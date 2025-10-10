55 perce
Szerencsés Őszi Kuponnapok – Minden pörgetés nyer!
Az elkövetkező napokban mindenképp érdemes lesz a Csaba Centerbe látogatni, hiszen náluk – ahogy a szlogenük is mondja – mindig történik valami…Nem lesz ez másként most sem.
Az Őszi Kuponnapok 4 napján a Csaba Center üzletei -10%, -20%, -30% sőt akár -50%-os kedvezményekkel várják a vásárlókat. Érdemes szemezgetni az akciók közül, hiszen a legújabb őszi/téli divatot kedvezőbb áron lehet így beszerezni.
A kuponokat a Csaba Center applikációjából lehet letölteni. Ha valaki még nem regisztrált be az appba, akkor néhány gombnyomással megteheti és már hozzá is férhet a kedvezményekhez.
Fontos kihangsúlyozni, hogy a Csaba Center saját kuponjai többször, több alkalommal is felhasználhatóak, így nem kell aggódni amiatt, ha valami lemaradt volna egy korábbi vásárlás során.
Egy gombnyomással akár százezret nyerni?
Igen, a Csaba Centerben most ez is lehetséges, hiszen egy új, látványos és izgalmas nyereményjátékra is invitálják azokat, akik vásároltak 10.000 Ft felett az üzletekben.
Ebben a játékban mindenki csak nyertes lehet, senki sem tér haza üres kézzel. A szerencsekerék valamennyi cikkelye nyereményt tartalmaz, amelyet kipörgethetnek a vásárlók.
Hogyan lehet játszani?
- Október 9-12-ig a Csaba Center üzleteiben történő, 10.000 Ft feletti vásárlást követően az Információs Pultnál be kell mutatni a blokkot, vagy blokkokat. A 10.000 Ft összérték maximum 2 blokkból tevődhet össze.
- Ezt követően válaszolni kell helyesen 3 egyszerű kérdésre és már lehet is menni is a színpad elé játszani.
- A ledfalon található egy digitális szerencsekerék, amelyet a piros gomb megnyomásával indíthat el a játékos.
- Ahol a kerék megáll, azt a nyereményt viheti haza a szerencsés.
Nyeremények:
Ajándéktárgyak: bevásárlótáska, toll, kézműves szappan.
Üzletek vásárlási utalványai:
Krokodil Cipő 5.000 Ft értékű utalvány
Marilyn Divat 5.000 Ft értékű utalvány
Jeans Store 1.000 Ft értékű utalvány
Juhos Fotó 1.000 Ft értékű utalvány
Pizza Hut 1.000 Ft értékű utalvány
Tradíció Ételbár 500 Ft értékű utalvány
Desszert Center 500 Ft értékű utalvány
Csa-Bai Faloda 500 Ft értékű utalvány
Oxo Bubble Tea 500 Ft értékű utalvány
Csaba Center Vásárlási Utalványok:
1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 Ft, 25.000 Ft, 50.000 Ft
Főnyeremény: 100.000 Ft!
Játéknap
Október 12-én vasárnap az Őszi Kuponnapok utolsó napján amíg anya bevásárol, addig a gyerekek szórakoztatásáról a Csaba Center gondoskodik – csak apát is hozzák magukkal, hogy addig ő legyen a lurkókkal.
A JÁTÉKNAPON 10.00-18.00 óráig ugrálóvárakkal és trambulinnal, 11.00-16.00 óráig arcfestéssel, csillámtetoválással és kézműves foglalkozással várják a család legkisebb tagjait.
A játékok és a programok játékkuponnal vehetők igénybe, melyet vásárlást követően az infópultban vehetnek át. 2.000 Ft felett 1 db, 5.000 Ft felett 2 db játékkuponnal ajándékozzuk meg a vásárlókat.
A kuponnapok részeként szeretnénk a gyerekeket egy rajzpályázatra invitálni. Kíváncsiak vagyunk rá, hogy számukra mit jelent a divat, milyen vásárlási élményeik vannak, amelyek a Csaba Centerhez kötik őket.
A pályázat témája: „A divat és a vásárlás gyerekszemmel”
Szeretnénk, ha megmutatnák mit jelent számukra a vásárlás, az öltözködés, a stílus, a színek és a divat világa. Lehet vicces, modern, mesés vagy akár teljesen egyedi – csak a fantázia szab határt! Lehetőség szerint szerepeljen benne a Csaba Center és/vagy az üzletek. Szívesen fogadják a gyerekeknek a vásárláshoz és a divathoz kapcsolódó emlékeit, élményeit.
A legtöbb rajzot beküldő osztály 30.000 Ft értékű Csaba Center Vásárlási Utalványban részesül.
A 3 legszebb rajzot készítő gyermekek mindkét kategóriában (alsósok és felsősök) 15.000, 10.000 és 5.000 Ft értékű értékű Csaba Center Vásárlási Utalványt nyernek!
A részletes pályázati kiírást itt olvashatják: https://csabacenter.hu/hirek-akciok/rajzpalyazati-felhivas
Megnyitotta kapuit a „Selfie Room”
A 2.emeleten a Mozi mellett kialakításra került egy ún. Selfie Room, ahol különböző tematikájú hátterek előtt lehet fotózkodni, selfie-t készíteni. A tematika mindig aktuális évszakhoz, eseményhez vagy éppen témához fog kapcsolódni, amely előtt megörökíthetik magukat az érdeklődők.
Most egy western, vadnyugati stílus várja a fotózkodni vágyókat. Érdemes lesz időről időre bekukkantani, mert számos új háttérrel készülnek az elkövetkező hetekben.
Az Őszi Kuponnapok és a Szerencsekerék részleteiért böngésszék a Csaba Center weboldalát www.csabacenter.hu/hirek-akciok, ahol mindig napra kész információkkal látják el a vásárlókat.
Kellemes vásárlást, a szerencsekerék megpörgetéséhez sok szerencsét kívánunk!