidékről érkeznek a centrumunkba alkalmassági vizsgálatra, leendő első juttatásukból 1000 Ft-ot azonnal megkapnak a helyszínen, akkor is, ha az alkalmasítás nem jár sikerrel.
Foglalj időpontot a plazmacenter.hu oldalon, és válj plazmaadó hőssé az év egyik legszuperebb hónapjában!
Megéri rendszeres plazmaadónak lenni
Szeptemberben és októberben is 4x adtál plazmát? Akkor már csak novemberben kell négy plazmaadást teljesítened, hogy részt vehess az őszi VIP-sorsoláson, és te nyerhesd meg a 200.000 forintot!
Akkor se aggódj, ha erről lemaradtál, hiszen rendszeres plazmaadó hőseinket a 18.000 Ft-os alapjuttatás mellett egyéb szuper ajánlatokkal is várjuk novemberben:
Minden héten kisorsoljuk a Hét Hősét, aki 10.000 Ft extra juttatást vihet haza következő plazmaadásakor.
Minden 5. adásod után 5000 Ft hűségdíj jár.
A jubileumi (50., 100., 150., 200., 250. és így tovább) plazmaadásukat teljesítő hőseink között 4x100.000 Ft készpénzt sorsolunk ki – minél hűségesebb plazmaadónk vagy, annál nagyobb esélyekkel indulsz!
Donorkártyád felmutatásával a város különböző szolgáltatóinál is kedvezményeket érvényesíthetsz, hála nagyszerű partnereinknek (a lista pedig folyamatosan bővül).
Csatlakozz te is a plazmaadó hősök közösségéhez a plazmacenter.hu oldalon, és élvezd a segítségnyújtással járó előnyöket a Center falain belül és azon is túl!
Vigyázunk plazmaadóink egészségére
Plazmaadó hősként évente (vagyis 365 napon belül) maximum 45 alkalommal adhatsz plazmát, két alkalom között pedig legalább 72 órának kell eltelnie.
Új központi rendszerünkben az összes plazmaadásod egyben számít bele az éves mennyiségbe, függetlenül attól, hogy melyik centerünkben jártál; így még hatékonyabban gondoskodhatunk arról, hogy véletlenül se terheld túl szervezetedet. Az új Plazma Center applikációban pedig te is egyszerűen követheted nyomon plazmaadásaid számát.
Fehérjepótlás és helyes táplálkozás
A megfelelő étrend elengedhetetlen a sikeres plazmaadáshoz, egy-egy hősies alkalom után pedig a fehérjepótlással regenerálódhatsz a leggyorsabban. Ez azért van, mert magára a vérplazmára is elsősorban az abban található fehérjék miatt van szükség. Amellett, hogy centereinkben mindig rendelkezésedre állnak fehérjedús finomságok, szeretettel ajánljuk figyelmedbe a BioTechUSA profi fehérjekészítményeit is!
Plazmaadóként a városban található üzleteikben (Csaba Center, Tesco) minden termékükre 10% kedvezményt érvényesíthetsz a következő módon:
- Töltsd le a BioTechUSA applikációt a telefonodra és regisztrálj!
- Vásárláskor mutasd fel az appban elérhető QR kódot donorkártyáddal együtt!
- Diktáld be a PLAZMABEKESCSABA kuponkódot!
Ha nem viszed túlzásba a plazmaadások számát (ebben segítünk mi is), és odafigyelsz a helyes táplálkozásra, nemcsak hősies, de egészséges plazmaadóként élvezheted önfeláldozó munkád gyümölcsét. Mi pedig nagyon sok szeretettel várunk, irány a plazmacenter.hu!
Önzetlen segítségnyújtás + kiszámítható juttatások = Plazma Center
A Plazma Centernél minden plazmaadó hős egy közösség része. Olyan embereké, akik adni akarnak: időt, figyelmet, segítséget, reményt és egészséget. Legyen szó az első alkalmasításról, visszatérésről vagy rendszeres plazmaadásról, a cél ugyanez. A Plazma Center pedig mindezt felelősen és megbecsüléssel viszonozza – kiszámítható juttatásokkal, partnerkedvezményekkel, és az egészséged védelmében hozott intézkedésekkel.
Ahogy közelednek az ünnepek, ne feledd: a segítség most még többet ér. Novemberben minden plazmaadás 18 000 Ft juttatást jelent, így miközben mások életét szebbé teszed, saját karácsonyi készülődésedhez is biztos alapot teremthetsz.
Adni jobb, mint kapni – de a Plazma Centernél szerencsére mindkettőben részed lehet. Nagyon sok szeretettel várunk minden meglévő, visszatérő és leendő hőst, csatlakozz Te is a plazmacenter.hu oldalon!