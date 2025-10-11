Elindult a fásítási program, megújul az erdő a CsabaParkban

A levegő minőségének javítását tűzte ki célul a LIFE IP HungAIRy projekt, amely Békéscsabát is érinti. Ennek keretében 100 millió forintból egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítanak meg, szerte a városban. Ez a téma korábban, 2024 őszén a városi közgyűlés ülésén is szóba került, ahol ismertették, hogy Békéscsaba pontosan mely helyszíneit érinti a program.

Lakossági fórumokat is tartottak a fásítási programról

A CsabaPark erdőfelújításának megkezdése előtt hónapokig tartó tervezések és előkészítő munkálatok folytak a döntéshez szükséges szakemberek és szakhatóságok bevonásával. Az erdősítési, fásítási programról szakmai egyeztetéseket is tartottak – amelyen nem vett részt minden meghívott –, illetve két lakossági fórumot is szerveztek azon a két helyszínen, amelyeket a leginkább érinti a projekt. Jaminában, a Pongrácz András és a Báthory utca sarkán lévő területen mintegy 100-120 ezer egyéves magágyi csemetét ültetnek el, míg a CsabaParkban összességében 3 hektáron a tarvágást követően 25 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek.

A CsabaPark nagyjából felén válságossá vált a helyzet

Frankó Róbert okleveles erdőmérnök, a program műszaki ellenőre elmondta, hogy a CsabaPark erdővel borított területe nagyjából 39 hektárra tehető, és 21 hektáron válságossá vált a helyzet, kipusztult a főállományt alkotó fák jelentős része.

Frankó Róbert okleveles erdőmérnök műszaki ellenőrként felügyeli a munkálatokat.

Fotó: Bencsik Ádám

Ennek oka egyrészt az elmúlt években tapasztalt rendkívüli csapadékhiány, amely bizonyos időszakokban, főleg 2022 nyarán légköri aszállyal is párosult. Ha a relatív légnedvesség egy bizonyos szint alá csökken, akkor lezárnak a fák leveleiben lévő légzőnyílások, és rögtön leállnak a növény vízszállításért felelő gyökérfunkciói, tehát hiába lenne esetleg víz a talajban, a fa nem lenne képes azt felvenni.

Másrészt a talajviszonyok, bár nem tragikusak, nem ideálisak. A vett minták és a termőhelyfeltárás alapján magas a mésztartalma, és részben hiányzik a felső humuszos rétege, amely a legnagyobb mértékben tartalmazza a tápanyagokat.

A parkerdőt a 70-es években telepítették egy akkor vizenyős területre. Akkor fő fafajnak a kocsányos tölgyet választották, ami az akkori víz- és talajviszonyok alapján megfelelő döntés volt, a termőhelyi viszonyok azonban változtak, melyek már nem kedveznek neki – ismertette.