Szerencsés Őszi Kuponnapok – Minden pörgetés nyer!

A Csaba Center applikációjából több mint 50 kupon tölthető le.

Az Őszi Kuponnapok 4 napján a Csaba Center üzletei -10%, -20%, -30% sőt akár -50%-os kedvezményekkel várják a vásárlókat. Érdemes szemezgetni az akciók közül, hiszen a legújabb őszi/téli divatot kedvezőbb áron lehet így beszerezni.

A kuponokat a Csaba Center applikációjából lehet letölteni. Ha valaki még nem regisztrált be az appba, akkor néhány gombnyomással megteheti és már hozzá is férhet a kedvezményekhez.

Fontos kihangsúlyozni, hogy a Csaba Center saját kuponjai többször, több alkalommal is felhasználhatóak, így nem kell aggódni amiatt, ha valami lemaradt volna egy korábbi vásárlás során.

Egy gombnyomással akár százezret nyerni?

Igen, a Csaba Centerben most ez is lehetséges, hiszen egy új, látványos és izgalmas nyereményjátékra is invitálják azokat, akik vásároltak 10.000 Ft felett az üzletekben.

Ebben a játékban mindenki csak nyertes lehet, senki sem tér haza üres kézzel. A szerencsekerék valamennyi cikkelye nyereményt tartalmaz, amelyet kipörgethetnek a vásárlók.

A színpadon található digitális szerencsekerék minden pörgetése nyer!

Hogyan lehet játszani?

Október 9-12-ig a Csaba Center üzleteiben történő, 10.000 Ft feletti vásárlást követően az Információs Pultnál be kell mutatni a blokkot, vagy blokkokat. A 10.000 Ft összérték maximum 2 blokkból tevődhet össze.

Ezt követően válaszolni kell helyesen 3 egyszerű kérdésre és már lehet is menni is a színpad elé játszani.

A ledfalon található egy digitális szerencsekerék, amelyet a piros gomb megnyomásával indíthat el a játékos.

Ahol a kerék megáll, azt a nyereményt viheti haza a szerencsés.

Nyeremények:

Ajándéktárgyak: bevásárlótáska, toll, kézműves szappan.

Üzletek vásárlási utalványai:

Krokodil Cipő 5.000 Ft értékű utalvány

Marilyn Divat 5.000 Ft értékű utalvány

Jeans Store 1.000 Ft értékű utalvány

Juhos Fotó 1.000 Ft értékű utalvány

Pizza Hut 1.000 Ft értékű utalvány

Tradíció Ételbár 500 Ft értékű utalvány

Desszert Center 500 Ft értékű utalvány

Csa-Bai Faloda 500 Ft értékű utalvány

Oxo Bubble Tea 500 Ft értékű utalvány

Csaba Center Vásárlási Utalványok:

1.000 Ft, 2.000 Ft, 5.000 Ft, 10.000 Ft, 25.000 Ft, 50.000 Ft

Főnyeremény: 100.000 Ft!