Túl magasak az ingatlanárak Békéscsabán? Az Otthon Start elhozhatja az áttörést

Hullámzó és kiszámíthatatlan a kereslet és a kínálat alakulása Békéscsabán, ahol a különböző bejelentések rángatják az ingatlanpiacot - hívta fel a figyelmet Salamon László, a békéscsabai, Andrássy úti OTP Ingatlanpont Iroda vezetője. Ezzel elsősorban az Otthon Start lakáshitel programra utalt, mely most jelentősen felkavarta a piacot szerte az országban, és kisebb mértékben a városban is.

Nincs jó helyzetben a békéscsabai ingatlanpiac

Szüksége van a lökésre a békéscsabai ingatlanpiacnak, mert mint a szakértő rámutatott, a városban nem igazán jellemzőek az olyan beruházások, fejlesztések, melyek az ingatlanpiacot pozitívan és számottevő mértékben befolyásolnák.

A turizmushoz kapcsolható rövid távú bérbeadás is inkább a szomszédos Gyulán jelenik meg, Békéscsabán elsősorban román befektetőkkel lehet találkozni az utóbbi időben. Ők saját cégeket alapítanak, saját befektetett tőkével, és a bevétel jelentős részét ki is viszik az országból.

A városnak felsőoktatási intézménye is kevés van, ráadásul a második lépcsőben lévő autóipari beszállító cégek sincsenek túl jó helyzetben, sok az elbocsátás, ami elbizonytalanítja a vevőket.

A külső tényezők tehát nem hatnak ösztönzően Békéscsaba ingatlanpiacára, ami azt is eredményezi, hogy az áraknál is stagnálás - vagy legfeljebb csak szerény mértékű növekedés - mutatkozott az idei évben.

Mennyibe kerülnek a lakások?

A Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai azt mutatják, hogy a használt ingatlanok árainál kialakult 388 ezer forintos négyzetméterár az utolsó előtti helyre teszi Békéscsabát a vármegyeszékhelyek listáján. Amit egyébként egy közepes mértékű, 12,6 százalékos áremelkedést követően ért el.

Jelenleg a négyzetméterárak a használt ingatlanoknál 200-600 ezer forint között mozognak, míg az újépítésűek négyzetméterára 800 ezer - 1 millió forint között változik. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start a városban szinte minden ingatlan esetében olcsó finanszírozási lehetőséget jelentene. Utóbbi esetében szűkös a kínálat, a kivitelezők rendkívül óvatosak, körültekintően mérik fel a vevők finanszírozási lehetőségeit. A vevők 70-100 millió forintért keresik az újépítésű lakásokat, és maximum 1 millió forintos négyzetméteráron vásárolnak.