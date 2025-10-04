október 5., vasárnap

Tegnap, 8:02

Közösség, hagyomány, gasztronómia – jön a VI. Békési Kolbászvigalom

Címkék#gasztronómiai#rendezvény#Békési Kolbászvigalom

Október 10-én, pénteken és október 11-én, szombaton ismét megrendezik Békés legfontosabb közösségi gasztronómiai programját. A Békési Kolbászvigalom ezúttal is remek elfoglaltságot, igazi csapatépítő esemény jelent majd, miközben népszerű előadók lépnek színpadra.

PR cikk

A Békési Kolbászvigalom programját immáron hatodik alkalommal rendezik meg városunkban – emelte ki elöljáróban Kálmán Tibor, a település polgármestere. Mint elmondta, nagyon fontosnak tartják, hogy megőrizzék évszázadokra visszanyúló gasztronómiai hagyományaikat.

A Békési Kolbászvigalom megidézi a hagyományokat

– A békési gasztrokultúra fontos része a kolbász, a kolbásztöltés. Nem véletlen, hogy ez a finomság nem csak a településen és megyeszerte, hanem az ország távolabbi tájain, illetve külföldön is nagyon népszerű. Városunk gasztronómiai cégei és kistermelők termékei ott vannak szinte mindenütt – részletezte Kálmán Tibor. – Ahogy oly sok helyen, a disznótor, a kolbászkészítés nálunk is igazi családi, baráti elfoglaltságot jelentett korábban. A vigalom ezt is felidézi, és igyekszik megidézni ezt a közösségi érzést.

A kolbásztöltő verseny remek hangulatban telik, kiváló ízek készülnek. 

Mindenkit várnak a programra

A polgármester kitért arra, hogy a művelődési ház szakembereivel, illetve a helyi civilekkel igyekeznek minél színesebbé tenni a programok palettáját a városban. Külön kiemelte a Békési Kolbászvigalom kapcsán Polgár Zoltán alpolgármester, főszervező és csapatának szerepét.

Hangsúlyozta, a békési rendezvény nem konkurál egyetlen más, nagyobb programmal, fesztivállal sem.

– Mindenkit szeretettel várunk az eseményre, a program valamennyi érdeklődő számára nyitott. Bízunk abban, hogy nagyon sokan eljönnek, hogy kötetlenül érezzék jól magukat – tette hozzá.

A Békési Kobászvigalom első napja mindig a gyerekeké.

Fontos közösségi gasztronómiai program

Polgár Zoltán alpolgármester, a rendezvény főszervezője, egyben ötletgazdája elmondta, a Békési Kolbászvigalmat elsősorban a békésiek számára hívták életre.

– Természetesen a más településről érkezőket is nagy szeretettel és örömmel látjuk, ahogy eddig is jöttek hozzánk – tette hozzá Polgár Zoltán.

Mint felidézte, a programot annak idején több elképzelés mentén szervezték meg, és ezek a célok jellemzik napjainkban is a programot.

– Nagyon fontosnak tartjuk, hogy legyen egy közösségi-gasztronómiai programunk – folyatta a gondolatot. – Napjainkban a közösségek jelentik az egyik legnagyobb értéket, legfontosabb kapaszkodót. Gyermekkorunkban még szinte minden háznál tartottak közös disznótorokat, közösen készítették el a kolbászt, majd ez a szokás kicsit alábbhagyott. Sajnos annak az idősebb nemzedéknek a tagjai közül sokan már nincsenek velünk, akik ismerték gasztronómiánk fortélyait. Azután jött egy időszak, amikor újra sokan gyúrtak kolbászt, de mégsem annyian, mint korábban. A vigalommal az egykori közösségi érzést is szeretnénk visszahozni, amikor a családok együtt voltak, a barátok, szomszédok számíthattak egymásra.

Megtartják a program családias-közösségi jellegét

Amikor az első két-három év után döntenünk kellett, hogy milyen irányban menjen tovább a vigalom, tudatosan azt választottuk, hogy megtartjuk a program családias-közösségi jellegét.

Polgár Zoltán kifejtette, a másik fontos céljuk az volt, hogy megőrizzék a város gasztronómiai hagyományait.

– Ezt az elképzelést is két részre bontottuk. A vigalom első napja, a péntek mindig a gyerekeké, a fiataloké. Ők gyúrják a kolbászt a rendezvénynek helyet adó sportcsarnokban. Az iskolai csapatok mindig alaposan kitesznek magukért, remek díszekkel teszik még különlegesebbé a standjaikat. Jó ezt látni, ahogy jó látni a csillogó gyermekszemeket is, ahogy készítik a kolbászt – részletezte Polgár Zoltán. – Ilyenkor sok családban előkerülnek a régi receptek. Örömmel hallottuk, hogy akadt olyan család, amelyben a vigalom hatására is kezdtek el újra kolbászt készíteni, ahogy akadt olyan gyermek is, akik itt gyúrt először kolbászt. A programhoz kapcsolódva előzetesen rajzpályázatot is hirdettünk, amire idén is rengeteg kiváló alkotás érkezett. A gyermekek számára szervezett pénteki eseményeken lesz arcfestés, fellép Bodrogközy Rita és műsort ad Pasenkó bohóc, illetve lesz Belencéres Táncház is.

A hagyományőrzés második része a felnőttek számára szervezett kolbászkészítő verseny lesz szombaton. Remek receptek alapján remek ízek születnek, minden évben újra újra és újra elkészült a kiváló békési kolbász. Szombaton zenél a Sztojka Zenekar, fellép Fásy Ádám, az Apostol együttes, Nótár Mary, Peter Sramek és Kis Grófo.

 

