Hogyan lehet minden évszakban ideális a lakás hőmérséklete?

A Meleget.hu szakértői szerint egy jól megtervezett, évszakhoz igazított hőmérsékleti egyensúly nem luxus – inkább egy tudatos döntés, ami hosszú távon meghálálja magát.

Mi számít ideális hőmérsékletnek?

Az optimális hőmérséklet attól függ, mit csinálunk, és melyik helyiségben mennyit tartózkodunk. A hálószobában például a 18–20 °C a legpihentetőbb, míg a nappaliban a 21–23 °C kellemesebb. Fürdőszobában akár 24 °C is indokolt, hiszen a meztelen test hőérzete egészen más, mint amikor fel vagyunk öltözve.

Télen a túlzott fűtés nemcsak a számlákat növeli, hanem a levegőt is kiszárítja, ami kellemetlen a bőrnek és a légutaknak. Nyáron pedig a túl hidegre állított klíma szintén problémát okozhat: a hirtelen hőmérséklet-változás fejfájást, torokfájást, sőt akár izomfeszülést is kiválthat. A Meleget.hu tapasztalata szerint ilyenkor a legjobb, ha a hűtött levegő és a külső hőmérséklet között nem nagyobb a különbség 6–7 foknál.

A téli hőkomfort titka – amikor a meleg is lehet takarékos

Amikor beköszönt a hideg, ösztönösen feljebb tekerjük a fűtést, pedig a hőérzetet nemcsak a hőfok befolyásolja. A jól szigetelt falak, a huzatmentes ablakok és a megfelelő páratartalom együttesen képesek fenntartani a kellemes meleget anélkül, hogy a kazánnak túl sokat kellene dolgoznia. Itt jönnek képbe a modern fűtési rendszerek – például az okostermosztáttal ellátott konvektorok vagy hőszivattyúk – lehetővé teszik, hogy automatizáltan szabályozzuk a hőmérsékletet, alkalmazkodva a napszakhoz és a szokásainkhoz.

Ha napközben senki sincs otthon, felesleges 22 °C-ot tartani. Éjszakára szintén érdemes pár fokkal lejjebb venni a hőmérsékletet: nemcsak energiát spórolunk, hanem jobban is alszunk. A párásítás szintén fontos. A 40–60%-os relatív páratartalom mellett a levegő melegebbnek tűnik, így a komfortérzet növelhető anélkül, hogy a fűtést növelnénk. Egy tál víz a radiátoron vagy egy modern párásító készülék sokat segíthet ebben.

Nyári kánikula ellen – a tudatos hűtés ereje

A nyári hőhullámok idején a klíma nemcsak kényelmi eszköz, hanem egészségvédelmi szempontból is hasznos lehet. A megfelelő beállításokkal elkerülhetjük a hőstresszt és a fáradékonyságot, ugyanakkor érdemes figyelni arra, hogy a hűtés ne legyen pazarló.