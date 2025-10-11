1 órája
Elindult a fásítási program, megújul az erdő a CsabaParkban
Nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítanak meg a levegő minőségének javítását célzó, úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt keretében 100 millió forintból Békéscsaba több helyszínén, köztük a CsabaParkban, ahol immár zajlanak is a munkálatok. Frankó Róbert okleveles erdőmérnök, a program műszaki ellenőre ismertette, hogy mit, miért és hogyan csinálnak.
A korábbi drónfelvételeken is látszik, hogy mennyi fa száradt ki, pusztult el a CsabaParkban.
A levegő minőségének javítását tűzte ki célul a LIFE IP HungAIRy projekt, amely Békéscsabát is érinti. Ennek keretében 100 millió forintból egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítanak meg, szerte a városban. Ez a téma korábban, 2024 őszén a városi közgyűlés ülésén is szóba került, ahol ismertették, hogy Békéscsaba pontosan mely helyszíneit érinti a program.
Lakossági fórumokat is tartottak a fásítási programról
A CsabaPark erdőfelújításának megkezdése előtt hónapokig tartó tervezések és előkészítő munkálatok folytak a döntéshez szükséges szakemberek és szakhatóságok bevonásával. Az erdősítési, fásítási programról szakmai egyeztetéseket is tartottak – amelyen nem vett részt minden meghívott –, illetve két lakossági fórumot is szerveztek azon a két helyszínen, amelyeket a leginkább érinti a projekt. Jaminában, a Pongrácz András és a Báthory utca sarkán lévő területen mintegy 100-120 ezer egyéves magágyi csemetét ültetnek el, míg a CsabaParkban összességében 3 hektáron a tarvágást követően 25 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek.
A CsabaPark nagyjából felén válságossá vált a helyzet
Frankó Róbert okleveles erdőmérnök, a program műszaki ellenőre elmondta, hogy a CsabaPark erdővel borított területe nagyjából 39 hektárra tehető, és 21 hektáron válságossá vált a helyzet, kipusztult a főállományt alkotó fák jelentős része.
Ennek oka egyrészt az elmúlt években tapasztalt rendkívüli csapadékhiány, amely bizonyos időszakokban, főleg 2022 nyarán légköri aszállyal is párosult. Ha a relatív légnedvesség egy bizonyos szint alá csökken, akkor lezárnak a fák leveleiben lévő légzőnyílások, és rögtön leállnak a növény vízszállításért felelő gyökérfunkciói, tehát hiába lenne esetleg víz a talajban, a fa nem lenne képes azt felvenni.
Másrészt a talajviszonyok, bár nem tragikusak, nem ideálisak. A vett minták és a termőhelyfeltárás alapján magas a mésztartalma, és részben hiányzik a felső humuszos rétege, amely a legnagyobb mértékben tartalmazza a tápanyagokat.
A parkerdőt a 70-es években telepítették egy akkor vizenyős területre. Akkor fő fafajnak a kocsányos tölgyet választották, ami az akkori víz- és talajviszonyok alapján megfelelő döntés volt, a termőhelyi viszonyok azonban változtak, melyek már nem kedveznek neki – ismertette.
Három hektárt érintenek most a munkálatok
Bár sokkal nagyobb területen lehet a CsabaParkban kiszáradt, kipusztult fákkal találkozni, a mostani erdősítési, fásítási program csak arra adott lehetőséget, hogy 3 hektáron avatkozzanak be.
A CsabaPark erdőterülete az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá esik. Ez a jogszabály rendelkezik a kötelezően előírt véghasználat feltételeiről. Az érintett terület ezen feltételeknek megfelel. Nincs mérlegelési jogköre sem a gazdálkodónak, sem az erdészeti hatóságnak.
A munka a szalaggal körbekerített területen tarvágással kezdődött, ezt követően jön a talaj előkészítése, majd a területen összesen mintegy 25 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek.
