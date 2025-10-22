1 órája
Apródképző, nyomozás lopott festmények után Gyulán, fantasztikus Ladics-ház
Szezonja van! a mottója, Múzeum és divat az alcíme az idei Múzeumok Őszi Fesztiválja országos programsorozatnak. A kezdeményezéshez a gyulai kiállítóhelyek egészen szenzációs programokkal kapcsolódnak. A kiállítóhelyek, a vár és az Almásy-kastély mellett mindenképpen érdemes felkeresni a Ladics-házat.
Almásy-kastély
Október 24., péntek
17.00: Éjszaka a kastélyban
Aludtál már kastélyban? Jó, a szállodákat hagyjuk most! A pizsamapartira 10-12 éves gyerekeket várnak, akik szeretik az újdonságot, az izgalmat, a kalandot.
A programon közösen készítik el vacsorára a kenyérlángost. Lesznek játékos feladatok, és éjszaka zseblámpával néznek szét a kastélyban és moziznak a bálteremben.
Október 28., kedd
11.00 és 14.30: Kurátori tárlatvezetés a gyulai Almásy-kastély Fűző és forradalom című időszaki kiállításában. A kiállítást Prágai Adrienn, a Szépművészeti Múzeum művészettörténésze, a tárlat kurátora mutatja be.
Gyulai vár
Október 26., vasárnap
13.00-16.00: Vitézek portyája.
A gyulai vár vitézei ott hagyják az erődítést, és a Harruckern teret foglalják el. Ismerd meg közvetlen közelről a fegyvereiket, az öltözéküket, és próbáld ki a szablyavívást!
Október 28., kedd
14.00-18.00: Apródképző.
A legfontosabb készségek elsajátítását ígérik a 8-12 év közötti apródjelölteknek. Korhű jelmezben felfedezhetik a várat, korabeli másolatokkal pedig a 16. századi viseletet és fegyvereket és kipróbálják a szablyavívást is.
Október 30., csütörtök
17.00 : Az ősz húrjai – Garabonce gitárdallamai.
Reneszánsz délutánként is hirdethetnék az eseményt – a hangulata legalábbis az akkori életörömöt idézi. Felfűtik a kemencét és tökös pitét sütnek, megmutatják a szablyavívás alapjait, a kardcsörgést pedig gitármuzsika váltja a várudvaron. Olyan pillanatok jönnek, amelyekben elveszítik az időérzéket.
November 1., szombat
14.00: Az gonosz be ne jöjjék!. Ezt a programot akár az erős idegzetű látogatóknak is ajánlhatnák – csakhogy ma már tudjuk, hogy nincs mitől félnünk a középkori babonákkal és előítéletekkel kapcsolatban. Tematikus tárlatvezetésen megidézik az egykori hiedelmeket, amelyekről hiába tudják, hogy gyermeki kitalációk, borsózni fog a hátuk.
Ladics-ház
Október 24., péntek
16.00: A 3D nyomtatás titkai.
A bemutató és tanító program igazán jó móka minden korosztály számára. Az esemény nem csupán technológiai ismereteket ad át, hanem kreativitásra, felfedezésre és problémamegoldásra is ösztönöz. Megmutatják, hogyan járhat kéz a kézben az élményszerű tanulás és az alkotás öröme.
Október 25., szombat
15.00: Magyar Úr és Hölgy
Viselhetővé teszik a történelmet, hogy a hagyaték felfedezésén túl még jobban átélhessék a látogatók. Korhű ruhákat biztosítanak, hogy felvéve azokat, visszautazhassanak az időben. A divattörténeti időutazásunkon megismerkedhetnek a 19. századi divatos öltözködési szokásokkal és különleges ruhadarabokkal. Kiderül, hogyan nézett ki a díszmagyar és a hölgyek mivel hangsúlyozták szépségüket. A varázslatos hangulatú kertben készült fotóikkal száz évvel ezelőttről küldhetnek üdvözletet ismerőseiknek.
Kohán Képtár
November 8., szombat
16.00: Az ég színe, a föld íze
Az állandó kiállításon Kohán György Kossuth- és Munkácsy Mihály-díjas festőművész az alföldi tájlátványt, a földel való munkát, a gondos bánást szimbólummá nemesítő alkotásaival találkozhatnak a látogatók. Kohán a monumentalizmus talán legnagyobb hazai alakja volt (a monumentalizmus nem méretek, hanem arányok kérdése, s a művész kis méretben is hibátlanul alkotott ebben az irányzatban), ez még izgalmasabbá teszi festményei felfedezését.
Október 25., szombat
16.30: Október
A képtár aktuális időszaki tárlatán keresztül kínálnak betekintést a szobrászatba. Széri-Varga Géza szobrászművész kiállítását mutatják be tárlatvezetéssel. A program regisztrációhoz kötött! Jelentkezés a 70/335 0857 telefonszámon.
Minden nyitvatartási napon
12.00, 13.00, 14.00, 15.00: Melyik a MŰalkotás?
Szabadulószobánkban szórakozva ismerhetik meg jobban Kohán Györgyöt.
A játék helyszíne a festőművész műterme, ahová betörtek. Kohány György egy jótékonysági rendezvényre készített hét képet, amelyek közül azonban a kiváló ízlésű, vagy kifinomult műértő által megbízott, betörők hatot hamisra cseréltek ki. A segítőknek, azaz a játékosoknak még a rendezvény kezdete előtt meg kell találniuk a hamis képek sokaságában az eredetit, ezzel támogatva egy nemes ügyet.
Előzetes regisztráció: 70/335 0857, vagy személyesen a helyszínen.
