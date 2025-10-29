58 perce
Miért érdemes kétszer is meggondolni, milyen mintázatú abroncsot választunk?
Az autó és az útfelület közötti egyetlen kapcsolatot mindössze néhány tenyérnyi futófelület jelenti. Bár abroncsvásárláskor sokan elsősorban az árra vagy a márkára figyelnek, érdemes tudni, hogy a mintázat szintén nagyon fontos. Meghatározhatja, mennyire rövid a féktáv, mennyire biztonságos a kanyarodás, vagy éppen mennyit fogyaszt az autó hosszabb távon. A következőkben áttekintjük, miért érdemes odafigyelni erre az apróságra és mely mintázatok bizonyulnak megbízható választásnak a szakértők szerint.
Forrás: Freepik
Miért olyan fontos a gumi mintázat?
Habár a szezonális abroncsok cseréjéig még van némi idő, sokan idejekorán gondoskodnak a téli gumik beszerzéséről. Vásárláskor a mintázatról kevesebb szó esik, pedig ez az egyik legfontosabb tulajdonság egy gumi esetén. Lássuk miért!
Csökkentheti a féktávot
Ahhoz, hogy váratlan helyzetben időben meg tudjunk állni, nem elég a tapasztalat és a gyors reakcióidő. Az autó műszaki állapota és a megfelelő abroncs kiválasztása egyaránt alapvető. Míg az előbbit rendszeres vizsgálattal biztosíthatjuk, az utóbbiról vásárláskor döntünk. Független tesztek, például az ADAC vizsgálatai azt mutatják, hogy azonos körülmények között a különböző gumimintázatok akár több méteres eltérést is mutathatnak a féktávban. Tehát vásárláskor korántsem mindegy, melyik márkát válasszuk!
Fokozhatja a tapadást és megóvhat a vízen csúszástól
Legyen szó jéggel fedett, havas vagy éppen esőzés utáni nyirkos útfelületről, kevés ijesztőbb dolog van annál, mint amikor a kocsi elveszíti a tapadást és kisodródik.
Bár az óvatos vezetés sokat segít, önmagában nem elegendő. A megfelelően kialakított abroncsmintázat segíti a tapadás fokozását és csökkenti a kisodródás vagy vízen csúszás kockázatát. A futófelületen található kis bevágások, azaz lamellák, menet közben szétnyílnak, így növelve a tapadási felületet. Téli gumikon gyakran látható ez a mintázat.
Kedvezően hathat az üzemanyag-hatékonyságra
A korszerű gumi mintázat másik előnye, hogy jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent, érdemes kiszámolni: egy „G” osztályú gumit „A” osztályúra cserélve akár 9%-os megtakarítást érhetünk el. Ezzel éves szinten jelentős összeget takaríthatunk meg: 590 forintos átlagos benzinár, évi 30 ezer kilométer és 7 l/100 km fogyasztás mellett a különbség 189 liter üzemanyag, vagyis 111 510 forint többletköltség megtakarítását jelent.
Javíthatja a vezetési élményt
A gyakorlati előnyök mellett nem szabad megfeledkezni a vezetési élményről sem. Azoknak az autósoknak, akik szeretnek dinamikusan és sportosan vezetni, érdemes külön figyelmet fordítaniuk a gumi mintázatra. A jól megválasztott abroncs biztosítja a precíz úttartást, a kiszámítható kormányreakciót és a stabil kanyarodást minden helyzetben.
Három mintázat, amelyet a szakértők is jó szívvel ajánlanak
Amennyiben elérkezett az új téli abroncs vásárlásának ideje, a több ezer termék közül nem könnyű megtalálni az ideálisat. Az alábbiakban három olyan gumimintázatot mutatunk be, amelyet számos abroncsszakértő jó szívvel ajánl.
Alpin 7 (Michelin)
A Michelin márka nem szorul bemutatásra a legtöbb autós számára: több mint 130 éves tapasztalattal rendelkezik és hosszú évek óta a kiváló minőség szinonimája. Az Alpin 7 a gyártó egyik legújabb fejlesztésű téli abroncsa személyautókhoz. Kiemelkedő tapadást biztosít hóban, jégen és nedves úton, szilika-dús gumikeveréke hidegállósággal rendelkezik, irányított futófelületi mintázata komfortos és halk futást eredményez.
WinterCraft WP52+ (Kumho)
A Kumho Tires egy elismert dél-koreai márka, amelyet kiváló minősége és innovációs megoldásai miatt ismernek. A gyártó termékeit többek között a Mercedes-Benz, Mitsubishi, Kia, Volkswagen, Hyundai és Chevrolet is választotta gyári első szerelésként. A WinterCraft WP52+ a Kumho egyik legújabb téli abroncsa, fejlett futófelületi kialakítással a jobb tapadás érdekében, speciális, hidegálló gumikeverékkel, megbízható fékezési teljesítménnyel, csendes és kényelmes futással, valamint hosszú élettartammal intenzív használat mellett is.
Winguard Sport 2 (Nexen)
A Nexen szintén dél-koreai cég, több mint 70 éves tapasztalattal. Termékeik között a Hyundai, KIA, Ssangyong, valamint a Volkswagen, Skoda, Seat, Fiat és Renault modellek is megtalálhatók gyári felszereltségként. A Nexen Winguard Sport 2 téli gumi dinamikus vezetési stílushoz készült: sportos kialakítással, rövid fékúttal havas és jeges úton, aszimmetrikus futófelületi mintázattal, aquaplaning elleni védelemmel és 3PMSF minősítéssel rendelkezik.
Gumi.hu: a megbízható abroncs webáruház
Amennyiben a fent bemutatott mintázatokat, vagy egyéb kiváló minőségű abroncsokat választja, a Gumi.hu webáruház széles választéka, kedvező árai és segítőkész szakértői garanciát jelentenek az elégedettségre. Ha az országos lefedettségű szervizhálózat bármely pontján igénybe veszi az abroncscsere szolgáltatást, a szállítás díjmentes.