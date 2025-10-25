1 órája
Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése – Több mint kétmilliárd forintból újult meg
Csorváson több mint harminc éve, 1994-ben épült a szennyvíztisztító telep, amely 2008-ban gépészeti rekonstrukción esett át, ám azóta forráshiány miatt csak kisebb felújítások történtek. A szennyvíztisztító telep a korábbi kialakítás mellett már nem volt képes megfelelő hidraulikai és tisztítási kapacitásra. Az utóbbi években a telep bírságolt volt, ezért a városban a szennyvíztisztítási technológia fejlesztése vált szükségessé.
Csorvás város a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-, és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 1. melléklet 6. táblázata szerint Megfelelő szennyvízelvezető-, és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció, 5542 lakos egyenértékkel.
A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési-, és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati eljárást folytattak le. Ez még a 2014-2020-as EU-s programozási időszakra esett, azonban az akkor és azóta keletkezett különleges körülmények (Covid, gazdasági-, háborús veszélyhelyzet) miatt maga a projektkezdés elhúzódott, így szakaszolni kellett a 2021-2027-es időszakra is.
A szennyvíztelepi korszerűsítés 2021-ben nyert támogatottságot, kiemelt állami projektként. A beruházást a budaörsi Veolia Water Solutions&Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zrt. és a Veolia Mélyépítő Magyarország Kft. nyerte el.
A beruházás I. szakasza KEHOP-ból indulhatott el (KEHOP-2.2.2-15-2021-00156 projektazonosító), azonban ez átforgatásra került, így a II. szakasszal 2024-ben már KEHOP_Plusz projektként (KEHOP_Plusz-2.1.10-23-2024-00003 projektazonosító) folytatódott tovább.A teljes bruttó elszámolható összköltség mintegy 2,2 milliárd forint, amiből Európai Uniós és hazai forrásból támogatásként elnyert összeg 1,9 milliárd forint. Míg az I. szakaszban még a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a II. szakaszban már az Építési és Közlekedési Minisztérium a konzorciumi partner a lebonyolítás és megvalósítás során. Az üzemeltetést a végleges zárást és átadást követően a korábbi üzemeltető, az Alföldvíz Zrt. fogja végezni.
Szeptemberben megtörtént a műszaki átadás
A jelenlegi nagy léptékű projektben a szennyvíztelep kivitelezési munkálatai befejeződtek, a próbaüzem sikeresen zárult, így 2025. szeptember 17-én sor kerülhetett a műszaki átadás-átvételre. A projekttel egy új, korszerű szennyvíztisztító telep létesült a régi telep helyén (a régi építmények elbontása megtörtént az újak üzembe helyezésével).
A telep a felújítás megkezdése előtt 500 m3/nap (5000 lakosegyenérték) névleges kapacitással rendelkezett. Az új telep kapacitása jelentősen megnőtt, ami 634 m3/nap (6480 LEÉ). Ez elegendő ahhoz, hogy hosszabb távon is zökkenőmentesen történhessen kapacitás tekintetében a szennyvíz befogadás, tisztítás.
Néhány szám és adat a fejlesztés előtti időszakról
- A telep fejlesztés előtti kapacitása lakosegyenértékben: 5000 LE
- A szennyvíztisztító telep névleges kapacitása: 500 m3/d
- Ebből csatornahálózaton érkező szennyvíz mennyisége: 450 m3/d
- Szippantott szennyvíz behordás: 50 m3/d
A fejlesztési utáni időszakról:
- A telep hidraulikai kapacitása: 634 m3/d
- A telep biológiai kapacitása: 6.480 LEÉ
A szennyvíztisztító telep tisztítási technológiája: eleveniszapos rendszerű biológiai tisztítás vegyszeres foszformentesítéssel és az iszap helyi víztelenítésével.
Létesített főbb létesítmények
- új mechanikai előtisztítás gépi ráccsal és homokfogóval;
- új biológiai fokozat fázisszétválasztással;
- új utószűrők;
- új fertőtlenítő;
- iszapkezelés új létesítményei: sűrítők, víztelenítés, tárolás;
- új szippantott szennyvíz fogadó (egyben csurgalékvíz átemelő);
- technológiai gépházak: új gépház;
- új kezelő épület.
A telep felújításával párhuzamosan a csatornahálózat rekonstrukciója is megtörtént:
- Az I. és II. jelű átemelő betonszerkezete korrodált volt, így felületét új korrózióálló kéreggel vonták be, hogy megóvják a szerkezeti elemeket.
- Az I. és II. jelű átemelőkbe TOP fenék beépítése volt szükséges.
- A régi átemelőkről a szennyvíznyomó vezetékeket a szomszédos átemelő körzet gravitációs csatornájába kellett bevezetni.
- Az újonnan kialakított hálózati felépítések miatt a szennyvíz átemelő szivattyúkat újra kellett méretezni és ki kellett cserélni a hozzá kapcsolódó gépészeti szerelvényekkel együtt.
- Az újonnan beépített gépészeti szerelvényeket rozsdamentes és PE anyagokból kellett beépíteni.
- Az átemelőkbe 1+1 db szivattyút kellett beépíteni.
- Az átemelőkhöz új elektromos kapcsolószekrények és irányítástechnika volt szükséges.
- Az üzemen kívül kerülő szennyvíznyomó vezetékeket meg kellett szüntetni.
A fejlesztés során a területrendezéseket követően tehát egy teljesen új szennyvíztisztító létesítményről beszélhetünk.