október 11., szombat

Brigitta névnap

15°
+21
+8
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Hirdetés

3 órája

Elindult a fásítási program, megújul az erdő a CsabaParkban

Címkék#CsabaParkban#magágyi csemete#tarvágás

Nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítanak meg a levegő minőségének javítását célzó, úgynevezett LIFE IP HungAIRy projekt keretében 100 millió forintból Békéscsaba több helyszínén, köztük a CsabaParkban, ahol immár zajlanak is a munkálatok. Frankó Róbert okleveles erdőmérnök, a program műszaki ellenőre ismertette, hogy mit, miért és hogyan csinálnak.

PR cikk
Elindult a fásítási program, megújul az erdő a CsabaParkban

A korábbi drónfelvételeken is látszik, hogy mennyi fa száradt ki, pusztult el a CsabaParkban.

A levegő minőségének javítását tűzte ki célul a LIFE IP HungAIRy projekt, amely Békéscsabát is érinti. Ennek keretében 100 millió forintból egy nagyszabású erdősítési, fásítási programot valósítanak meg, szerte a városban. Ez a téma korábban, 2024 őszén a városi közgyűlés ülésén is szóba került, ahol ismertették, hogy Békéscsaba pontosan mely helyszíneit érinti a program.

Lakossági fórumokat is tartottak a fásítási programról

A CsabaPark erdőfelújításának megkezdése előtt hónapokig tartó tervezések és előkészítő munkálatok folytak a döntéshez szükséges szakemberek és szakhatóságok bevonásával. Az erdősítési, fásítási programról szakmai egyeztetéseket is tartottak – amelyen nem vett részt minden meghívott –, illetve két lakossági fórumot is szerveztek azon a két helyszínen, amelyeket a leginkább érinti a projekt. Jaminában, a Pongrácz András és a Báthory utca sarkán lévő területen mintegy 100-120 ezer egyéves magágyi csemetét ültetnek el, míg a CsabaParkban összességében 3 hektáron a tarvágást követően 25 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek.

A CsabaPark nagyjából felén válságossá vált a helyzet

Frankó Róbert okleveles erdőmérnök, a program műszaki ellenőre elmondta, hogy a CsabaPark erdővel borított területe nagyjából 39 hektárra tehető, és 21 hektáron válságossá vált a helyzet, kipusztult a főállományt alkotó fák jelentős része.

Frankó Róbert okleveles erdőmérnök műszaki ellenőrként felügyeli a munkálatokat.
Fotó: Bencsik Ádám 

Ennek oka egyrészt az elmúlt években tapasztalt rendkívüli csapadékhiány, amely bizonyos időszakokban, főleg 2022 nyarán légköri aszállyal is párosult. Ha a relatív légnedvesség egy bizonyos szint alá csökken, akkor lezárnak a fák leveleiben lévő légzőnyílások, és rögtön leállnak a növény vízszállításért felelő gyökérfunkciói, tehát hiába lenne esetleg víz a talajban, a fa nem lenne képes azt felvenni.

Másrészt a talajviszonyok, bár nem tragikusak, nem ideálisak. A vett minták és a termőhelyfeltárás alapján magas a mésztartalma, és részben hiányzik a felső humuszos rétege, amely a legnagyobb mértékben tartalmazza a tápanyagokat.

A parkerdőt a 70-es években telepítették egy akkor vizenyős területre. Akkor fő fafajnak a kocsányos tölgyet választották, ami az akkori víz- és talajviszonyok alapján megfelelő döntés volt, a termőhelyi viszonyok azonban változtak, melyek már nem kedveznek neki – ismertette.

Három hektárt érintenek most a munkálatok

Bár sokkal nagyobb területen lehet a CsabaParkban kiszáradt, kipusztult fákkal találkozni, a mostani erdősítési, fásítási program csak arra adott lehetőséget, hogy 3 hektáron avatkozzanak be.

A CsabaPark erdőterülete az erdőről, az erdő védelméről és az erdőgazdálkodásról szóló 2009. évi XXXVII. törvény hatálya alá esik. Ez a jogszabály rendelkezik a kötelezően előírt véghasználat feltételeiről. Az érintett terület ezen feltételeknek megfelel. Nincs mérlegelési jogköre sem a gazdálkodónak, sem az erdészeti hatóságnak.

A munka a szalaggal körbekerített területen tarvágással kezdődött, ezt követően jön a talaj előkészítése, majd a területen összesen mintegy 25 ezer egyéves magágyi csemetét telepítenek.