Időkapszula Gyula szívében: öt generáció története elevenedik meg a Ladics-házban
A gyulai Ladics-ház különlegessége, hogy egy eredeti tárgyakkal és berendezéssel, gyűjteményként megőrzött polgárház, amely mintegy „időkapszulaként”, nagyon különleges múzeumként mutatja be az egykori Ladics család életét. A házban az öt generáció által összegyűjtött bútorok, használati tárgyak és szellemi hagyatékok eredeti helyükön láthatók. A múzeum az őszi szünetre is kiváló időtöltést ígér.
A földszintes polgárház a 19. század elején épült barokk stílusban, jegyzői lakásként.
Petőfi is járt a házban
Az 1840-es években Szakál Lajos, a reformkor neves gyulai költője, mint megyei al-, majd főjegyző élt itt. 1849 júniusában barátját, Petőfi Sándort is vendégül látta a házban.
Öt generáció tárgyai, emlékei maradtak fenn
Az első Ladics, aki a házba költözött, a család nevét és vagyonát megalapozó dr. Ladics György volt, aki felesége hozományaként kapta azt Sztojanovits Szilárd vagyonos gyulai kereskedőtől. Leszármazottjaik bő száz éven át éltek itt.
A hagyományőrző családban öt generáción át megmaradtak az életmódjukat tükröző bútorok, tárgyak, öltözékek, s a szellemi életükről tanúskodó emlékek. A város – az épület és a gyűjtemény megvásárlása után – a házban múzeumot hozott létre. A Ladics-ház egyedülálló emléke az alföldi polgárságnak.
Egyedülálló érték
Túlzás nélkül állítható, hogy a Ladics család hagyatéka különleges értéke Gyula városának, s egyúttal a teljes magyar történelemnek. Egyedülálló történeti forrása és dokumentuma ugyanis a vidéki polgárság életének a dualizmus kori-, és a két világháború közötti Magyarországon. Míg a paraszti életet bemutató tájházak, valamint a nemesi, főúri kúriák, kastélyok is szép számmal megmaradtak, addig a vidéki polgárság világának a Ladics-ház az egyedüli teljesen berendezett tanúja.
Hazánkban nincs más hasonló komplexitású polgári hagyaték, amelynek keretében úgy a tárgyi, mint az irattári, dokumentációs anyagok egységesen megmaradtak volna. Az örökség magába foglalja a család 19. század elején épített lakóházát annak teljes bútorzatával, a családtagok használati és személyes tárgyait, valamint a családi könyvtárat és dokumentumgyűjteményt. Általa megismerhetővé válik a dualizmuskori-, illetve a két világháború közötti Magyarország polgári kultúrájának teljessége.
Megelevenednek a korabeli sztorik
A Ladics-ház kiállítása a közelmúltban az értékeket megtartva megújult. A meglévő enteriőrök nem változtak, de különleges varázsa a háznak, hogy az eredeti környezetben maradva, mégis azokon – a digitális technika segítségével – túllépve mutatják be a Ladics család történetét, a kor jellemzőit, és mesélik el a családhoz kötődő sztorikat.
A „családtagok” mesélnek magukról
Az épületbe lépve, a tornácon a család története jelenik meg. A kiválasztott családtagok egy interaktív, nagyméretű holografikus kivetítőn mesélnek magukról.
A harmadik szobában megszólal például a Ladics család egykori zongorája, amikor a látogató elhalad mellette. A halk zongorajátékot mozgásérzékelő indítja el.
Az „üvegszoba” (nyári ebédlő, olvasó, pipázó, kávézó) közepén 6 személyre terített asztal, kétoldalt értékes porcelánokat tartalmazó tálasok fogadják a látogatót. Az ablaküvegen ifj. Ladics László kéznyoma látszik, aki gyermeki csínytevéssel 1916-ban belekarcolta nevét az üvegbe.
Így fürödtek ők
Izgalmas elemeket alakítottak ki a korábban nem bemutatott helyiségekben, mint például a fürdőszobában.
Az új kiállítótérben a 19. századi polgári fürdőszoba interaktív installációja mutatja be a vezetékes vízhálózat előtti polgári fürdési szokásokat. A látogatók megismerhetik a Ladics család fürdőszobáját, a korabeli – s a mai kor embere számára különösnek ható, a padlástérből utántöltött – ejtőtartályos melegvíz-előállítást, illetve a kor tisztálkodási lehetőségeit.
„Vidd haza a Ladics kiállítást!” – persze nem eredetiben
Szintén új kiállítótér az épületben a 19. századi konyha és a kamra, amelyeket korhű, kipróbálható replikákkal rendeztek be. Az előre regisztrált látogatóknak lehetőségük van a kiállítási enteriőrökben korhű ruhába beöltözve 3D szkennellt (térszkennelt) képek elkészíttetésére. A képeket igény esetén 3D nyomtatóval ki is tudják nyomtatni.
Gloriette is várja a látogatókat
Kint, az udvar elején szép arányú gloriette vár pár perc pihenésre, fehérre festett ülőgarnitúrával. Az udvar végén, a keresztépületben kocsiszín, istálló, hátsó kamra, hátsó konyha, cselédszoba volt, amelyek szintén az eddig nem bemutatott helyiségek köréhez tartoznak.
Virtuális hintózás a korabeli Gyulán
A kocsiszínbe helyezett hintóra felülve, VR szemüvegek segítségével segítenek bejárni a 20. század eleji Gyula belvárosát. A VR szemüveg felvételét követően elindul a hintó és utasával együtt kihajt a Jókai utcába. Nem egykori filmfelvételről van szó; a tartalom 1,5-2 perces, 3D renderelt grafika.
A vidéki polgárság világának a Ladics-ház az egyedüli teljesen berendezett tanúja.