Útlezárás Gyulán

Tisztelt Lakók!

Áramszünet az MVM Démász Áramhálózati Kft. által korábban megküldött tájékoztató szerint várható.

A kivitelezési munka 2025. 10. 27-től 2025. 11. 27-ig fog zajlani, ezen idő alatt ideiglenes forgalomkorlátozást kell bevezetnünk.

Az útlezárás várható időtartama: 2025. 10. 27.–2025. 11. 27.

Kérjük a fenti időpontban az érintett utcákban NE PARKOLJANAK AZ ÚTLEZÁRÁS MIATT!

A felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

További kérdés esetén Kiszely Máté művezető kollégánk áll rendelkezésükre a +36-30/724-8432-es telefonszámon.