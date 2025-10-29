Miért érdemes kétszer is meggondolni, milyen mintázatú abroncsot választunk?

Miért olyan fontos a gumi mintázat?

Habár a szezonális abroncsok cseréjéig még van némi idő, sokan idejekorán gondoskodnak a téli gumik beszerzéséről. Vásárláskor a mintázatról kevesebb szó esik, pedig ez az egyik legfontosabb tulajdonság egy gumi esetén. Lássuk miért!

Csökkentheti a féktávot

Ahhoz, hogy váratlan helyzetben időben meg tudjunk állni, nem elég a tapasztalat és a gyors reakcióidő. Az autó műszaki állapota és a megfelelő abroncs kiválasztása egyaránt alapvető. Míg az előbbit rendszeres vizsgálattal biztosíthatjuk, az utóbbiról vásárláskor döntünk. Független tesztek, például az ADAC vizsgálatai azt mutatják, hogy azonos körülmények között a különböző gumimintázatok akár több méteres eltérést is mutathatnak a féktávban. Tehát vásárláskor korántsem mindegy, melyik márkát válasszuk!

Fokozhatja a tapadást és megóvhat a vízen csúszástól

Legyen szó jéggel fedett, havas vagy éppen esőzés utáni nyirkos útfelületről, kevés ijesztőbb dolog van annál, mint amikor a kocsi elveszíti a tapadást és kisodródik.

Bár az óvatos vezetés sokat segít, önmagában nem elegendő. A megfelelően kialakított abroncsmintázat segíti a tapadás fokozását és csökkenti a kisodródás vagy vízen csúszás kockázatát. A futófelületen található kis bevágások, azaz lamellák, menet közben szétnyílnak, így növelve a tapadási felületet. Téli gumikon gyakran látható ez a mintázat.

Kedvezően hathat az üzemanyag-hatékonyságra

A korszerű gumi mintázat másik előnye, hogy jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent, érdemes kiszámolni: egy „G” osztályú gumit „A” osztályúra cserélve akár 9%-os megtakarítást érhetünk el. Ezzel éves szinten jelentős összeget takaríthatunk meg: 590 forintos átlagos benzinár, évi 30 ezer kilométer és 7 l/100 km fogyasztás mellett a különbség 189 liter üzemanyag, vagyis 111 510 forint többletköltség megtakarítását jelent.

Javíthatja a vezetési élményt

A gyakorlati előnyök mellett nem szabad megfeledkezni a vezetési élményről sem. Azoknak az autósoknak, akik szeretnek dinamikusan és sportosan vezetni, érdemes külön figyelmet fordítaniuk a gumi mintázatra. A jól megválasztott abroncs biztosítja a precíz úttartást, a kiszámítható kormányreakciót és a stabil kanyarodást minden helyzetben.