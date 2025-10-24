október 24., péntek

Útlezárás Gyulán

Az MVM Démász Áramhálózati Kft. megbízásából a PRIMAVILL Kft. villamos kivitelezési munkát végez Gyula városában a Béke sugárút 9–19. számig, Bodoky utca, illetve Bodoky köz érintésével.

Tisztelt Lakók!

Áramszünet az MVM Démász Áramhálózati Kft. által korábban megküldött tájékoztató szerint várható.

A kivitelezési munka 2025. 10. 27-től 2025. 11. 27-ig fog zajlani, ezen idő alatt ideiglenes forgalomkorlátozást kell bevezetnünk.

Az útlezárás várható időtartama: 2025. 10. 27.–2025. 11. 27.
Kérjük a fenti időpontban az érintett utcákban NE PARKOLJANAK AZ ÚTLEZÁRÁS MIATT!

A felmerülő kellemetlenségekért szíves elnézésüket kérjük!

További kérdés esetén Kiszely Máté művezető kollégánk áll rendelkezésükre a +36-30/724-8432-es telefonszámon.

Villamos hálózatszerelő és kereskedelmi kft.
Székhely: 5600 Békéscsaba, Víztároló utca 19. 
Levelezési cím: 5601 Békéscsaba, Pf: 12
E-mail-cím: [email protected]

 

