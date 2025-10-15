1 órája
Túl magasak az ingatlanárak Békéscsabán? Az Otthon Start elhozhatja az áttörést
Békéscsabán stagnál az ingatlanpiac. Az országos szinten nagy érdeklődést kiváltó Otthon Start program az érdeklődést fokozta, és folyamatosan jönnek létre az adásvételek. Ingatlanpiaci szakemberek és a BiztosDöntés.hu pénzügyi szakértői segítenek átlátni a helyzetet és banki ajánlatokat.
Hullámzó és kiszámíthatatlan a kereslet és a kínálat alakulása Békéscsabán, ahol a különböző bejelentések rángatják az ingatlanpiacot - hívta fel a figyelmet Salamon László, a békéscsabai, Andrássy úti OTP Ingatlanpont Iroda vezetője. Ezzel elsősorban az Otthon Start lakáshitel programra utalt, mely most jelentősen felkavarta a piacot szerte az országban, és kisebb mértékben a városban is.
Nincs jó helyzetben a békéscsabai ingatlanpiac
Szüksége van a lökésre a békéscsabai ingatlanpiacnak, mert mint a szakértő rámutatott, a városban nem igazán jellemzőek az olyan beruházások, fejlesztések, melyek az ingatlanpiacot pozitívan és számottevő mértékben befolyásolnák.
A turizmushoz kapcsolható rövid távú bérbeadás is inkább a szomszédos Gyulán jelenik meg, Békéscsabán elsősorban román befektetőkkel lehet találkozni az utóbbi időben. Ők saját cégeket alapítanak, saját befektetett tőkével, és a bevétel jelentős részét ki is viszik az országból.
A városnak felsőoktatási intézménye is kevés van, ráadásul a második lépcsőben lévő autóipari beszállító cégek sincsenek túl jó helyzetben, sok az elbocsátás, ami elbizonytalanítja a vevőket.
A külső tényezők tehát nem hatnak ösztönzően Békéscsaba ingatlanpiacára, ami azt is eredményezi, hogy az áraknál is stagnálás - vagy legfeljebb csak szerény mértékű növekedés - mutatkozott az idei évben.
Mennyibe kerülnek a lakások?
A Központi Statisztikai Hivatal jelenleg legfrissebb, első negyedéves adatai azt mutatják, hogy a használt ingatlanok árainál kialakult 388 ezer forintos négyzetméterár az utolsó előtti helyre teszi Békéscsabát a vármegyeszékhelyek listáján. Amit egyébként egy közepes mértékű, 12,6 százalékos áremelkedést követően ért el.
Jelenleg a négyzetméterárak a használt ingatlanoknál 200-600 ezer forint között mozognak, míg az újépítésűek négyzetméterára 800 ezer - 1 millió forint között változik. Ez azt jelenti, hogy az Otthon Start a városban szinte minden ingatlan esetében olcsó finanszírozási lehetőséget jelentene. Utóbbi esetében szűkös a kínálat, a kivitelezők rendkívül óvatosak, körültekintően mérik fel a vevők finanszírozási lehetőségeit. A vevők 70-100 millió forintért keresik az újépítésű lakásokat, és maximum 1 millió forintos négyzetméteráron vásárolnak.
Eközben a hirdetési portálok kínálati adataiból az látszik, hogy a használt lakások hirdetési ára folyamatosan emelkedett az idei évben, méghozzá nem is kis mértékben, a 456 ezres szintről 500 ezer forint fölé, tehát idén eddig 67 ezer forinttal. Igaz, a családi házak kínálati árainál egy jelentősebb esés volt tapasztalható nyáron.
Sok eladó enged végül a hirdetési árból
Salamon László rámutatott, hogy a meghirdetett ingatlanoknál ugyan első körben gyakran találkozni jelentős túlárazással, azonban ez egy idő után reális szintre szokott visszacsúszni a kínálati ár, ha a tulajdonos valóban el akarja adni ingatlanát belátható időn belül.
Az alkuknál a 8-10 százalék szinte kötelező, de ennél nagyobb árengedményekkel is lehet találkozni. Az ingatlanközvetítők tapasztalatai szerint a békéscsabai ingatlanpiacra az jellemző, hogy egy hosszú kiválasztási folyamat során sok ingatlant néznek meg az érdeklődők, és eközben sokat alkudoznak. Több vevő egyszerre több vasat is tart a tűzben, párhuzamosan több ajánlatot is téve - fogalmazott a szakértő.
Az átlagos értékesítési idő a lakóingatlanoknál most mintegy három hónap - ha jól van beárazva az ingatlan, akkor ez az idő lényegesen rövidebb -, ami nem változott az elmúlt hónapok során. És várhatóan nem is lesz kevesebb az elkövetkező hónapokban sem.
Az a furcsa helyzet áll elő, hogy a kamattámogatott hitel ellenére most kevesebb a hiteles vevő - és aki hitelre vásárol, az is legfeljebb 10-20 milliós kölcsönt vesz fel -, miközben több készpénzes vevővel találkoznak megint az ingatlanközvetítők.
Utóbbi annak ellenére jellemző, hogy a piacot nem igazán élénkítik a befektetők: bérbeadásra vásárlók ugyan akadnak közöttük, azonban a felújítással foglalkozó befektetők száma csökkenni látszik.
