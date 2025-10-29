Tányérműhely Étterem-Rendezvényház – Minőség, bőség, vendégszeretet – ez a Tányérműhely

Nyári János séf

Korlátlan ízélmény, házias minőségben

A Tányérműhely különlegessége a szabadszedéses, korlátlan étkeztetés – vagyis svédasztalos formában, egyszeri befizetéssel 45 percen keresztül kedvükre válogathatnak a vendégek. Aki pedig szeretné még tovább élvezni az ízeket, a 45 perc leteltével újabb befizetéssel meghosszabbíthatja az étkezést, és ismét korlátlanul fogyaszthat a svédasztalról.

A szabadszedés ára: 3000 Ft/ fő.

A választékos kínálat naponta megújuló ételekkel vár:

háromféle leves ,

, hatféle főfogás ,

, friss saláták ,

, házi desszertek ,

, valamint az árban foglalt, korlátlanul fogyasztható üdítő.

Aki a magyar konyha ízeit kedveli, az otthon fogja érezni magát, hiszen az étterem ízvilága a magyaros és a szlovák gasztronómia hagyományaira épül. A vendégek olyan klasszikus finomságokat kóstolhatnak, mint a brindzás haluska, a kiszely leves, a mákos nudli, a cigánka, a sült kolbász vagy a sztrapacska.

A Tányérműhely a szabadszedéses étkezés mellett az egészségtudatos vendégek számára is kínál megoldást. Hétfőtől péntekig elérhető az ötfogásos étrend, amely a napi kalóriabevitel egyensúlyára épül, friss, hazai alapanyagokból készül, a hagyományos ízek és a tudatos táplálkozás harmóniájában. Az ételsor kétféle energiatartalommal választható: 1500 vagy 1300 kalóriás változatban.

Az ötfogásos menü Gyulán és Békéscsabán minden hétköznap 6:00 és 8:00 között kiszállítással is rendelhető, de a vendégek akár személyesen is átvehetik az étteremben.

Az ötfogásos étrend ára: 3900 Ft/ fő.

Az italkínálatban a Dreher és Pepsi termékek kaptak helyet, a fizetés pedig készpénzzel, bankkártyával és Szép-kártyával is lehetséges.

A szakmai tapasztalat garanciája – Nyári János séf és fia, Viktor

A Tányérműhely mögött egy elhivatott, tapasztalt gasztronómiai család áll. Az étterem megálmodója és kialakítója Nyári János séf, szakácsmester, valamint fia, Nyári Viktor. János neve nem ismeretlen a hazai gasztronómia világában: többszörös díjazottja nemzetközi szakács-világbajnokságoknak és szakácsolimpiáknak, valamint a gyulai Nyári Chef Étterem tulajdonosa is, amely évek óta töretlen sikerrel működik (www.nyarichef.hu, Facebook: Nyári Chef Étterem).