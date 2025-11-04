Adni jobb, mint kapni: hangolódj az ünnepekre a Plazma Centerrel!

Ennek fényében a békéscsabai Plazma Center legutóbb a Kner Tánc-Sport egyesületet támogatta 100.000 Ft-tal. A támogatás átadásakor Meszlényi Viktória mutatta be az egyesület sokoldalú tevékenységét, és mesélt arról is, milyen fontos szerepet tölt be a tánc a gyermekek és felnőttek életében — hiszen a mozgás nemcsak egészséget, hanem közösséget és örömet is nyújt. Büszkék vagyunk rá, hogy közösen tehetünk a helyi közösségért és a fiatal tehetségek fejlődéséért.

És miközben a center maga is ad — a helyi közösségeknek, a támogatott szervezeteknek —, a plazmaadó hősök sem maradnak ajándék nélkül: novemberben a minden eddiginél magasabb juttatások mellett már most elkezdhetik a készülődést az ünnepekre és a karácsonyi bevásárlásokhoz.

18.000 forintos „órabér”? Létezik!

Öveket becsatolni. Köpenyt a hátakra kanyarítani. És félretenni mindent, amit eddigi akcióinkról tudtál (na jó, majdnem mindent), mert novemberben valami egészen nagy meglepetéssel készült a Plazma Center…

Ebben a hónapban ugyanis minden egyes plazmaadásodért 18.000 Ft alapjuttatás vár, függetlenül korábbi kihívásoktól, vagy attól, hogy előző hónapban hányszor adtál plazmát. Sőt, akkor is, ha egyáltalán nem adtál plazmát. Ha pedig újraalkalmasítóként térsz vissza (több mint féléves kihagyás után), a legelső visszatérő plazmaadásodat 23.000 forinttal háláljuk meg.

Tudjuk, hogy a decemberi ünnepi időszak és bevásárlások nagy terhet rónak még a legnagyobb plazmaadó hősökre is, ezért ezzel az emelt juttatással szeretnénk hozzájárulni a készülődéshez. Ne hagyd ki ezt a rekordhónapot, irány a plazmacenter.hu!

Még nem vagy plazmaadó? Csak alkalmasítás kérdése

A Plazma Centerben most különösen jó alkalom nyílik arra, hogy a segítség és az önzetlenség mellett az év végi költségekre is gondoljunk: novemberben az új plazmaadók akár 130.000 forint juttatásban is részesülhetnek.

A hőssé válás pedig csak alkalmassági vizsgálat kérdése: ez teljesen ingyenes, és vérnyomás-, hemoglobin-, illetve fehérjeszint-mérést, valamint orvosi konzultációt is tartalmaz. Ha a vizsgálat eredménye megfelelő, gratulálunk, vár a hősök tábora!