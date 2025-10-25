Csorvás város szennyvíztisztító telep fejlesztése – Több mint kétmilliárd forintból újult meg

Csorvás város a Nemzeti Települési Szennyvízelvezetési-, és Tisztítási Megvalósítási Programról szóló 25/2002. (II. 27.) Kormányrendelet 1. melléklet 6. táblázata szerint Megfelelő szennyvízelvezető-, és tisztító rendszerrel ellátott agglomeráció, 5542 lakos egyenértékkel.

A Magyarország települési szennyvíz-elvezetési-, és tisztítási helyzetét nyilvántartó Településsoros Jegyzékről és Tájékoztató Jegyzékről, valamint a szennyvíz-elvezetési agglomerációk lehatárolásáról szóló 379/2015. (XII. 8.) Korm. rendelet szerinti felülvizsgálati eljárást folytattak le. Ez még a 2014-2020-as EU-s programozási időszakra esett, azonban az akkor és azóta keletkezett különleges körülmények (Covid, gazdasági-, háborús veszélyhelyzet) miatt maga a projektkezdés elhúzódott, így szakaszolni kellett a 2021-2027-es időszakra is.

A szennyvíztelepi korszerűsítés 2021-ben nyert támogatottságot, kiemelt állami projektként. A beruházást a budaörsi Veolia Water Solutions&Technologies Magyarország Vállalkozási és Szolgáltató Zrt. és a Veolia Mélyépítő Magyarország Kft. nyerte el.

A beruházás I. szakasza KEHOP-ból indulhatott el (KEHOP-2.2.2-15-2021-00156 projektazonosító), azonban ez átforgatásra került, így a II. szakasszal 2024-ben már KEHOP_Plusz projektként (KEHOP_Plusz-2.1.10-23-2024-00003 projektazonosító) folytatódott tovább.A teljes bruttó elszámolható összköltség mintegy 2,2 milliárd forint, amiből Európai Uniós és hazai forrásból támogatásként elnyert összeg 1,9 milliárd forint. Míg az I. szakaszban még a Nemzeti Fejlesztési Programiroda, a II. szakaszban már az Építési és Közlekedési Minisztérium a konzorciumi partner a lebonyolítás és megvalósítás során. Az üzemeltetést a végleges zárást és átadást követően a korábbi üzemeltető, az Alföldvíz Zrt. fogja végezni.

Szeptemberben megtörtént a műszaki átadás

A jelenlegi nagy léptékű projektben a szennyvíztelep kivitelezési munkálatai befejeződtek, a próbaüzem sikeresen zárult, így 2025. szeptember 17-én sor kerülhetett a műszaki átadás-átvételre. A projekttel egy új, korszerű szennyvíztisztító telep létesült a régi telep helyén (a régi építmények elbontása megtörtént az újak üzembe helyezésével).