Frankó Róbert elmondta, hogy miért döntöttek a tarvágás mellett. Többek között azért, mert a kipusztult fák miatt megszűnt bizonyos részeken a felső szint. Így pedig fényt kap a cserjeszint, és elkezd burjánzani minden életképes fás szárú növény, amivel teret engednek az invazív fajoknak, jellemzően az amerikai kőriseknek, az ostorfáknak, a bálványfáknak, a gyalogakácoknak is. Ezek terjedésének viszont gátat kell szabni, mivel a CsabaParkban az erdő elsődlegesen természetvédelmi terület.
Az egészséges fák egy részét is ki kellett termelni. Hangsúlyozta ugyanakkor: azokat a fákat, amelyek a későbbi erdőtelepítést nem akadályozzák, illetve kellően egészségesek és állékonyak, továbbá valamelyest védik is egymást az időjárás viszontagságaitól, nem jelentenek balesetveszélyt vihar esetében sem, meghagyták. Ezt lehet tapasztalni főleg a körbekerített területek szélén.
A tarvágás után előkészítik a talajt, majd jön az erdőtelepítés
Elmondta, hogy a tarvágás után a talaj előkészítése következik. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett kitermelési apadék visszakerül a talajba, bedolgozzák a mulcsot, visszapótolva a talajerőt, miközben a tuskókat kiszedik az érintett területeken. Mind a két területet körbekerítik kerítéssel, hogy a később ültetendő egyéves magágyi csemetékben – amelyek nagyjából 35-50 centiméteres csemeték – a CsabaParkban lévő őzállomány ne tegyen kárt.
Frankó Róbert kiemelte, hogy az egyéves magágyi csemetéket államilag ellenőrzött csemetekertből szerzik be, és hogy mintegy 8-10 őshonos fafajjal, valamint őshonos cserjékkel dolgoznak majd. Ugyanis a cél az, hogy elegyes erdőt telepítsenek olyan fajokkal, amelyek a jelenlegi elképzelések szerint a kocsányos tölgyhöz képest sokkal jobban ellenállnak a mostani klímának, ezek között van több juhar, több szil, a cser, a magyar kőris, az ezüsthárs, a vadalma és a vadkörte például.
A szakember hozzátette: mint minden erdőtelepítésnél, itt is számolni kell azzal, hogy az első évben kipusztul az elültetett egyéves magágyi csemeték 20-30 százaléka. Egy felújítás alatt lévő erdőben egy hektáron minimum 5600 életképes csemetének kell lennie, ezért tervezik, hogy hektáronként valamivel több mint 8 ezret telepítenek. A kiválasztott fajok lassú, közepes növekedésűek, az életkoruk pedig 60-100 évre tehető, az egyéves magágyi csemetékből 5-6 év múlva lehetnek 2-3 méteres fák.
Nem véletlen, hogy mely területeket érintik a munkálatok
Az okleveles erdőmérnök beszélt arról is, hogy ha 21 hektáron válságos a helyzet, akkor miért pont ezen a 3 hektáron indították el a munkálatokat. Hangsúlyozta, hogy ennek több oka is van. Egyrészt a CsabaParkot keresztülszelő csatorna, valamint az egymással csaknem szomszédos vágásterületek miatt itt kizárható a hőkatlan kialakulása, azaz a környező területek és a vágásterület közötti hőmérsékleti különbségek kiegyenlítődhetnek.
Elmondta, hogy a tarvágás, valamint az egyéves magágyi csemeték ültetése helyett általánosan másik alternatíva lehet a természetes erdőfelújítás. Ennek vannak elengedhetetlen feltételei. Az alap, hogy a fő állományalkotó, egészséges, őshonos, tájhonos fafajok termőképes egyedei magokat szórnak; és az idős fák alatt megfelelő számú, sűrűségű életképes újulat fejlődik. Ha ez teljesül, illetve a vízviszonyok is megfelelőek, akkor az teret engedhet a szálalásnak, a szálaló vágásnak vagy a fokozatos felújító vágásnak.
A CsabaPark esetében ezen alapvető feltételek egyike sem teljesült – emelte ki Frankó Róbert. A főállományt alkotó kocsányos tölgy nagy része ugyanis nemhogy nem termett, hanem ki is pusztult. Nem várható, hogy bevet egy ekkora területet, amely ráadásul vízhiánnyal is küzd.