Tányérműhely Étterem-Rendezvényház – Minőség, bőség, vendégszeretet – ez a Tányérműhely

Címkék#ízvilág#hirdetés#gasztronómia#Békéscsaba

Békéscsaba gasztronómiai palettája hamarosan egy új, különleges színfolttal bővül. A tervek szerint 2025. november 3-án, hétfőn, 11.00 és 15.00 között megnyitja kapuit a Tányérműhely Étterem-Rendezvényház a Kétegyházi út 3. szám alatt. A hely könnyen megközelíthető, és ingyenes, közvetlenül az étterem közelében lévő parkoló is várja az érkező vendégeket – így minden adott egy kellemes, gondtalan ebédhez.

PR cikk
Nyári János séf

Korlátlan ízélmény, házias minőségben

A Tányérműhely különlegessége a szabadszedéses, korlátlan étkeztetés – vagyis svédasztalos formában, egyszeri befizetéssel 45 percen keresztül kedvükre válogathatnak a vendégek. Aki pedig szeretné még tovább élvezni az ízeket, a 45 perc leteltével újabb befizetéssel meghosszabbíthatja az étkezést, és ismét korlátlanul fogyaszthat a svédasztalról.

A szabadszedés ára: 3000 Ft/ fő.

A választékos kínálat naponta megújuló ételekkel vár:

  • háromféle leves,
  • hatféle főfogás,
  • friss saláták,
  • házi desszertek,
  • valamint az árban foglalt, korlátlanul fogyasztható üdítő.

Aki a magyar konyha ízeit kedveli, az otthon fogja érezni magát, hiszen az étterem ízvilága a magyaros és a szlovák gasztronómia hagyományaira épül. A vendégek olyan klasszikus finomságokat kóstolhatnak, mint a brindzás haluska, a kiszely leves, a mákos nudli, a cigánka, a sült kolbász vagy a sztrapacska.

A Tányérműhely a szabadszedéses étkezés mellett az egészségtudatos vendégek számára is kínál megoldást. Hétfőtől péntekig elérhető az ötfogásos étrend, amely a napi kalóriabevitel egyensúlyára épül, friss, hazai alapanyagokból készül, a hagyományos ízek és a tudatos táplálkozás harmóniájában. Az ételsor kétféle energiatartalommal választható: 1500 vagy 1300 kalóriás változatban.

Az ötfogásos menü Gyulán és Békéscsabán minden hétköznap 6:00 és 8:00 között kiszállítással is rendelhető, de a vendégek akár személyesen is átvehetik az étteremben. 

Az ötfogásos étrend ára: 3900 Ft/ fő. 

Az italkínálatban a Dreher és Pepsi termékek kaptak helyet, a fizetés pedig készpénzzel, bankkártyával és Szép-kártyával is lehetséges.

A szakmai tapasztalat garanciája – Nyári János séf és fia, Viktor

A Tányérműhely mögött egy elhivatott, tapasztalt gasztronómiai család áll. Az étterem megálmodója és kialakítója Nyári János séf, szakácsmester, valamint fia, Nyári Viktor. János neve nem ismeretlen a hazai gasztronómia világában: többszörös díjazottja nemzetközi szakács-világbajnokságoknak és szakácsolimpiáknak, valamint a gyulai Nyári Chef Étterem tulajdonosa is, amely évek óta töretlen sikerrel működik (www.nyarichef.hu, Facebook: Nyári Chef Étterem).

A Tányérműhely célja, hogy ezt a szakmai minőséget és a házias ízek szeretetét Békéscsabán is elérhetővé tegye – igényes környezetben, kedvező áron.

Hangulat, környezet és közösség

Az étterem belső tere a letisztult, barátságos eleganciát képviseli, míg – nyári szezonban – a raklapbútorokkal berendezett terasz egyedi, természetes hangulatot áraszt – ideális hely a baráti beszélgetésekhez, családi ebédekhez, vagy akár egy nyugodt délidőhöz.

A Tányérműhely nemcsak mindennapi étkezésre, hanem rendezvények lebonyolítására is alkalmas: legyen szó családi eseményről, céges ebédről vagy kisebb ünnepségről, a csapat svédasztalos formában biztosítja a minőségi vendéglátást.

Tudatosság és tisztelet az étel iránt

A Tányérműhelyben nincs korlátozva, ki mennyit eszik – viszont ami a tányérra kerül, azt meg kell enni.
Ez a szemlélet a fenntarthatóság és az étel iránti tisztelet része: az étterem célja, hogy a bőséget felelősen és tudatosan élvezhessék a vendégek.
A házias, frissen készült fogások mellett egyéni kérések teljesítésére is van lehetőség – aki különleges ételt szeretne, a séf örömmel elkészíti számára.

Tányérműhely – az otthon íze, éttermi minőségben

A Tányérműhely azoknak szól, akik szeretik a bőséget, a minőséget és a hagyományos ízeket – modern, vendégközpontú formában. Egy hely, ahol a családias vendéglátás, a szakmai tapasztalat és a felelős szemlélet egyaránt jelen van.

Tervezett nyitás: 2025. november 3., hétfő, 11:00–15:00.
Fizetési módok: készpénz, bankkártya, Szép-kártya.
Ingyenes parkoló biztosított.

ELÉRHETŐSÉGEK:

Cím: Tányérműhely Étterem-Rendezvényház, 5600 Békéscsaba, Kétegyházi út 3.
Nyitvatartás: h.–p. 11:00–15:00
Tel.: +36-20/345-4854
Weboldal: www.tanyermuhelyetterem.hu

Kövessen minket Facebookon-oldalunkon is: Tányér Műhely étterem

Weboldalunk és Facebook-oldalunk jelenleg feltöltés alatt áll, azonban hamarosan ezeken a felületeken is elérhetnek minket, és tájékozódhatnak szolgáltatásainkról, kínálatunkról.

 

 

 

A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