Salamon László várakozásai szerint tehát nem nagyon lehet számítani arra, hogy az elkövetkező hónapokban felpörögne a kereslet és számottevő áremelkedés következne be a békéscsabai ingatlanpiacon, már csak azért sem, mert megítélése szerint jelenleg is túl magasan járnak az ingatlanárak a fizetőképes kereslet lehetőségeihez képest.
Otthon Start: mennyit ér Békéscsabán?
Az Otthon Start konstrukció segítségével akár 100 millió forintos értékhatárig lehet lakást, míg 150 millió forintig családi házat vásárolni a jogszabály szerint. Fülöp Norbert Attila, a BiztosDöntés.hu szakértője szerint ez a keret Békéscsabán bőségesen elegendő, hiszen nem is kínának 100 millió forintnál drágább lakást a városban. Házból is rendkívül kevés olyan van, amelyik meghaladja az árplafont.
A támogatott hitel további előnye, hogy kamata legfeljebb 3 százalék, ami nagyjából a fele a piaci jelzáloghitelekének. Így a vásárlók jelentős előnyhöz juthatnak, főként akkor, ha a kölcsönt más támogatásokkal – például CSOK Plusz vagy babaváró hitel – kombinálják. Ráadásul már négy bank – a Gránit, az MBH, az UniCredit és a CIB – kínál 3 százaléknál is alacsonyabb kamatot, így a megtakarítás még nagyobb lehet.
Banki kedvezmények Békéscsabán
Az OTP Banknál az Otthon Start összege 500 ezer forinttól akár 50 millió forintig terjedhet. A legfeljebb 3 százalékos kamatozású konstrukció nemcsak új vagy használt lakás és családi ház vásárlására használható fel, hanem magánerős építkezés költségei is finanszírozhatók belőle. Az OTP kínálatában az összes otthonteremtési támogatás elérhető, így az Otthon Start hitel kombinálható például a falusi CSOK-kal vagy a CSOK Plusz kölcsönnel is. Ez utóbbi esetben a felvehető összeg akár 100 millió forintra is nőhet. További lehetőségként az OTP-nél igényelhető, maximum 11 millió forintos babaváró hitel, illetve a legfeljebb 4 millió forintos munkáshitel is felhasználható önerőként a támogatott lakáshitel mellé.
Az Otthon Start hitel kamata az OTP-nél fix 3 százalék. Az induló költségeket mérsékli, hogy a bank átvállalja az értékbecslési díj egy részét, valamint teljes mértékben elengedi a folyósítási jutalékot.
Az Ersténél a kamat 3 százalék, de szintén jár 200 ezer forintos jóváírás, ha az adós és társa a futamidő alatt aktívan használt bankszámlát vezet a banknál. A jóváírás megtartásának feltétele, hogy a számlára rendszeresen érkezzen például munkabér. Amennyiben három éven belül elő- vagy végtörlesztés történik, a jóváírást vissza kell fizetni.
A kedvezmény akár 360 ezer forintra is növelhető, ha az ügyfél Union lakásbiztosítást és Erste Védelem Jelzáloghitel Biztosítást köt, illetve új bankszámlát is nyit. Induló költségként az Erste elengedi a tulajdoni lap és a jelzálog bejegyzés díját, a folyósítás díját, és a közjegyzői költségből 50 ezer forintig vállal visszatérítést.
A Gránit Banknál 2,85 százalékos kamattal vehető fel az Otthon Start, ami 50 milliós hitelnél, 25 éves futamidő mellett körülbelül 4 ezer forinttal alacsonyabb havi törlesztést jelent, mint a 3 százalékos kamat. Emellett a bank 200 ezer forint jóváírást ad azoknak, akik 2025. november 30-ig beadott igényléssel és év végéig történő folyósítással kötnek szerződést. Feltétel, hogy a hitelfelvevő legalább 250 ezer forint nettó jövedelmet a Gránitnál vezetett számlára utaltasson.
A Gránit Bank ezen felül több induló költséget átvállal: elengedi a tulajdoni lap és a jelzálog-bejegyzés díját, a folyósítási jutalékot, valamint a közjegyzői díjat is visszatéríti.
Az MBH Banknál 2,75 százalékos kamat érhető el azok számára, akik az MBH Flotta Partner Programban részt vevő cégnél dolgoznak. A Prémium és Privát ügyfelek 2,89 százalékos kamat mellett juthatnak hitelhez, míg minden más esetben a 3 százalékos kondíció az érvényes.
A kedvezmények között 100 ezer forint jóváírás és 100 ezer forint értékű MOL ajándékkártya is szerepel, amennyiben az ügyfél legalább 10 millió forint hitelt igényel, rendelkezik MBH-s számlacsomaggal (Prémium, Kiemelt Partner, Partner Plusz, Kedvezmény Plusz), és ide havi 350 ezer forint jóváírás érkezik. További 120 ezer forint értékű MOL-kártyát is ad a bank, ha az adós a feltételeken túl Fundamenta lakáskasszát is nyit.
Az MBH Bank az induló költségekből is enged: a szerződéskötési díjat elengedi, a közjegyzői költségből pedig legfeljebb 30 ezer forintot visszatérít.