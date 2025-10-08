Életmentő közösség a Plazma Centerben – és azon is túl

Ezt az önzetlen szupererőt a plazmaadás mellett helyi közösségek, szervezetek segítségére is rendszeresen fordítjuk, valamint a Plazma Center csapata is fontosnak tartja, hogy minél többet adhasson vissza a békéscsabaiaknak különböző jótékonysági akciók, adománygyűjtések útján.

A plazmaadás tehát egyszerre összefogás, közösségi élmény és valódi segítségnyújtás – a Center falain belül épp úgy, mint azon túl.

Tényleg? A Centeren kívül is?

Egy igazi hős mindenhol hős – ennek megfelelően pedig októbertől egyre több és több helyen élvezheted a plazmaadással járó előnyöket, hála vadonatúj partnereinknek!

A Uni-Corner két békéscsabai üzletében (a Szent István tér 2. valamint a Gyóni Géza utca 8-10. számok alatt) a különleges nasiktól kezdve a háztartási cikkeken át a ruházatig több mint 20 000 termék várja a vásárlókat. Plazmaadó hősként pedig a donorkártyád felmutatásával az élelmiszerekre, táplálékkiegészítőkre és vegyi árukra 5%, minden másra pedig 25% kedvezményt érvényesíthetsz.

A Dobozi Kisvendéglő és Csárdát (5624 Doboz, Kossuth tér 23.) többek között a szuper kedves kiszolgálás, a finom ételek és a bőséges adagok miatt imádjuk. Plazmaadó hősként pedig hétköznapokon 20% végösszegi kedvezményt érvényesíthetsz á la carte étlapról választott ételekre a donorkártyád felmutatásával.

A sikeres plazmaadáshoz és regenerációhoz a legfontosabb (a sok folyadék mellett) a sok fehérje fogyasztása. Ebben, és az egészségesebb életmódban lesz nemcsak a Plazma Center, hanem a BioTechUSA is a Te hősies partnered!

A Csaba Centerben valamint a TESCO Áruházban található üzleteikben minden termékükre 10% kedvezményt érvényesíthetsz a következő módon:

Töltsd le a BioTechUSA applikációt a telefonodra és regisztrálj!

Vásárláskor mutasd fel az appban elérhető QR kódot donorkártyáddal együtt!

Diktáld be a PLAZMABEKECSABA kuponkódot!

A proteines porok és finomságok mellett vitaminokat, sportoláshoz hasznos étrendkiegészítőket is megtalálsz kínálatukban – plazmaadó hősként mostantól kedvezményesen.

Csatlakozz te is a plazmaadó hősök közösségéhez a plazmacenter.hu oldalon, és élvezd a segítségnyújtással járó előnyöket a Center falain belül és azon is túl!