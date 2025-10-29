Miért érdemes kétszer is meggondolni, milyen mintázatú abroncsot választunk?

október 29., szerda

Az autó és az útfelület közötti egyetlen kapcsolatot mindössze néhány tenyérnyi futófelület jelenti. Bár abroncsvásárláskor sokan elsősorban az árra vagy a márkára figyelnek, érdemes tudni, hogy a mintázat szintén nagyon fontos. Meghatározhatja, mennyire rövid a féktáv, mennyire biztonságos a kanyarodás, vagy éppen mennyit fogyaszt az autó hosszabb távon. A következőkben áttekintjük, miért érdemes odafigyelni erre az apróságra és mely mintázatok bizonyulnak megbízható választásnak a szakértők szerint.

PR cikk
Forrás: Freepik

Miért olyan fontos a gumi mintázat?

Habár a szezonális abroncsok cseréjéig még van némi idő, sokan idejekorán gondoskodnak a téli gumik beszerzéséről. Vásárláskor a mintázatról kevesebb szó esik, pedig ez az egyik legfontosabb tulajdonság egy gumi esetén. Lássuk miért!

Csökkentheti a féktávot

Ahhoz, hogy váratlan helyzetben időben meg tudjunk állni, nem elég a tapasztalat és a gyors reakcióidő. Az autó műszaki állapota és a megfelelő abroncs kiválasztása egyaránt alapvető. Míg az előbbit rendszeres vizsgálattal biztosíthatjuk, az utóbbiról vásárláskor döntünk. Független tesztek, például az ADAC vizsgálatai azt mutatják, hogy azonos körülmények között a különböző gumimintázatok akár több méteres eltérést is mutathatnak a féktávban. Tehát vásárláskor korántsem mindegy, melyik márkát válasszuk!

Fokozhatja a tapadást és megóvhat a vízen csúszástól

Legyen szó jéggel fedett, havas vagy éppen esőzés utáni nyirkos útfelületről, kevés ijesztőbb dolog van annál, mint amikor a kocsi elveszíti a tapadást és kisodródik.

Bár az óvatos vezetés sokat segít, önmagában nem elegendő. A megfelelően kialakított abroncsmintázat segíti a tapadás fokozását és csökkenti a kisodródás vagy vízen csúszás kockázatát. A futófelületen található kis bevágások, azaz lamellák, menet közben szétnyílnak, így növelve a tapadási felületet. Téli gumikon gyakran látható ez a mintázat.

Kedvezően hathat az üzemanyag-hatékonyságra

A korszerű gumi mintázat másik előnye, hogy jelentősen csökkentheti az üzemanyag-fogyasztást. Hogy mindez a gyakorlatban mit jelent, érdemes kiszámolni: egy „G” osztályú gumit „A” osztályúra cserélve akár 9%-os megtakarítást érhetünk el. Ezzel éves szinten jelentős összeget takaríthatunk meg: 590 forintos átlagos benzinár, évi 30 ezer kilométer és 7 l/100 km fogyasztás mellett a különbség 189 liter üzemanyag, vagyis 111 510 forint többletköltség megtakarítását jelent. 

Javíthatja a vezetési élményt

A gyakorlati előnyök mellett nem szabad megfeledkezni a vezetési élményről sem. Azoknak az autósoknak, akik szeretnek dinamikusan és sportosan vezetni, érdemes külön figyelmet fordítaniuk a gumi mintázatra. A jól megválasztott abroncs biztosítja a precíz úttartást, a kiszámítható kormányreakciót és a stabil kanyarodást minden helyzetben.

Forrás: Freepik

Három mintázat, amelyet a szakértők is jó szívvel ajánlanak

Amennyiben elérkezett az új téli abroncs vásárlásának ideje, a több ezer termék közül nem könnyű megtalálni az ideálisat. Az alábbiakban három olyan gumimintázatot mutatunk be, amelyet számos abroncsszakértő jó szívvel ajánl.

Alpin 7 (Michelin)

A Michelin márka nem szorul bemutatásra a legtöbb autós számára: több mint 130 éves tapasztalattal rendelkezik és hosszú évek óta a kiváló minőség szinonimája. Az Alpin 7 a gyártó egyik legújabb fejlesztésű téli abroncsa személyautókhoz. Kiemelkedő tapadást biztosít hóban, jégen és nedves úton, szilika-dús gumikeveréke hidegállósággal rendelkezik, irányított futófelületi mintázata komfortos és halk futást eredményez.

WinterCraft WP52+ (Kumho)

A Kumho Tires egy elismert dél-koreai márka, amelyet kiváló minősége és innovációs megoldásai miatt ismernek. A gyártó termékeit többek között a Mercedes-Benz, Mitsubishi, Kia, Volkswagen, Hyundai és Chevrolet is választotta gyári első szerelésként. A WinterCraft WP52+ a Kumho egyik legújabb téli abroncsa, fejlett futófelületi kialakítással a jobb tapadás érdekében, speciális, hidegálló gumikeverékkel, megbízható fékezési teljesítménnyel, csendes és kényelmes futással, valamint hosszú élettartammal intenzív használat mellett is.

Winguard Sport 2 (Nexen)

A Nexen szintén dél-koreai cég, több mint 70 éves tapasztalattal. Termékeik között a Hyundai, KIA, Ssangyong, valamint a Volkswagen, Skoda, Seat, Fiat és Renault modellek is megtalálhatók gyári felszereltségként. A Nexen Winguard Sport 2 téli gumi dinamikus vezetési stílushoz készült: sportos kialakítással, rövid fékúttal havas és jeges úton, aszimmetrikus futófelületi mintázattal, aquaplaning elleni védelemmel és 3PMSF minősítéssel rendelkezik.

Gumi.hu: a megbízható abroncs webáruház

Amennyiben a fent bemutatott mintázatokat, vagy egyéb kiváló minőségű abroncsokat választja, a Gumi.hu webáruház széles választéka, kedvező árai és segítőkész szakértői garanciát jelentenek az elégedettségre. Ha az országos lefedettségű szervizhálózat bármely pontján igénybe veszi az abroncscsere szolgáltatást, a szállítás díjmentes.

 

