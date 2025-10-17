Hagyomány, amely generációkat köt össze!

A Csabai Kolbászfesztivál küldetése

Békéscsaba neve egyet jelent a kolbásszal, a vendégszeretettel és azzal a közösségi erővel, amely évről évre újraéleszti a hagyományokat a Csabai Kolbászfesztivál szívében. Az esemény nem csupán gasztronómiai ünnep, hanem kulturális örökségőrzés is, egy olyan közösségi élmény, amely hidat képez a múlt és a jelen, az idősebb és fiatalabb generációk között.

A hagyomány szíve: a közös gyúrás és az ízek szeretete

A kolbászkészítés Békéscsabán nemcsak étel, hanem életérzés. A fesztiválon minden évben több ezer résztvevő gyúr együtt: családok, barátok, munkahelyi csapatok és nemzetközi vendégek egyaránt.

A közös munka során gyerekek, fiatalok és idősebbek kézről kézre adják tovább azt a tudást, amely a csabai kolbászt különlegessé teszi. A fűszerek illata, a frissen darált hús és a nevetés hangja együtt teremti meg azt a varázslatot, amit csak az érezhet át igazán, aki egyszer részt vett egy közös gyúráson.

A fesztiválon a kolbászkészítés több mint hagyomány, életre szóló élmény, amely erősíti az összetartozás érzését.

Család, közösség, örökség

A Csabai Kolbászfesztivál különleges atmoszféráját az adja, hogy mindenki részese lehet. A gyerekek megtapasztalják a kézművesség örömét, a felnőttek pedig újra átélhetik a nagyszülőktől tanult mozdulatokat.

Így válik a kolbászkészítés a családi történetek részévé és így él tovább minden egyes generációban.

A fesztivál célja, hogy a múlt értékeit a jelenben is életben tartsa, miközben teret ad az újnak, a kreativitásnak és a közösségi élménynek.

Ez az a hely, ahol az idősebbek tanítanak, a fiatalok tanulnak, és mindenki egy közös célért dolgozik: hogy a csabai kolbász hagyománya soha ne merüljön feledésbe.

Találkozzunk október 23–26. között Békéscsabán!

Idén 2025. október 23–26. között ismét megtelik a város élettel, ízekkel és zenével.

Jön a 28. Csabai Kolbászfesztivál, ahol a hagyomány, a gasztronómia és a szórakozás kéz a kézben jár!

A programban lesznek kolbászkészítő versenyek, nagykoncertek, gyermekprogramok, és természetesen az elmaradhatatlan csabai vendégszeretet is. A fesztivál igazi családi esemény a legkisebbek számára különösen, hiszen 10 éves korig minden nap ingyenes a belépés, hogy ők is részesei lehessenek a közös élménynek és a hagyomány továbbörökítésének.