Frankó Róbert elmondta, hogy miért döntöttek a tarvágás mellett. Többek között azért, mert a kipusztult fák miatt megszűnt bizonyos részeken a felső szint. Így pedig fényt kap a cserjeszint, és elkezd burjánzani minden életképes fás szárú növény, amivel teret engednek az invazív fajoknak, jellemzően az amerikai kőriseknek, az ostorfáknak, a bálványfáknak, a gyalogakácoknak is. Ezek terjedésének viszont gátat kell szabni, mivel a CsabaParkban az erdő elsődlegesen természetvédelmi terület.

Az egészséges fák egy részét is ki kellett termelni. Hangsúlyozta ugyanakkor: azokat a fákat, amelyek a későbbi erdőtelepítést nem akadályozzák, illetve kellően egészségesek és állékonyak, továbbá valamelyest védik is egymást az időjárás viszontagságaitól, nem jelentenek balesetveszélyt vihar esetében sem, meghagyták. Ezt lehet tapasztalni főleg a körbekerített területek szélén.

Az erdősítési, fásítási program keretében a CsabaParkban a tarvágást követően 25 ezer egyéves magágyi csemetét ültetnek el.
Fotó: Bencsik Ádám 

A tarvágás után előkészítik a talajt, majd jön az erdőtelepítés

Elmondta, hogy a tarvágás után a talaj előkészítése következik. Ez azt jelenti, hogy az úgynevezett kitermelési apadék visszakerül a talajba, bedolgozzák a mulcsot, visszapótolva a talajerőt, miközben a tuskókat kiszedik az érintett területeken. Mind a két területet körbekerítik kerítéssel, hogy a később ültetendő egyéves magágyi csemetékben – amelyek nagyjából 35-50 centiméteres csemeték – a CsabaParkban lévő őzállomány ne tegyen kárt.

Frankó Róbert kiemelte, hogy az egyéves magágyi csemetéket államilag ellenőrzött csemetekertből szerzik be, és hogy mintegy 8-10 őshonos fafajjal, valamint őshonos cserjékkel dolgoznak majd. Ugyanis a cél az, hogy elegyes erdőt telepítsenek olyan fajokkal, amelyek a jelenlegi elképzelések szerint a kocsányos tölgyhöz képest sokkal jobban ellenállnak a mostani klímának, ezek között van több juhar, több szil, a cser, a magyar kőris, az ezüsthárs, a vadalma és a vadkörte például.

A szakember hozzátette: mint minden erdőtelepítésnél, itt is számolni kell azzal, hogy az első évben kipusztul az elültetett egyéves magágyi csemeték 20-30 százaléka. Egy felújítás alatt lévő erdőben egy hektáron minimum 5600 életképes csemetének kell lennie, ezért tervezik, hogy hektáronként valamivel több mint 8 ezret telepítenek. A kiválasztott fajok lassú, közepes növekedésűek, az életkoruk pedig 60-100 évre tehető, az egyéves magágyi csemetékből 5-6 év múlva lehetnek 2-3 méteres fák.

Nem véletlen, hogy mely területeket érintik a munkálatok

Az okleveles erdőmérnök beszélt arról is, hogy ha 21 hektáron válságos a helyzet, akkor miért pont ezen a 3 hektáron indították el a munkálatokat. Hangsúlyozta, hogy ennek több oka is van. Egyrészt a CsabaParkot keresztülszelő csatorna, valamint az egymással csaknem szomszédos vágásterületek miatt itt kizárható a hőkatlan kialakulása, azaz a környező területek és a vágásterület közötti hőmérsékleti különbségek kiegyenlítődhetnek.

Elmondta, hogy a tarvágás, valamint az egyéves magágyi csemeték ültetése helyett általánosan másik alternatíva lehet a természetes erdőfelújítás. Ennek vannak elengedhetetlen feltételei. Az alap, hogy a fő állományalkotó, egészséges, őshonos, tájhonos fafajok termőképes egyedei magokat szórnak; és az idős fák alatt megfelelő számú, sűrűségű életképes újulat fejlődik. Ha ez teljesül, illetve a vízviszonyok is megfelelőek, akkor az teret engedhet a szálalásnak, a szálaló vágásnak vagy a fokozatos felújító vágásnak.

A CsabaPark esetében ezen alapvető feltételek egyike sem teljesült – emelte ki Frankó Róbert. A főállományt alkotó kocsányos tölgy nagy része ugyanis nemhogy nem termett, hanem ki is pusztult. Nem várható, hogy bevet egy ekkora területet, amely ráadásul vízhiánnyal is küzd.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a beol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A BEOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu