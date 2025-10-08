október 8., szerda

1 órája

Életmentő közösség a Plazma Centerben – és azon is túl

Címkék#Plazma Center#vip#sorsjegy

A Plazma Centernél nem csupán plazmaadás zajlik. Ez egy közösség: olyan életmentő hősöké, akik szabadidejüket hajlandóak mások megsegítésére fordítani, és életmentő gyógyszerek előállításához hozzájárulni. Erre pedig hatalmas szükség van, hiszen a vérplazma mesterséges úton nem állítható elő, ugyanakkor nem is tárolható végtelen ideig, az utánpótlásra tehát folyamatosan szükség van.

PR cikk
Életmentő közösség a Plazma Centerben – és azon is túl

Ezt az önzetlen szupererőt a plazmaadás mellett helyi közösségek, szervezetek segítségére is rendszeresen fordítjuk, valamint a Plazma Center csapata is fontosnak tartja, hogy minél többet adhasson vissza a békéscsabaiaknak különböző jótékonysági akciók, adománygyűjtések útján.

A plazmaadás tehát egyszerre összefogás, közösségi élmény és valódi segítségnyújtás – a Center falain belül épp úgy, mint azon túl. 

Tényleg? A Centeren kívül is?

Egy igazi hős mindenhol hős – ennek megfelelően pedig októbertől egyre több és több helyen élvezheted a plazmaadással járó előnyöket, hála vadonatúj partnereinknek!

Uni-Corner két békéscsabai üzletében (a Szent István tér 2. valamint a Gyóni Géza utca 8-10. számok alatt) a különleges nasiktól kezdve a háztartási cikkeken át a ruházatig több mint 20 000 termék várja a vásárlókat. Plazmaadó hősként pedig a donorkártyád felmutatásával az élelmiszerekre, táplálékkiegészítőkre és vegyi árukra 5%, minden másra pedig 25% kedvezményt érvényesíthetsz.

Dobozi Kisvendéglő és Csárdát (5624 Doboz, Kossuth tér 23.) többek között a szuper kedves kiszolgálás, a finom ételek és a bőséges adagok miatt imádjuk. Plazmaadó hősként pedig hétköznapokon 20% végösszegi kedvezményt érvényesíthetsz á la carte étlapról választott ételekre a donorkártyád felmutatásával.

A sikeres plazmaadáshoz és regenerációhoz a legfontosabb (a sok folyadék mellett) a sok fehérje fogyasztása. Ebben, és az egészségesebb életmódban lesz nemcsak a Plazma Center, hanem a BioTechUSA is a Te hősies partnered! 

A Csaba Centerben valamint a TESCO Áruházban található üzleteikben minden termékükre 10% kedvezményt érvényesíthetsz a következő módon: 

  • Töltsd le a BioTechUSA applikációt a telefonodra és regisztrálj!
  • Vásárláskor mutasd fel az appban elérhető QR kódot donorkártyáddal együtt!
  • Diktáld be a PLAZMABEKECSABA kuponkódot!

A proteines porok és finomságok mellett vitaminokat, sportoláshoz hasznos étrendkiegészítőket is megtalálsz kínálatukban – plazmaadó hősként mostantól kedvezményesen. 

Csatlakozz te is a plazmaadó hősök közösségéhez a plazmacenter.hu oldalon, és élvezd a segítségnyújtással járó előnyöket a Center falain belül és azon is túl!

Mivel jár az alkalmasítás?

Leendő plazmaadó hősök, figyelem! A Plazma Center „nem aprózza el”. Ha még nem jártál nálunk, akkor itt az ideje: az alkalmasítást követő első két plazmaadásoddal összesen 45.000 forintot vihetsz haza, ha pedig kitartó vagy, és 5 plazmaadást teljesítesz októberben, 130.000 forinttal leszel gazdagabb. És persze a segítségnyújtás jóleső érzésével.

Foglalj időpontot a plazmacenter.hu oldalon, és válj plazmaadó hőssé!

Azok, akik vidékről érkeznek a centrumunkba alkalmassági vizsgálatra, az alkalmasításért járó 5000 Ft-ból 1000 Ft-ot azonnal megkapnak a helyszínen, minden esetben – azaz akkor is, ha az alkalmasítás az adott alkalommal épp nem jár sikerrel – az utazási költségek fedezéséhez.

Újraalkalmasítani is megéri

Méghozzá azért, mert ha októberben kezded újra a plazmaadást, az első 5 alkalommal összesen 76.000 Ft-ot zsebelhetsz be.

  • Újraalkalmasítást követő 1. plazmaadás: 15.000 Ft (az alkalmasításért járó 5000 Ft-tal együtt)
  • Újraalkalmasítást követő 2. plazmaadás: 11.000 Ft 
  • Újraalkalmasítást követő 3. plazmaadás: 15.000 Ft
  • Újraalkalmasítást követő 4. plazmaadás: 15.000 Ft
  • Újraalkalmasítást követő 5. plazmaadás: 15.000 Ft
  • Minden 5. plazmaadás: +5000 Ft hűségdíj

Foglalj időpontot a plazmacenter.hu oldalon, és válj plazmaadó hőssé!

Hányszor érdemes plazmát adnod?

Vajon hányszor érdemes plazmát adni egy hónap alatt? Mi a heti egy alkalmat javasoljuk, azaz havi 4 adást. Már csak azért is, mert ha 4x adsz plazmát októberben, VIP-ajánlatunk keretein belül, novemberben ez vár rád:

  • még magasabb alapjuttatás
  • 100.000 Ft készpénzt nyerhetsz sorsolásunkon
  • 1. VIP-plazmaadásod alkalmával kaparós sorsjegyet húzhatsz, amivel nemcsak Plazma Center ajándékokat nyerhetsz, de akár 2x vagy 3x magasabb esélyt is a fenti fődíjra.

Emellett pedig októberben is minden héten kisorsolunk egy szerencsés plazmaadót: ő lesz a Hét Hőse, aki következő plazmaadása alkalmával extra 10.000 Ft juttatást zsebelhet be.

VIP-ÉVSZAK

Azok között, akik az ősz minden hónapjában VIP-teljesítményt nyújtanak – azaz szeptemberben, októberben és novemberben is 4x adnak plazmát – 200.000 Ft készpénzt sorsolunk ki!

Na és a kihívásra készen állsz?

Az igazi hősök a legnagyobb kihívásoktól sem rettennek el… Hát még az októberi Plazma Kihívástól! Vajon Te készen állsz a feladatok teljesítésére? Szerintünk igen, már csak azért is, mert szuper ajándékok várnak a hó végén (menet közben pedig a verhetetlen juttatások). 

Íme a kihívás: teljesíts októberben az alábbi feladatok közül 5-öt a garantált ajándékért. Ha pedig 7 pecsétet gyűjtesz össze, részt vehetsz a sorsolásban, amelynek díja: egy 30.000 Ft értékű ajándékutalvány

Íme a feladatok, amelyekből válogathatsz:

  • Adj plazmát egy szerdai napon!
  • Adj plazmát egy munkanapon 12:00–14:00 óra közötti időszakban!
  • Adj plazmát a hónap második hetében!
  • Érd el a következő jubileumi mérföldkövet (pl. 50.; 100.; 150. plazmaadásod)!
  • Igyál 3 alkalommal fehérjeshake-et! 
  • Legyen letöltve az applikáció, és legyenek bekapcsolva az értesítések! 
  • Legyél VIP a hónapban (= adj 4x plazmát)!
  • Készíts fotót a centerben, tedd ki a Facebook oldaladra, és jelöld meg a Plazma Centert! 
  • Kövesd a Facebook oldalunkat! 
  • Hozz magaddal egy barátot alkalmassági vizsgálatra! 

Játssz velünk te is: kérd el a recepción a Plazma Kihívás füzetet a teljesítményed nyomon követéséhez, és legyél te a kihívás nyertese októberben. Irány a plazmacenter.hu

Önzetlen segítségnyújtás + kiszámítható juttatások = Plazma Center

Rendkívül büszkék vagyunk közösségünkre, hiszen plazmaadóink nem csupán életmentő gyógyszerek és terápiák elkészítéséhez járulnak hozzá, hanem a helyi szervezetek kedvéért is ugyanilyen lelkesedéssel tudunk összefogni. 

A Plazma Centernél épp ezért mindig azon dolgozunk, hogy önzetlenségedért cserébe kiszámítható juttatásban részesülhess, és egyre több szuper lehetőség álljon rendelkezésedre. A közeljövőben érdemes figyelemmel kísérned híreinket is, hiszen nagyon sok izgalmas újdonsággal és partnerkedvezménnyel készülünk…

Októberben is nagyon sok szeretettel várunk minden meglévő, visszatérő és leendő hőst, csatlakozz Te is a plazmacenter.hu oldalon! 

 

